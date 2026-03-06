ARCA confirma irregularidades en Malte SRL: la usina financiera ligada al entorno de Pablo Toviggino

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha emitido un informe lapidario que pone en el centro de la escena penal a Malte SRL, una sociedad identificada como una "usina sin capacidad operativa económica y/o financiera". Según los documentos oficiales, esta firma presenta vínculos directos con el círculo íntimo de Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y ha sido utilizada para blanquear activos por un total de 1,4 millones de dólares. Este hallazgo constituye un pilar fundamental en la investigación penal que actualmente alcanza a la cúpula de la entidad, incluyendo al presidente Claudio Tapia, bajo sospechas graves de evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y el uso sistemático de sociedades pantalla para desviar recursos.

El perfil de una firma de fachada

El análisis técnico realizado por ARCA, en estrecha colaboración con la AFIP, determinó que Malte SRL funciona bajo patrones típicos de una empresa fantasma. El reporte destaca una carencia absoluta de capacidad económica real para respaldar su voluminoso movimiento patrimonial. Entre las anomalías detectadas, se encuentran los cambios frecuentes de domicilio fiscal y una multiplicidad de objetos sociales sin relación entre sí, además de transferencias constantes de bienes de alto valor, como vehículos de alta gama, maquinaria e inmuebles, todos ellos carentes de una trazabilidad documental mínima. Asimismo, la investigación resalta una estructura laboral atípica, al contar con un solo empleado declarado en todos los períodos analizados, mientras que sus sedes impositivas se fijaron en Santiago del Este y sus operaciones digitales se compartían con otras firmas, como Carbello SRL, Servicios Lindor SA y Soma SRL.

La investigación también reveló que la empresa no actuó como agente de retención en ejercicios de compras relevantes durante los años 2020, 2021, 2024 y 2025, una conducta que resulta incompatible con su nivel de facturación. Paralelamente, la firma de la escribana Gilda Milani aparece en servicios que vinculan a Malte SRL con Luciano Pantano, otro actor señalado como pieza clave en este entramado de operaciones opacas.

Vínculos con la cúpula de la AFA

El punto de mayor impacto dentro de la causa es el blanqueo de 1,4 millones de dólares realizado al amparo de la Ley 27.743 de sinceramiento fiscal. El reporte de ARCA señala con firmeza que Malte SRL registró operaciones de gran magnitud con la AFA sin respaldo patrimonial ni personal operativo acorde a las cifras involucradas. Este escenario se suma a la causa abierta por la presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de la seguridad social que ascienden a los 19.300 millones de pesos argentinos, generados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El juez federal Diego Amarante, ante la contundencia de las pruebas, ha ordenado la indagatoria de Claudio Tapia, Pablo Toviggino y otros miembros de la comisión directiva, dictando además la prohibición de salida del país. Las pruebas documentales y testimonios internos, como el brindado por la gerente de Control y Administración, Mónica Bouvet, describen un esquema donde la autorización de transferencias dependía exclusivamente de las órdenes directas del tesorero y los balances contaban con la firma conjunta de los principales directivos.

Desvío de fondos y alcance internacional

La estructura financiera bajo la gestión de Tapia y Toviggino habría canalizado más de 300 millones de dólares fuera del sistema bancario nacional entre 2021 y 2025. Para esta operatoria, se valieron de intermediarios y firmas offshore como TourProdEnter LLC y Global FC LLC, maniobras que actualmente se encuentran bajo investigación penal por presunto lavado de activos y administración fraudulenta. La Justicia mantiene la causa abierta y ha rechazado los planteos de la defensa para su clausura, confirmando que Malte SRL es una pieza central en una estructura de evasión que involucra a familiares y allegados de los dirigentes futbolísticos en el control de estas sociedades apócrifas, las cuales carecen de toda justificación real ante el fisco.