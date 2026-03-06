Nahuel Gallo: su primer izamiento de bandera tras el cautiverio

El gendarme Nahuel Gallo protagonizó este viernes un momento de profunda significación simbólica al participar, junto a su familia, del izamiento de la bandera argentina en el Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional. Este acto, que incluyó además la participación en una ceremonia religiosa, marca su primera aparición formal en un entorno institucional desde que retornó al país tras permanecer 448 días detenido en Venezuela. La jornada, cargada de emotividad, representa un paso fundamental en el proceso de recuperación y reintegración de Gallo a su vida cotidiana y a su fuerza de origen.

Un símbolo de alivio y acompañamiento

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, fue una de las principales voces en celebrar este avance. A través de su cuenta en la red social X, la funcionaria compartió imágenes del gendarme rodeado de sus seres queridos y sus camaradas, subrayando que la esencia de este regreso radica en el reencuentro humano. "Abrazos, fe y camaradas que nunca soltaron su mano", destacó la titular de la cartera de Seguridad, haciendo eco del sentir de la institución que acompañó al uniformado durante el largo periodo de su privación ilegítima de la libertad.

La presencia de Gallo en el Edificio Centinela constituye su tercera aparición pública desde que pisó suelo argentino el pasado lunes a la madrugada. Tras su llegada, el gendarme se presentó el miércoles en una conferencia de prensa en la que, sin admitir preguntas de los medios, brindó un mensaje de agradecimiento y tranquilidad. En cada una de estas instancias, se ha mostrado con un semblante positivo y buen ánimo, factores que han sido recibidos con optimismo por su entorno personal y profesional.

El camino hacia la normalización y el estado de salud

A pesar de las celebraciones, las autoridades indicaron que el proceso de retorno a la normalidad aún se encuentra en una etapa de transición. Fuentes oficiales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el gendarme muestra una evolución favorable, aún restan una serie de exámenes médicos de rigor que debe completar antes de recibir el alta definitiva. Una vez superada esta instancia clínica, el objetivo final es que Gallo pueda regresar finalmente a su provincia natal, Catamarca, donde lo aguarda su familia para completar el proceso de recuperación en su entorno íntimo.

La agenda pendiente: el caso de Germán Giuliani

Mientras la situación de Nahuel Gallo avanza hacia un desenlace favorable, la mirada del oficialismo sigue puesta en aquellos compatriotas que aún permanecen bajo custodia en el exterior. En un movimiento paralelo, Patricia Bullrich, jefa de los senadores de La Libertad Avanza, mantuvo un encuentro formal con la familia de Germán Giuliani, otro ciudadano argentino detenido en Venezuela.

La senadora reafirmó el compromiso del bloque y del Gobierno nacional con esta causa. Giuliani es reconocido actualmente como el último argentino que permanece detenido de manera ilegal por el gobierno de Nicolás Maduro. La jefa de bloque libertario fue enfática al declarar que, junto a la familia de Giuliani, se mantendrán firmes en el reclamo por su pronta liberación. Existe una promesa explícita de continuar con las gestiones necesarias sin interrupción hasta lograr que el ciudadano retorne a su hogar, siguiendo el mismo camino diplomático y de presión que permitió la vuelta de Gallo.

La visibilidad del caso de Nahuel Gallo, gestionado en parte por una articulación con la AFA, ha revitalizado la atención sobre la compleja situación de los detenidos en el exterior. Con cada paso de Gallo en territorio argentino, la esperanza de que el caso Giuliani tenga un final similar se fortalece, marcando una prioridad dentro de la agenda exterior y de seguridad del bloque oficialista. Por ahora, el gendarme continúa enfocado en su salud, rodeado de sus camaradas y su familia, mientras los trámites médicos definen la fecha de su retorno definitivo a Catamarca.