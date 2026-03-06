Conflicto en FATE: denuncian el incumplimiento de la conciliación obligatoria por falta de pago

La planta de la empresa FATE es hoy el escenario de una crisis laboral sin precedentes. Este viernes, los trabajadores denunciaron que la compañía no cumplió con el depósito de la quincena correspondiente, una situación que, según las autoridades gremiales, agrava el conflicto laboral que ya mantenía en tensión las operaciones de la planta. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), encabezado por su secretario general Alejandro Crespo, no tardó en calificar este hecho como una maniobra desleal contra los empleados y sus núcleos familiares, calificando la decisión empresarial de "emboscada económica".

Una violación directa a la conciliación vigente

El punto central de la discordia radica en que, a pesar de existir una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación, la empresa habría omitido el cumplimiento de sus obligaciones salariales. Según lo expuesto por Crespo, el depósito de los haberes debía hacerse efectivo antes del inicio de la jornada del 6 de marzo. La conciliación obligatoria, por definición legal, tiene como objetivo principal mantener la paz social y las condiciones laborales preexistentes mientras se desarrolla el proceso de negociación entre las partes; por lo tanto, el pago de los salarios constituye un elemento innegociable de dicho marco.

Desde el gremio enfatizaron la naturaleza alimentaria de estos ingresos. El secretario general remarcó con dureza que los trabajadores deben hacer frente a gastos ineludibles como alquileres y servicios básicos, subrayando la imposibilidad de que una familia pase de percibir su sueldo a recibir "cero pesos" de un momento a otro sin que esto constituya una falta grave por parte del empleador.

Acciones administrativas y el respaldo nacional

Frente a la omisión de pago, el SUTNA desplegó una estrategia de respuesta en múltiples frentes para intentar forzar la regularización de la situación. En primera instancia, el gremio presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, organismo que dictó la medida de conciliación, para solicitar su intervención inmediata y evaluar el incumplimiento. De manera simultánea, realizaron una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, argumentando la necesidad de proteger el ingreso de carácter alimentario de los trabajadores.

En paralelo, el conflicto ha escalado rápidamente al plano sindical nacional. La dirigencia del SUTNA entabló contacto directo con los líderes de la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma para informarles sobre lo sucedido y solicitar su intervención activa. Según comunicó el gremio, los secretarios generales de estas tres centrales obreras ya se han puesto en comunicación con funcionarios de la Secretaría de Trabajo para expresar su profunda preocupación por el caso. Los representantes sindicales sostienen que permitir esta situación sentaría un precedente extremadamente peligroso, pues habilitaría a cualquier empleador a eludir sus responsabilidades salariales básicas, incluso bajo el amparo de medidas de conciliación, comprometiendo así la seguridad jurídica y económica de toda la clase trabajadora del país. La situación permanece bajo estricta observación mientras los trabajadores exigen el pago inmediato de la quincena, reafirmando que no aceptarán una reducción de ingresos que comprometa la supervivencia de sus familias.