Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú despliegan un entrenamiento militar conjunto en la Amazonía

Los ejércitos de Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú desarrollan un entrenamiento militar conjunto en la Amazonía peruana, con una serie de maniobras destinadas a poner a prueba la resistencia física, la preparación operacional y las capacidades tecnológicas de los efectivos que participan.

Bajo el nombre de "Vanguardia Sur 2026", las actividades se desarrollan cerca de la ciudad de Tarapoto, en el departamento selvático de San Martín, y comprenden patrullajes en condiciones extremas, pruebas de supervivencia y ejercicios de cruce de ríos mediante capacidades anfibias.

El Ministerio de Defensa de Perú informó que las maniobras buscan fortalecer la respuesta operacional frente a amenazas consideradas comunes en el hemisferio, entre ellas el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado. El ejercicio comenzó el martes 8 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 18 de septiembre, jornada en la que está prevista la gran prueba del entrenamiento. En esa instancia, las fuerzas combinadas deberán ejecutar una operación consistente en infiltrarse en un espacio y neutralizar a un integrante clave de una organización criminal transnacional.

Se trata, además, de la primera vez que estos ejercicios conjuntos, promovidos por el Comando Sur de Estados Unidos, se realizan en Perú.

Supervivencia, agua y capacidades anfibias

Durante las jornadas de entrenamiento en la Escuela de Selva del Ejército de Perú, los militares de los cuatro países participan de distintas actividades orientadas a estandarizar procedimientos y compartir experiencias adquiridas en escenarios de características complejas.

Entre las prácticas desarrolladas se encuentran las técnicas de natación y supervivencia acuática, destinadas a fortalecer la capacidad de los efectivos para desenvolverse en ambientes donde los cursos de agua constituyen parte central del terreno de operaciones.

Los contingentes también llevan adelante ejercicios de adiestramiento anfibio, supervivencia, procedimientos tácticos y pasaje de curso de agua. Estas actividades permiten que los participantes trabajen sobre procedimientos comunes y, al mismo tiempo, intercambien conocimientos vinculados con la actuación en condiciones selváticas.

El escenario amazónico elegido para "Vanguardia Sur 2026" plantea, dentro del propio ejercicio, la necesidad de combinar resistencia humana, preparación táctica y coordinación entre fuerzas de diferentes países. Los principales componentes del entrenamiento son:

Patrullajes en condiciones extremas.

Pruebas de supervivencia.

Supervivencia acuática y técnicas de natación.

Adiestramiento anfibio.

Pasaje de cursos de agua.

Procedimientos tácticos.

Intercambio de experiencias y estandarización de procedimientos.

Operación final de infiltración y neutralización de un integrante clave de una organización criminal transnacional.

La experiencia operacional del Ejército peruano

La participación del Ejército del Perú incorpora una experiencia operacional construida durante décadas de presencia en la Amazonía. Dentro de ese recorrido se encuentra la actuación contra organizaciones subversivas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en zonas del Alto Huallaga y del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

El antecedente resulta particularmente relevante dentro del escenario elegido para las maniobras, debido a la experiencia acumulada por las fuerzas peruanas en territorios selváticos y en operaciones contra organizaciones vinculadas con distintas amenazas.

La presencia de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga quedó disuelta con la captura, en 2012, de Eleuterio Flores, conocido como camarada Artemio. Sin embargo, en el VRAEM, considerada la mayor cuenca cocalera de Perú, persiste un remanente de esta organización maoísta bajo el nombre de Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), gracias a sus vínculos con el narcotráfico.

Ese recorrido forma parte de la experiencia que el Ejército peruano aporta al entrenamiento multinacional que se desarrolla en San Martín.

En el tercer día de #VanguardiaSur2026, fuerzas de Perú, Argentina, Chile y EE. UU. realizaron en la Escuela de Selva la estación "Procedimientos tácticos para la ocupación de la Base de Patrullaje Móvil y Alterna (BPM)", fortaleciendo la interoperabilidad en ambiente selvático. https://t.co/TERPpUpK3f — Ejército del Perú (@EjercitoPeru) September 11, 2026

Coordinación frente a amenazas transnacionales

Desde el Ministerio de Defensa peruano remarcaron la importancia de la interoperabilidad entre las fuerzas participantes. La cartera señaló que "este ejercicio militar adquiere especial relevancia ante un entorno regional marcado por amenazas multidimensionales y transnacionales que demandan fuerzas preparadas, interoperables y capaces de coordinar respuestas mediante procedimientos comunes".

La definición coloca el foco sobre uno de los objetivos centrales de "Vanguardia Sur 2026": lograr que efectivos de distintos países puedan trabajar bajo procedimientos compartidos frente a situaciones que, por sus características, exceden las fronteras nacionales. El entrenamiento reúne, de esta manera, a contingentes de Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú en un mismo escenario selvático, donde las prácticas combinan supervivencia, movilidad sobre el agua, procedimientos tácticos y coordinación operacional.

La preparación no se limita a las maniobras estrictamente militares. El encuentro también busca fortalecer los lazos de cooperación, camaradería y seguridad regional, de acuerdo con los objetivos planteados para la actividad.

La gran prueba será el 18 de septiembre

El cronograma concluirá el viernes 18 de septiembre con la operación que pondrá a prueba las capacidades desarrolladas durante las jornadas anteriores. Las fuerzas combinadas deberán infiltrarse en un espacio determinado y neutralizar a un integrante clave de una organización criminal transnacional.

La instancia final concentrará así los distintos conocimientos practicados durante el entrenamiento: supervivencia, desplazamiento, capacidades anfibias, procedimientos tácticos, coordinación e interoperabilidad.

Hasta entonces, los efectivos continuarán desarrollando actividades en el entorno de Tarapoto, con especial atención a las condiciones propias de la selva amazónica y al intercambio de experiencias entre las fuerzas participantes.

"Vanguardia Sur 2026" constituye, además, el primer ejercicio conjunto de estas características promovido por el Comando Sur de Estados Unidos que se realiza en territorio peruano. Su desarrollo pone en un mismo escenario operacional a cuatro ejércitos y plantea como eje la preparación frente a amenazas multidimensionales y transnacionales.

Con el entrenamiento en la Escuela de Selva del Ejército de Perú, los ejercicios de agua y supervivencia, los procedimientos tácticos y el adiestramiento anfibio, las fuerzas participantes avanzan hacia una prueba final que buscará poner en práctica las capacidades desarrolladas durante los diez días de actividades. El objetivo declarado es fortalecer la coordinación mediante procedimientos comunes y consolidar cooperación, camaradería y seguridad regional.