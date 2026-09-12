Catamarca casi triplicó sus exportaciones y China fue su principal comprador

En los últimos tres años, el mapa exportador argentino sumó nuevos protagonistas. Provincias que hasta hace poco mantenían un papel relativamente acotado en las ventas al exterior lograron un crecimiento exponencial, con incrementos que se destacan sobre el resto del país.

Un informe del Indec permite identificar cuáles son esas jurisdicciones y cuáles fueron los sectores que explican semejante expansión. Entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026, Catamarca encabezó el ranking de crecimiento porcentual, seguida por Neuquén, Santa Cruz, San Juan, Salta y Jujuy.

Los aumentos registrados fueron:

Catamarca: 195,1%

Neuquén: 156,6%

Santa Cruz: 128,1%

San Juan: 127,4%

Salta: 102,9%

Jujuy: 100,4%

El denominador común entre buena parte de estos casos es el peso creciente de la energía y la minería. Cuatro de las seis provincias —Catamarca, Jujuy, Salta y San Juan— tienen entre sus rubros más dinámicos a los productos químicos y conexos o a las piedras, metales preciosos y sus manufacturas, categorías en las que el Indec agrupa una parte significativa de la producción minera.

Los otros dos casos presentan perfiles diferentes. Neuquén se apoya en el petróleo crudo de Vaca Muerta, mientras que Santa Cruz combina minería y crecimiento en pesca.

Catamarca, el mayor salto del período

Dentro de este nuevo mapa, Catamarca ocupa un lugar central. La provincia registró el mayor incremento porcentual entre las seis jurisdicciones analizadas: 195,1% en tres años.

El cambio se observa con claridad al comparar los montos exportados. En el primer semestre de 2023, Catamarca había realizado envíos al exterior por USD 133 millones. Tres años después, durante el primer semestre de 2026, esa cifra alcanzó los USD 392 millones.

La evolución también se refleja en la comparación interanual: las exportaciones catamarqueñas registraron un alza de 119,6%.

La composición de las ventas externas permite comprender el peso de la actividad minera en este proceso. El Indec señala a productos químicos y conexos —rubro que incluye al litio— como el segmento más relevante de las exportaciones provinciales.

A esto se suma la evolución de piedras, metales preciosos y sus manufacturas, y monedas, categoría que registró un incremento de 41,3%. Los cereales también mostraron una mejora, con una suba interanual del 20,3%, aunque su incidencia dentro de la estructura exportadora es considerablemente menor: representan apenas el 1,5% del total.

China, principal destino de Catamarca

La expansión exportadora catamarqueña también tiene un marcado componente geográfico. China fue el principal comprador de los productos de la provincia, con operaciones por USD 263 millones durante el primer semestre de 2026.

Detrás se ubicó el bloque USMCA, con USD 45 millones.

Estos datos muestran que el crecimiento de Catamarca no se limita al aumento de los montos exportados, sino que se encuentra acompañado por una fuerte concentración de sus ventas externas en determinados mercados y por el protagonismo de actividades vinculadas a la minería.

El salto exportador del NOA

El fenómeno adquiere una dimensión particular en el Noroeste Argentino (NOA), donde tres de las seis provincias que integran el grupo de mayor crecimiento son Catamarca, Jujuy y Salta.

Jujuy prácticamente duplicó sus exportaciones en tres años. La provincia pasó de USD 485 millones en el primer semestre de 2023 a USD 973 millones en igual período de 2026, lo que representa un crecimiento del 100,4%. Frente a 2025, el incremento fue incluso ligeramente superior: 100,8%.

El principal rubro exportador jujeño fue nuevamente productos químicos y conexos, con USD 538 millones, equivalentes al 55,4% del total provincial. Ese segmento creció 122,9% interanual.

La concentración de los destinos resulta aún más marcada que en Catamarca: China absorbió el 75,4% de las exportaciones jujeñas, por un valor de USD 733 millones.

Salta completa el trío del Noroeste

Salta también duplicó prácticamente sus ventas externas en el período analizado. Sus exportaciones pasaron de USD 472 millones en el primer semestre de 2023 a USD 959 millones en el mismo período de 2026.

La suba fue del 102,9% en tres años y alcanzó el 85,2% en la comparación interanual.

Al igual que en Jujuy, el rubro principal fue productos químicos y conexos, con exportaciones por USD 309 millones.

En paralelo, piedras, metales preciosos y sus manufacturas, y monedas representaron el 18,8% del total y crecieron 33,0% interanual. Los cereales también avanzaron, aunque a un ritmo menor, con una expansión del 8,5%.

En cuanto a los mercados, Salta exhibe una distribución más diversificada. China recibió USD 249 millones, mientras que el bloque USMCA concentró USD 210 millones y la Unión Europea, USD 146 millones.

Una transformación concentrada en minería y energía

El conjunto de cifras permite observar un patrón definido. En apenas tres años, seis provincias argentinas registraron aumentos de entre 100,4% y 195,1% en sus exportaciones, en buena medida asociados al dinamismo de sectores vinculados con la minería y la energía.

En ese escenario, Catamarca aparece como el caso más contundente. Su salto desde USD 133 millones hasta USD 392 millones en exportaciones durante los primeros semestres de 2023 y 2026, respectivamente, la convirtió en la provincia con mayor crecimiento porcentual del grupo.

El papel de los productos químicos y conexos, incluido el litio, junto con el crecimiento de las piedras, metales preciosos y sus manufacturas, constituye el eje de esta expansión. China, con USD 263 millones, se consolidó además como el principal destino de los envíos catamarqueños.

El fenómeno del NOA se completa con Jujuy y Salta, que también duplicaron sus exportaciones en el período. Así, Catamarca, Jujuy y Salta conforman uno de los núcleos más dinámicos del nuevo mapa exportador argentino, con la actividad minera como uno de los principales motores de su crecimiento externo.