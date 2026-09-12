Bullrich pidió acelerar la recuperación y que la baja de impuestos alcance a todos

La senadora nacional y jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, planteó la necesidad de acelerar el ritmo de la recuperación económica y reclamó que una eventual reducción de impuestos no quede limitada a los sectores alcanzados por regímenes de promoción como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Durante una exposición en la Universidad de San Andrés, la exministra de Seguridad sostuvo que le gustaría que la reducción de la carga impositiva pudiera alcanzar al conjunto de la economía.

"A mí me gustaría más que podamos bajar impuestos para todos", expresó Bullrich.

En ese sentido, señaló que existen empresas, industrias, comercios y compañías de servicios tecnológicos que enfrentan dificultades para competir debido a los costos que todavía tiene la Argentina.

"Si no, el que accede al RIGI o Súper RIGI tiene una baja de impuestos", explicó la senadora, en referencia a los beneficios previstos para los grandes proyectos de inversión.

La advertencia sobre el ritmo de la recuperación

Bullrich también manifestó su preocupación por la velocidad con la que los resultados del programa económico llegan a la vida cotidiana.

"Me preocupa que esa velocidad esté al ritmo de lo que cada argentino necesita, para que el año que viene sienta que el esfuerzo que hizo tuvo un sentido", sostuvo.

La dirigente reconoció los avances registrados en materia macroeconómica, pero remarcó que todavía falta que esos resultados tengan un impacto concreto sobre las familias y las empresas.

"¿Qué necesitamos? Que haya confianza para que la velocidad de estos cambios se vean en cada familia argentina, en cada Pyme, en cada empresa grande, en la economía de todos los días", afirmó.

Sus declaraciones se produjeron un día después de la exposición del presidente Javier Milei ante el Council of the Americas, donde el mandatario defendió el rumbo económico de su gestión y descartó la necesidad de realizar modificaciones en el programa.

YPF proyecta nuevos proyectos bajo el RIGI

En paralelo, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones continúa concentrando parte de la estrategia oficial para atraer capitales.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció que la compañía prepara dos nuevos proyectos para incorporarse al RIGI. Según explicó, una vez que se concreten esas presentaciones, la petrolera y sus socios alcanzarían un monto comprometido de u$s154.100 millones dentro del régimen.

Marín realizó el anuncio durante el 10° Foro Pymes Italia-América Latina, desarrollado en el Palacio Libertad.

El ejecutivo aclaró que esa cifra contempla proyectos presentados directamente por YPF, iniciativas de empresas participadas y desarrollos realizados junto con socios internacionales.

De acuerdo con la información difundida, los 23 proyectos aprobados hasta el momento bajo el RIGI en todo el país acumulan u$s49.766 millones. De concretarse las nuevas iniciativas anunciadas, el monto proyectado por YPF junto con sus socios superaría ampliamente esa cifra.

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