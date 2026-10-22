Argentina declaró organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa, las FARC-EP y el ELN

El Gobierno nacional declaró como organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y guerrilleros de México, Colombia y Ecuador, que fueron incorporados al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La medida comprende al Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Tiguerones. La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente y formalizada en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 5/2026, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La resolución fue suscripta por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, conducido por Pablo Quirno. Ambos organismos determinaron que las organizaciones mencionadas reunían los requisitos previstos para su inscripción en el registro.

En el texto oficial se indicó que los ministerios resolvieron "declarar reunidos los requisitos establecidos en el artículo 25 inciso d) del Decreto N.º 918/12 y sus modificatorios para la inscripción en el Registro Público de personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET)".

La resolución alcanza tanto a las organizaciones identificadas por sus nombres principales como a determinadas facciones, estructuras y denominaciones asociadas. De esta manera, la decisión no se limita a las denominaciones generales de los grupos, sino que también contempla expresamente algunas de sus subdivisiones y estructuras operativas.

Los cinco grupos incorporados al registro

La nómina oficial incluye organizaciones con presencia en distintos países de América Latina y con características diferentes, según las descripciones difundidas por el Gobierno.

Los grupos comprendidos en la resolución son:

Cártel de Sinaloa, de México.

La Nueva Familia Michoacana, de México.

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), de Colombia.

Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Colombia.

Los Tiguerones, de Ecuador.

En el caso del Cártel de Sinaloa, el Gobierno lo describió como una organización criminal transnacional vinculada con el narcotráfico, el contrabando, los secuestros extorsivos y otras actividades delictivas. También sostuvo que ya había sido designado como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos.

Sobre La Nueva Familia Michoacana, el comunicado oficial señaló que se trata de una organización criminal mexicana especializada en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una expansión regional que calificó como alarmante. En cuanto a Los Tiguerones, el Gobierno los identificó como un cártel de origen ecuatoriano especializado en actividades de narcotráfico y sicariato. Según la información difundida, el grupo se separó de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, agrupación que también había sido designada como organización terrorista por la República Argentina en agosto de este año.

La resolución conjunta incorpora así organizaciones que el Gobierno vincula con distintas modalidades de criminalidad organizada, al tiempo que incluye estructuras guerrilleras colombianas que, de acuerdo con el comunicado presidencial, representan un riesgo que excede las fronteras de ese país.

Las facciones y denominaciones alcanzadas por la resolución

Uno de los aspectos centrales de la medida es que la inscripción en el RePET comprende determinadas facciones y nombres alternativos de las organizaciones incluidas.

En el caso del Cártel de Sinaloa, el Ejército de Liberación Nacional, La Nueva Familia Michoacana y Los Tiguerones, la resolución dispone su incorporación en general. También incluye expresamente las facciones de Los Tiguerones conocidas como Los Fénix, cuya denominación también aparece escrita como "Los Fenix", y Los Igualitos.

La decisión contempla además a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), con un alcance específico sobre las estructuras y denominaciones vinculadas a esa organización.

Según el texto oficial, la inscripción comprende:

El GAO-R FARC-EP.

El Estado Mayor Central (EMC).

Las denominaciones Estado Mayor Central de las FARC-EP, EMC FARC-EP y GAO-R FARC-EP.

Los bloques y frentes asociados, incluido el Frente 18.

La inclusión de estas denominaciones permite identificar de manera expresa las estructuras contempladas por la resolución, que no se circunscribe únicamente al nombre general de las FARC-EP.

Coordinación entre Seguridad, Cancillería, Justicia y la SIDE

El Gobierno informó que la decisión fue coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La medida fue presentada como parte de la estrategia de lucha contra el crimen organizado transnacional.

En el comunicado difundido el miércoles, la Oficina del Presidente expuso los argumentos utilizados para justificar la incorporación de los grupos al registro. En el caso del Cártel de Sinaloa, señaló que sus actividades incluyen narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otros delitos.

El texto oficial sostuvo que su designación como organización terrorista por parte de múltiples países, incluido Estados Unidos, constituía un antecedente relevante. En ese contexto, el Gobierno afirmó que la decisión argentina saldaba "una deuda de la República Argentina en su compromiso con la lucha contra el narcoterrorismo".

La caracterización oficial también destacó la dimensión transnacional de las actividades atribuidas a estas organizaciones y la posibilidad de que sus estructuras y redes tengan proyección fuera de los países donde desarrollan sus operaciones.

La resolución conjunta, por su parte, formalizó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 25, inciso d), del Decreto N.º 918/12 y sus modificatorios, para la inscripción en el RePET.

La posición oficial sobre las organizaciones guerrilleras colombianas

El comunicado de la Oficina del Presidente dedicó un apartado específico a las FARC-EP y al Ejército de Liberación Nacional. Desde la Oficina de Prensa de la Presidencia, ambas organizaciones fueron caracterizadas como grupos insurgentes de extrema izquierda, basados en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.

El Gobierno sostuvo que sus acciones provocaron graves consecuencias humanitarias en América Latina. En el comunicado afirmó: "Sus delirantes ideas llevadas a la acción causaron uno de los mayores desastres humanitarios del último siglo en América Latina con levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones a los Derechos Humanos".

La declaración también hizo hincapié en la capacidad operativa de esas organizaciones y en la expansión regional de sus estructuras. Según el texto oficial, la existencia de redes susceptibles de proyectar sus actividades hacia la Argentina constituye un factor que debe ser considerado en materia de seguridad nacional.

"Su capacidad operativa y su expansión regional con estructuras y redes susceptibles de proyectar sus actividades hacia nuestro país configuran un riesgo que trasciende la criminalidad estrictamente doméstica colombiana y compromete la seguridad nacional argentina", agregó el comunicado.

De esta manera, el Gobierno fundamentó la inclusión de las FARC-EP y el ELN no solo en su caracterización ideológica y en las acciones que les atribuye, sino también en la evaluación del alcance regional de sus estructuras y de los riesgos que, según su posición, podrían representar para la Argentina.