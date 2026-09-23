Argentina y EE.UU. sellan un acuerdo de USD 7.000 millones para impulsar la infraestructura

Argentina y Estados Unidos firmaron esta tarde el acuerdo denominado "Corredor Andes-Atlántico", una iniciativa que contempla inversiones de hasta USD 7.000 millones destinadas en 2027 a obras de infraestructura. El programa tendrá como principal foco al sector energético, aunque también abarcará proyectos vinculados con minerales, transporte y telecomunicaciones.

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado, el objetivo es "fortalecer y modernizar la infraestructura" que conecta el noroeste argentino, una región rica en minerales críticos, y la cuenca energética de Vaca Muerta con los puertos del Atlántico y los mercados occidentales.

La iniciativa contempla una infraestructura amplia y articulada, que incluye:

Ferrocarriles, oleoductos y gasoductos.

Puertos y sistemas de electricidad.

Tecnología e infraestructura digital.

Obras destinadas a facilitar el traslado de recursos energéticos y minerales.

El Departamento de Estado señaló que el Corredor permitirá movilizar inversiones, ampliar las oportunidades para las empresas estadounidenses y fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, con recursos como litio, cobre, petróleo y gas en el centro de esa estrategia.

El papel central de Vaca Muerta

Una parte sustancial de los fondos previstos estará vinculada con Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta encabezado por YPF, junto con la italiana ENI y XRG, de Emiratos Árabes.

Del total anunciado, unos USD 6.000 millones estarán destinados a este proyecto, cuya inversión total anunciada alcanza aproximadamente USD 51.000 millones, lo que lo convierte, según la información proporcionada, en la mayor inversión anunciada en la historia del país.

La financiación contará con el respaldo del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC).

La magnitud de los recursos asignados a Argentina LNG coloca al proyecto gasífero de Vaca Muerta como uno de los principales componentes concretos del nuevo corredor. El esquema busca, de este modo, articular la producción energética argentina con infraestructura capaz de facilitar su llegada a los mercados occidentales.

Energía, transporte y nuevas conexiones

El acuerdo no se limita a Argentina LNG. También menciona otros proyectos energéticos que podrían recibir apoyo, aunque sin especificar montos individuales.

Entre ellos figura AMBA I, vinculado con el transporte de energía eléctrica. En materia de infraestructura de transporte, el acuerdo incorpora a la Hidrovía y contempla trenes que serán privatizados, entre ellos Belgrano Cargas, además de otras líneas ferroviarias, como la que podría conectar Vaca Muerta con Bahía Blanca.

La dimensión logística aparece así vinculada directamente con el objetivo general del Corredor: conectar las regiones productivas argentinas con los puertos atlánticos mediante una infraestructura capaz de acompañar el movimiento de energía y minerales.

En paralelo, el componente tecnológico incorpora proyectos de infraestructura digital, entre ellos Arsat, además de una expansión de las telecomunicaciones.

Telecomunicaciones e infraestructura digital

El capítulo tecnológico del acuerdo incluye también referencias a la evolución del mercado argentino de telecomunicaciones. El comunicado menciona que la estadounidense Metrotel se quedará con 6 millones de clientes móviles luego de la fusión Telecom-Telefónica.

A esto se suman otros proyectos vinculados con cables submarinos y fibras ópticas, que forman parte de la infraestructura digital contemplada dentro del corredor.

De esta manera, el proyecto extiende su alcance más allá de las obras físicas asociadas con energía y transporte. La infraestructura digital aparece integrada al esquema general de conexión entre la matriz productiva argentina y los mercados occidentales.

El acuerdo y sus protagonistas

El entendimiento fue sellado en el Consulado de la Argentina en esta ciudad por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado Chris Landau, quienes actuaron en nombre de los presidentes Javier Milei y Donald Trump.

Del encuentro también participaron:

Luis Caputo, ministro de Economía.

Sarah Whitten, jefa comercial del EXIM.

Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

Horacio Marín, CEO y presidente de YPF.

Alec Oxenford, embajador.

Gerardo Díaz Bartolomé, cónsul argentino.

La firma fue presentada como el lanzamiento formal de una iniciativa de alcance regional y económico que busca articular inversiones estadounidenses con sectores estratégicos de la economía argentina.

Una iniciativa de integración económica

El Departamento de Estado destacó que el Corredor Andes-Atlántico es el primer Corredor de la Alianza para la Infraestructura e Inversión Global en el Hemisferio Occidental. Según esa comunicación, la iniciativa profundiza la integración económica entre Estados Unidos y Argentina y conecta a los inversores con oportunidades en los sectores argentinos de energía, minería, infraestructura y tecnología.

El alcance territorial del proyecto también fue subrayado por la administración estadounidense. El Corredor conectará regiones argentinas ricas en recursos con la Hidrovía y los puertos atlánticos, en una infraestructura orientada a acompañar la demanda de los sectores energético y minero.

El Departamento de Estado señaló además que el proyecto apunta a reducir los cuellos de botella en el transporte y la energía, al mismo tiempo que busca responder a la creciente demanda de esas actividades.

El mensaje político detrás del anuncio

El embajador Peter Lamelas sintetizó el significado atribuido al acuerdo por la representación estadounidense en Argentina a través de una publicación: "El compromiso del presidente Trump y el liderazgo del presidente Milei se traducen hoy en algo concreto".

En esa misma publicación, Lamelas definió al Corredor Andes-Atlántico como la iniciativa que conectará la matriz productiva argentina con los mercados de Occidente mediante inversión estadounidense.

Con una inversión anunciada de hasta USD 7.000 millones para 2027, de los cuales aproximadamente USD 6.000 millones estarán vinculados con Argentina LNG, el acuerdo establece una hoja de ruta que reúne energía, minería, transporte y tecnología bajo un mismo esquema de infraestructura.

El proyecto coloca en un mismo mapa productivo a Vaca Muerta, los minerales críticos del noroeste argentino, la Hidrovía, los puertos atlánticos, las redes ferroviarias, el sistema energético y la infraestructura digital. El objetivo declarado es convertir esas conexiones en una vía para movilizar inversiones, facilitar el transporte de recursos y vincular la producción argentina con los mercados occidentales.