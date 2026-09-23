Saujil inauguró su primera Plaza de los Niños y más de 2.000 metros de asfaltado

El gobernador Raúl Jalil visitó la localidad de Saujil, departamento Pomán, donde encabezó una jornada de inauguraciones junto al intendente de la jurisdicción, Enzo Carrizo. Las actividades estuvieron centradas en distintas obras de infraestructura urbana destinadas a mejorar espacios de uso comunitario y las condiciones del área céntrica de la localidad.

Durante la visita, el mandatario dejó inaugurada la Plaza de los Niños, un nuevo espacio concebido para el encuentro de las familias y, especialmente, para el esparcimiento de niños y niñas. La jornada también incluyó la habilitación de la obra de repavimentación del casco céntrico, que incorporó más de 2.000 metros de nuevo asfaltado.

Las intervenciones forman parte de una jornada en la que autoridades provinciales y municipales compartieron con vecinos de Saujil la puesta en funcionamiento de estas obras, que combinan infraestructura urbana con la generación de nuevos espacios recreativos.

La primera Plaza de los Niños del departamento

La nueva plaza constituye la primera Plaza de los Niños del departamento Pomán y fue proyectada como un espacio recreativo y de encuentro destinado a las familias de Saujil.

El espacio cuenta con una superficie de más de 900 metros cuadrados, mientras que el predio en el que se encuentra emplazada alcanza los 1.500 metros cuadrados. La infraestructura fue diseñada incorporando distintos elementos destinados al uso de niños y familias. Entre sus características se encuentran:

Juegos infantiles.

Iluminación LED.

Baños adaptados para niños.

Parquizado.

Sistema de riego por goteo.

La combinación de estos elementos permite configurar un espacio pensado específicamente para el esparcimiento y el encuentro. La obra fue concebida no solamente como un lugar destinado al juego, sino también como un ámbito para fortalecer los vínculos familiares y recuperar espacios de encuentro dentro de la comunidad.

El intendente Enzo Carrizo destacó precisamente esa concepción al referirse a la obra. "Estamos muy contentos de poder dejar inaugurada la primera Plaza de los Niños que tenemos en Saujil, en el departamento Pomán. Es una obra que hemos planificado y pensado para nuestros niños y nuestras niñas", señaló.

Un espacio para las familias

La planificación de la plaza estuvo orientada especialmente hacia los niños y niñas de Saujil, aunque su concepción también contempla a las familias como protagonistas del espacio.

Carrizo destacó que la obra fue pensada para fortalecer los vínculos familiares y recuperar lugares de encuentro comunitario. De este modo, la plaza incorpora una función recreativa y, al mismo tiempo, se plantea como un punto de reunión para los vecinos.

La inauguración permitió poner en funcionamiento un espacio que reúne juegos, iluminación, servicios adaptados, áreas verdes y un sistema destinado al mantenimiento del parquizado mediante riego por goteo.

Para la comunidad local, la obra representa además la incorporación de un espacio específicamente diseñado para los niños, en el marco de las intervenciones urbanas realizadas en la localidad.

Jalil destacó el crecimiento de Saujil

Durante la jornada, el gobernador Raúl Jalil destacó la importancia de la obra para la comunidad y valoró el crecimiento que atraviesa la localidad. "Está cada vez más lindo este pueblo y se ve un intendente activo, así que lo vamos a seguir acompañando desde la Provincia", expresó el mandatario al referirse a la gestión de Enzo Carrizo.

La valoración del Gobernador estuvo vinculada con las obras inauguradas durante su visita y con el proceso de crecimiento que, según señaló, atraviesa Saujil. En ese marco, destacó también la tarea desarrollada por el jefe comunal y el acompañamiento de la Provincia.

La presencia de Jalil junto al intendente Carrizo permitió poner en común las obras ejecutadas y compartir con vecinos y representantes institucionales la inauguración de los nuevos espacios y las mejoras realizadas en el casco urbano.

Más de 2.000 metros de nuevo asfaltado

La jornada también incluyó la inauguración de la obra de repavimentación del casco céntrico de Saujil. El gobernador estuvo acompañado en esta actividad por el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti, y por el intendente Enzo Carrizo.

Los trabajos se desarrollaron en dos etapas y comprendieron más de 2.000 metros de nuevo asfaltado en el área céntrica de la localidad.

La obra fue ejecutada por Vialidad Provincial, con la colaboración de trabajadores municipales. La participación conjunta permitió llevar adelante las tareas de repavimentación que abarcaron distintos sectores del casco céntrico.

A los trabajos de asfaltado se sumaron además tareas de señalización y demarcación de las principales calles de Saujil, completando la intervención sobre la infraestructura vial del área urbana.

De esta manera, la obra no se limitó a la colocación del nuevo pavimento, sino que también incorporó elementos vinculados con la señalización y la demarcación de las calles principales, como parte de las tareas realizadas en el casco céntrico.

Quiénes estuvieron presente

Las inauguraciones contaron con la participación de representantes de distintos ámbitos de la provincia y del departamento. Además de Jalil, Carrizo y Marchetti, estuvieron presentes el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Saenz, y distintos intendentes.

Entre ellos participaron:

Francisco Gordillo , intendente de Pomán.

, intendente de Pomán. Carlos Luna , intendente de Mutquín.

, intendente de Mutquín. Ernesto Andrada , intendente de Tinogasta.

, intendente de Tinogasta. Carolina Casas, senadora departamental.

También participaron funcionarios provinciales y municipales, representantes de instituciones y vecinos de Saujil, que acompañaron las actividades desarrolladas durante la jornada.

La presencia de representantes de distintas jurisdicciones permitió reunir en Saujil a autoridades vinculadas con diferentes áreas de la gestión provincial y municipal, en una jornada centrada en obras de infraestructura urbana y espacios comunitarios.