Dusso recibió una comitiva francesa para fortalecer la producción ovina

El vicegobernador Rubén Dusso encabezó una reunión institucional en Casa de Gobierno junto a una destacada delegación técnica y educativa proveniente de Francia, especializada en el sector ganadero. El encuentro permitió abordar diferentes aspectos vinculados con la producción ovina y con la importancia de fortalecer los vínculos entre conocimiento, formación y actividad productiva.

De la actividad participaron también el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, y el intendente de la Municipalidad de Icaño, Franco Carletta, localidad que será sede de un acontecimiento de alcance regional y continental vinculado específicamente con la actividad ovina.

En representación del ámbito legislativo estuvo presente el subsecretario de Coordinación y Técnica de Senado, Julio Macedo, quien formó parte del encuentro institucional junto con las autoridades provinciales y municipales.

La reunión tuvo como protagonista a una comitiva internacional integrada por referentes técnicos, educativos y productivos vinculados con la ganadería ovina en Francia, además de estudiantes de una institución educativa especializada en formación agrícola.

Una delegación francesa vinculada al sector ganadero

La comitiva francesa estuvo integrada por Étienne Cornu, coordinador nacional y responsable de proyectos del sector ovino en Francia; Guillaume Metz, referente ganadero y dirigente del sector; y Nicolas Peys, profesor del Liceo Agrícola General y Tecnológico de Pau Montardon.

Junto a ellos llegó una delegación compuesta por cinco estudiantes de esa institución educativa francesa, quienes participan de esta experiencia internacional vinculada con la producción ovina y la formación agronómica.

La presencia conjunta de especialistas, referentes del sector y estudiantes permitió darle a la visita una dimensión que excede el intercambio institucional. La agenda contempla el contacto entre experiencias vinculadas con la producción y la formación, con el objetivo de favorecer el intercambio de conocimientos técnicos y acercar a los jóvenes a las distintas realidades que atraviesan las cadenas de valor agropecuarias.

En este sentido, la participación de una institución educativa francesa especializada en el ámbito agrícola adquiere particular relevancia dentro de una actividad que reúne a actores del Estado, del sector productivo y del sistema de formación.

Icaño será sede de un encuentro de alcance continental

La visita de la delegación internacional se desarrolla en el marco de su llegada a Catamarca para participar de las VII Ovinpiadas de Argentina y I Ovinpiadas Sudamericanas.

El evento se llevará adelante en la localidad de Icaño, departamento La Paz, entre el 24 y el 26 de septiembre, y tendrá un alcance regional y continental.

La realización de estas competencias en el interior provincial representa uno de los puntos centrales de la agenda que motivó la presencia de la comitiva francesa en Catamarca. La actividad permite reunir en un mismo espacio conocimientos vinculados con la ganadería ovina, formación técnica y participación juvenil.

La llegada de representantes de Francia y de estudiantes del Liceo Agrícola General y Tecnológico de Pau Montardon se integra así a una propuesta que pone en contacto experiencias productivas y educativas de distintos ámbitos, con la producción ovina como eje común.

Intercambio de conocimientos e innovación

Durante la reunión, las autoridades y los especialistas dialogaron sobre la importancia de promover el intercambio de conocimientos técnicos y de incorporar la innovación aplicada a las cadenas de valor agropecuarias. El intercambio también permitió destacar la necesidad de fortalecer la articulación estratégica entre la formación agronómica, el sector privado y el Estado. Esta vinculación fue presentada como un componente relevante para acompañar los procesos productivos y formativos relacionados con la actividad ganadera.

El diálogo entre los representantes franceses y las autoridades catamarqueñas permitió poner en consideración la relación entre formación y producción, especialmente en un sector que requiere conocimientos técnicos y una vinculación permanente entre quienes participan de las distintas etapas de las cadenas de valor.

En ese marco, la presencia de estudiantes junto a especialistas y referentes ganaderos aporta una dimensión educativa a la experiencia, vinculando la formación agronómica con una actividad productiva concreta y con un espacio de intercambio internacional.

Ganadería ovina, arraigo y oportunidades

Otro de los aspectos destacados durante el encuentro fue la relevancia de estos eventos de carácter continental para potenciar el desarrollo de la ganadería ovina en el interior provincial.

La realización de las Ovinpiadas en Icaño fue vinculada con la posibilidad de generar arraigo y oportunidades de crecimiento laboral y formativo para los jóvenes rurales de Catamarca.

La propuesta pone de relieve el vínculo entre la actividad productiva y las oportunidades que pueden generarse para las nuevas generaciones en las comunidades del interior. En ese sentido, el fortalecimiento de la ganadería ovina no aparece solamente asociado a la producción, sino también a la formación y a la construcción de posibilidades laborales para los jóvenes rurales.

El intercambio internacional, a través de la llegada de la delegación francesa, suma además una instancia de conocimiento y aprendizaje que conecta a estudiantes y especialistas con una experiencia desarrollada en Catamarca.