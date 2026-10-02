Argentina lanzará un programa de ciudadanía por inversión para atraer capitales extranjeros

El Gobierno nacional lanzó en París el Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, una iniciativa destinada a otorgar la ciudadanía argentina a personas extranjeras que realicen inversiones directas en el país. El anuncio fue realizado durante la Argentina Week París, en la sede de la Embajada argentina en Francia, a cargo del embajador Ian Sielecki.

La presentación estuvo encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de una agenda orientada a atraer inversiones y profundizar la apertura e integración internacional impulsada por el Gobierno.

El programa comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026 y establecerá mecanismos específicos para que los interesados puedan acceder al esquema mediante inversiones destinadas al Tesoro Nacional o a través de la suscripción de un título público creado especialmente para esta iniciativa.

La propuesta apunta a equiparar el régimen argentino con esquemas de características similares vigentes en Estados Unidos y otras potencias globales, con el objetivo de generar incentivos para el ingreso de capital privado.

De acuerdo con lo informado por fuentes gubernamentales y el comunicado oficial, el diseño del programa estará acompañado por normas de control destinadas a garantizar la trazabilidad, transparencia y licitud del origen de los fondos.

Dos mecanismos para los solicitantes

El programa establece dos alternativas principales para quien solicite la ciudadanía mediante inversión. El solicitante principal podrá optar entre realizar un aporte directo al Tesoro Nacional o suscribir un título público creado específicamente para este esquema.

Las modalidades previstas son:

US$350.000: aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional.

aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional. US$800.000: suscripción de un título público creado específicamente para el programa.

La estructura también contempla la posibilidad de que los familiares del solicitante principal accedan al mecanismo. En ese caso, se establecen aportes diferenciados de acuerdo con la composición del grupo familiar. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, deberán realizar un aporte de US$100.000 al Tesoro Nacional. Para los hijos menores de 18 años, el monto establecido será de US$25.000.

La estructura permite calcular, por ejemplo, el costo correspondiente a una familia integrada por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores de edad. En ese caso, los aportes alcanzarían un total de US$500.000.

Controles sobre el origen de los fondos

Uno de los aspectos centrales del programa estará relacionado con los mecanismos de control sobre los recursos utilizados para acceder al régimen.

El Gobierno estableció que todos los fondos deberán canalizarse mediante el sistema financiero formal y cumplir con los estándares correspondientes a la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la transparencia financiera.

El esquema, según el comunicado oficial, estará acompañado por estándares de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos, alineados con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

La trazabilidad de los fondos constituye así uno de los componentes fundamentales de la iniciativa. El objetivo es que las inversiones que ingresen al programa puedan ser verificadas de acuerdo con los parámetros establecidos para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los requisitos.

Los recursos obtenidos serán destinados, según informó el Gobierno, a fortalecer la posición fiscal y financiera de la Argentina.

Una evaluación con participación de distintos organismos

El acceso a la ciudadanía no será automático a partir de la realización del aporte. El programa contempla un proceso de evaluación que estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con participación de distintos organismos públicos especializados.

Entre las instituciones que intervendrán se encuentran la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.

El procedimiento incluirá diferentes instancias destinadas a verificar tanto la identidad del solicitante como la procedencia de los recursos utilizados para la inversión. El proceso contemplará:

Verificación de identidad.

Trazabilidad y licitud del origen de los fondos.

Análisis patrimonial y financiero.

Evaluación del riesgo jurisdiccional.

Revisión de antecedentes penales y reputacionales.

Análisis del historial migratorio.

La intervención de estos organismos estará vinculada con la evaluación integral de cada postulante y con la necesidad de determinar que los fondos y las condiciones personales del solicitante se ajusten a los estándares establecidos por el programa.

La decisión final quedará en Migraciones

Una vez concluida la evaluación, la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión deberá elaborar una recomendación respecto de cada solicitud.

Esa recomendación será elevada a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que tendrá a su cargo la decisión final sobre cada caso.

Migraciones podrá aprobar o rechazar las solicitudes, luego de recibir el resultado del proceso de evaluación. De esta manera, el programa establece una secuencia que comienza con la presentación del interesado y el cumplimiento de los requisitos económicos, continúa con los controles financieros, patrimoniales, migratorios y reputacionales y finaliza con la decisión de la autoridad migratoria.