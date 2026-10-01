El Senado sesionó en Recreo para acompañar la presentación de la nueva sede la UNCA

La Cámara de Senadores de Catamarca realizó este jueves su Vigésima Sesión Ordinaria en el Cine Teatro "Gustavo Martínez" de la ciudad de Recreo, departamento La Paz, en una jornada que llevó la actividad legislativa al interior provincial y reafirmó la decisión de fortalecer el vínculo con las comunidades.

La sesión fue encabezada por el presidente provisorio del Cuerpo, senador Ramón Figueroa Castellanos, y contó con la presencia de senadoras y senadores que fueron recibidos por el intendente de Recreo, Luis Polti.

El jefe comunal agradeció la oportunidad de que una de las sesiones del Senado se desarrollara en la ciudad, en una jornada que tuvo además un significado particular por su vinculación con la presentación de la sede de la Universidad Nacional de Catamarca en Recreo.

La realización de la sesión fuera de la Capital provincial respondió a una decisión de la Cámara de Senadores orientada a acercar la labor legislativa a la ciudadanía y fortalecer el vínculo institucional con las comunidades del interior.

La actividad fue dispuesta mediante el Decreto Parlamentario P.C.S. N° 178, a partir de una solicitud presentada por la senadora por el departamento La Paz, Débora Romero. El propósito de la iniciativa fue acompañar y jerarquizar la presentación de la sede de la Universidad Nacional de Catamarca en la ciudad de Recreo.

Adobe y construcción como patrimonio cultural

Entre los proyectos tratados durante la jornada, el cuerpo dio media sanción a una iniciativa impulsada por la senadora Pamela López, destinada a reconocer el valor de las prácticas tradicionales vinculadas con la construcción con tierra.

El proyecto propone declarar al adobe y a las técnicas y saberes tradicionales de construcción con tierra como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Provincia de Catamarca. Al mismo tiempo, establece un marco de regulación técnica para su ejecución, conservación, restauración y enseñanza.

La iniciativa contempla además distintas herramientas destinadas a preservar y desarrollar estos conocimientos:

Creación de un Programa Provincial de Salvaguarda .

. Creación de un Registro Provincial .

. Elaboración de un Manual Técnico Provincial .

. Promoción de la investigación científica y tecnológica .

. Acciones de capacitación .

. Transferencia de conocimientos vinculados con la construcción con tierra.

El proyecto busca así articular la preservación de técnicas y saberes tradicionales con herramientas destinadas a su regulación, conservación, enseñanza e investigación.

Protocolo para las banderas departamentales

Otro de los proyectos que obtuvo media sanción fue el presentado por la senadora Belén Menecier, mediante el cual se establece un protocolo de uso y modalidad de exhibición para las Banderas de Ceremonia Departamentales y, de manera complementaria, para la Bandera de la Provincia de Catamarca en actos oficiales y escolares.

La propuesta establece criterios para la designación de abanderados y escoltas de las enseñas departamentales, tomando como referencia los lineamientos establecidos para la Bandera Nacional y Provincial.

También contempla situaciones particulares en establecimientos educativos cuya matrícula no permita conformar las delegaciones necesarias para la portación de las banderas. Para esos casos, prevé una modalidad de exhibición mediante soporte, pedestal o corbata.

La Secundaria N° 85 llevará el nombre "ARA General Belgrano"

El Senado también aprobó el proyecto de ley presentado por la senadora Soledad Blas, que propone imponer el nombre "ARA General Belgrano" a la Escuela Secundaria N° 85 de la ciudad de Belén, departamento Belén.

La denominación surgió de un proceso participativo desarrollado por la comunidad educativa, que incluyó la presentación de propuestas, una consulta y una votación presencial.

El escrutinio se realizó el 18 de junio de 2026. En esa instancia, la propuesta "ARA General Belgrano" obtuvo 88 votos sobre un total de 318 sufragios emitidos. La iniciativa destaca el valor histórico y educativo de la denominación, vinculándola con la memoria de la Guerra de Malvinas y con la construcción de valores relacionados con la soberanía nacional, la memoria histórica, la responsabilidad ciudadana y la cultura de paz.

Responsabilidad social y ambiental

En la misma sesión recibió media sanción el proyecto de ley presentado por los senadores Ramón Figueroa Castellanos y Mario Gershani, orientado a promover conductas socialmente responsables en empresas, organizaciones, instituciones y organismos del sector público.

La propuesta establece un marco jurídico para el Balance de Responsabilidad Socio Ambiental (BRSA), con el objetivo de favorecer una evaluación sistemática de la sostenibilidad social, ambiental, económica y financiera de las organizaciones. El proyecto plantea que la información relacionada con la responsabilidad social y ambiental y con el impacto que las organizaciones generan en las comunidades donde desarrollan sus actividades sea incorporada mediante criterios uniformes y sistemáticos.

También contempla la intervención de profesionales en Ciencias Económicas y la auditoría de un Contador Público matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca.

Los cuatro proyectos de ley aprobados con media sanción fueron girados a la Cámara de Diputados, donde continuarán su tratamiento parlamentario.

La UNC en el Este provincial

Uno de los momentos destacados de la sesión fue el tratamiento sobre tablas de la iniciativa presentada por la senadora Débora Romero, que fue aprobada por unanimidad. El proyecto declara de Interés Parlamentario, Educativo, Cultural, Social y Comunitario la instalación de una sede de la Universidad Nacional de Catamarca en la ciudad de Recreo, departamento La Paz.

El acompañamiento unánime de las senadoras y los senadores puso de relieve la importancia atribuida a la llegada de la Universidad Pública al Este provincial y, particularmente, al departamento La Paz.

La iniciativa fue planteada como una oportunidad para ampliar el acceso a la educación superior para las y los jóvenes del interior. En ese sentido, se destacó la importancia de fortalecer la presencia universitaria en el territorio y generar nuevas posibilidades de formación profesional sin que los estudiantes deban trasladarse a la Capital para continuar sus estudios.

La propuesta fue valorada como un paso significativo para acompañar las expectativas educativas y de desarrollo de las nuevas generaciones del interior catamarqueño.

Las necesidades de cada departamento

La sesión desarrollada en Recreo también tuvo una marcada mirada federal, expresada a través de distintos proyectos de resolución destinados a solicitar respuestas y soluciones para comunidades de diferentes puntos de Catamarca.

Entre las iniciativas aprobadas se encuentra la presentada por la senadora Carolina Casas, quien solicitó al Poder Ejecutivo Provincial un relevamiento técnico de las heladas tardías registradas durante septiembre en el departamento Pomán y la evaluación de los daños ocasionados en las producciones agrícolas.

También se abordó el pedido de la senadora Marisol Soriano para la adquisición y asignación permanente de una ambulancia 4x4 de alta complejidad al Área Programática N° 14 - Hospital Zonal "Dr. Omar Barrionuevo" de Antofagasta de la Sierra.

Por otra parte, los senadores Rodolfo Santillán, Débora Romero y Augusto Ojeda impulsaron una iniciativa para solicitar al Ejecutivo Provincial la suscripción de un convenio con las empresas constructoras adjudicatarias del Acueducto Albigasta.

El objetivo de ese convenio es establecer mecanismos de contratación de mano de obra local y un cupo mínimo de trabajadores de Ancasti, El Alto y La Paz.

Finalmente, se trató el proyecto presentado por la senadora María Elena Lagoria, mediante el cual se solicitan las medidas técnicas y presupuestarias necesarias para la pavimentación del bypass vial que une San José centro con Palo Seco, en el departamento Santa María.

La obra tiene como objetivo contribuir al reordenamiento del tránsito pesado en el distrito San José.