Raúl Jalil en París: "Vamos a trabajar para acercar inversiones"

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, forma parte de la comitiva de mandatarios provinciales que participa de las actividades oficiales de la Argentina Week en París, una agenda internacional que reúne al presidente Javier Milei, gobernadores de distintas provincias y ministros del Gabinete nacional.

Jalil es uno de los 13 gobernadores que participan de las actividades desarrolladas en el marco de la reunión bilateral e institucional organizada en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Desde París, el mandatario provincial compartió en sus redes sociales sus primeras impresiones sobre la actividad y puso el foco en la posibilidad de presentar una mirada federal sobre la situación económica del país y, al mismo tiempo, mostrar hacia el exterior las capacidades productivas de las distintas provincias.

"Comenzamos nuestra agenda en París participando de la Argentina Week junto al presidente Javier Milei, gobernadores de distintas provincias y ministros del Gabinete nacional", expresó Jalil en su publicación.

La participación del gobernador catamarqueño se desarrolla así dentro de una agenda que combina la presencia institucional de la Argentina con la búsqueda de oportunidades para las economías provinciales.

Una mirada federal sobre el presente económico

En su mensaje, Jalil destacó particularmente el carácter federal del encuentro. Según explicó, la primera jornada permitió a los participantes compartir una mirada federal sobre el presente económico del país y analizar las posibilidades de proyectar hacia el mundo las capacidades productivas existentes en las provincias.

El gobernador planteó que este espacio internacional constituye una oportunidad para poner en consideración el potencial de cada jurisdicción y establecer una agenda orientada a generar nuevos vínculos y posibilidades de inversión.

En ese sentido, sostuvo que el intercambio desarrollado durante la Argentina Week permitió abordar las oportunidades para proyectar al mundo el potencial productivo de las provincias. La participación de Catamarca se encuentra vinculada a una agenda que busca mostrar sus sectores productivos y las oportunidades que, de acuerdo con el planteo realizado por el mandatario, pueden abrirse a partir de la vinculación con inversores y actores internacionales.

Minería, energías renovables y producción exportadora

En su publicación, Jalil definió además cuáles son los sectores que Catamarca buscará impulsar dentro de esta agenda internacional.

El gobernador afirmó: "Durante estos días vamos a trabajar para acercar inversiones y abrir nuevas oportunidades para la minería, las energías renovables y la producción exportadora de Catamarca". De esta manera, la agenda provincial en París queda asociada a tres áreas específicas:

Minería.

Energías renovables.

Producción exportadora de Catamarca.

El planteo de Jalil coloca estos sectores como ejes para la búsqueda de inversiones y para la apertura de nuevas oportunidades para la provincia.

La presencia del gobernador en la Argentina Week se convierte, en ese contexto, en una instancia para acompañar la agenda nacional y, simultáneamente, presentar los intereses y las posibilidades productivas de Catamarca.

Una delegación junto al Presidente

La participación de Jalil forma parte de una comitiva integrada por 13 gobernadores, que acompaña al presidente Javier Milei durante las actividades internacionales desarrolladas en Francia. La agenda reúne también a integrantes del Gabinete nacional, en un esquema de participación conjunta que incorpora a las provincias dentro de las actividades institucionales y de la agenda internacional argentina.

Para Catamarca, la presencia del gobernador supone formar parte de ese espacio de representación federal, en el que se plantea la posibilidad de acercar oportunidades para los sectores productivos provinciales.

El mensaje publicado por Jalil destaca precisamente esa dimensión federal de la actividad y la necesidad de proyectar hacia el exterior el potencial de las provincias. En ese marco, la minería, las energías renovables y la producción exportadora aparecen como los principales sectores que el gobernador identificó para trabajar durante los días de la agenda en París.

Jalil acompañó a Milei al Palacio del Elíseo

La participación del gobernador catamarqueño no se limitó a las actividades desarrolladas en la Argentina Week. Este jueves, Jalil fue parte de la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei al Palacio del Elíseo, donde el mandatario argentino mantuvo una reunión con su par francés, Emmanuel Macron.

El encuentro entre Milei y Macron se desarrolló dentro de la agenda presidencial en Francia y constituyó una de las principales actividades institucionales de la visita. La presencia de Jalil junto al Presidente permitió al gobernador formar parte de una jornada que vinculó la agenda nacional con la representación de las provincias.

De esta manera, la participación catamarqueña quedó integrada tanto a las actividades de la Argentina Week en la sede de la OCDE como a la agenda institucional desarrollada alrededor del encuentro entre los presidentes argentino y francés.