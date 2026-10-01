El Gobierno recortó más de 72.000 empleos públicos desde diciembre de 2023

La llegada de La Libertad Avanza al poder estuvo acompañada por la instalación de una política de ajuste y reducción del gasto dentro del Estado. En ese proceso, la administración pública se convirtió en uno de los sectores donde la denominada "motosierra" tuvo una de sus principales expresiones: la reducción sostenida de puestos de trabajo.

Los datos correspondientes al informe sobre la Administración Pública Nacional (APN), empresas y sociedades difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) permiten dimensionar la magnitud del recorte registrado desde diciembre de 2023.

En aquel momento se contabilizaban 341.465 empleos públicos. Para agosto, el número había descendido hasta 269.025. La diferencia entre ambos registros representa una reducción acumulada de 72.440 puestos de trabajo en el sector público.

El proceso se desarrolló durante el período de implementación de la política de ajuste y recorte que el Gobierno mantiene bajo la denominación de "motosierra". La evolución de los registros muestra, así, una disminución significativa de la cantidad de empleos contabilizados dentro del Estado desde el comienzo de la gestión de La Libertad Avanza.

Agosto también marcó una nueva reducción

La contracción no se limitó al acumulado desde diciembre de 2023. Durante agosto, el sector público registró nuevamente una reducción en la cantidad de trabajadores.

En ese mes se perdieron 1.446 empleos públicos, lo que significó una contracción del 0,5% respecto de julio. Si la comparación se realiza con agosto del año anterior, la reducción alcanzó el 5,8%, equivalente a 16.469 puestos de trabajo menos.

De esta manera, el dato mensual se inscribe dentro de una tendencia de reducción que, al observarse desde diciembre de 2023, alcanza los 72.440 empleos públicos mencionados en el informe.

El desglose de los datos permite observar que el comportamiento no fue idéntico en todas las áreas que componen la administración estatal.

El desglose dentro de la Administración Pública

La Administración centralizada pasó de registrar 37.602 empleados a 37.543, una reducción del 0,2% mensual. La variación, aunque menor en términos porcentuales, implicó una disminución en la cantidad de puestos contabilizados entre julio y agosto.

En la Administración descentralizada, la reducción fue más pronunciada. El sector registró una caída del 0,7%, al pasar de 110.819 a 109.988 empleados.

La Administración desconcentrada, en cambio, fue el único sector que no registró modificaciones durante el octavo mes del año. Cerró agosto con 21.123 empleados, manteniendo exactamente el mismo nivel que en julio.

El mayor porcentaje de reducción dentro de los sectores detallados correspondió a Otros entes. Allí, la cantidad de trabajadores pasó de 13.616 a 13.226, lo que representó una disminución del 2,9%.

El desglose de agosto queda conformado de la siguiente manera:

Administración centralizada: de 37.602 a 37.543 empleados, con una baja mensual del 0,2%.

Administración descentralizada: de 110.819 a 109.988 empleados, con una reducción del 0,7%.

Administración desconcentrada: 21.123 empleados, sin cambios durante agosto.

Otros entes: de 13.616 a 13.226 empleados, con una reducción del 2,9%.

También cayó el empleo en empresas y sociedades del Estado

El recorte registrado durante agosto no se concentró únicamente en los distintos segmentos de la Administración Pública Nacional. En las empresas y sociedades del Estado también se produjo una reducción en la cantidad de puestos de trabajo.

En relación con julio, durante agosto se eliminaron 158 puestos de trabajo, lo que representó una caída del 0,2%.

Así, el registro correspondiente a las empresas y sociedades estatales se suma a las variaciones observadas dentro de la administración centralizada, descentralizada, desconcentrada y otros entes, componiendo el panorama general presentado en el informe del INDEC sobre la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades.

Sturzenegger difundió el acumulado

La evolución de los puestos de trabajo también fue expuesta públicamente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien compartió en sus redes sociales un gráfico que muestra la diferencia acumulada en la cantidad de puestos de trabajo contabilizados desde finales de 2023 hasta agosto del corriente año.

La publicación del funcionario acompañó la presentación de la reducción acumulada registrada durante ese período y vinculó el proceso con el objetivo declarado de disminuir el gasto estatal.

"Seguimos bajando el gasto para poder seguir bajando impuestos. VLLC!", agregó Sturzenegger en la publicación.

Los números del informe del INDEC muestran, de este modo, la dimensión alcanzada por la reducción del empleo público desde diciembre de 2023: de 341.465 puestos contabilizados inicialmente a 269.025 en agosto, una diferencia de 72.440 empleos. A ese proceso acumulado se sumó una nueva baja de 1.446 puestos durante agosto, mientras que las empresas y sociedades del Estado registraron otras 158 posiciones menos respecto de julio.

La evolución de cada segmento evidencia que el recorte tuvo distintas magnitudes según el área: mientras la Administración desconcentrada permaneció sin cambios, Otros entes registró la mayor reducción porcentual durante agosto, con una caída del 2,9%. En paralelo, la Administración descentralizada retrocedió 0,7% y la centralizada, 0,2%.