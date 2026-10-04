Argentina se sumó a una iniciativa de EE.UU. para impulsar la inteligencia artificial en la ciencia

Argentina se incorporó este domingo a una iniciativa internacional liderada por Estados Unidos que busca acelerar los avances científicos mediante el uso de sistemas avanzados de inteligencia artificial (IA) y promover cambios en los mecanismos de financiamiento de la investigación.

La adhesión se formalizó durante la 23.ª reunión anual del Foro de Ciencia y Tecnología en la Sociedad, realizada en Japón. Allí, 17 gobiernos respaldaron la denominada Visión de Kioto para una Edad de Oro de la Ciencia.

Además de Argentina y Estados Unidos, participaron Bulgaria, Chile, Chipre, Alemania, Grecia, Indonesia, Italia, Japón, Kazajistán, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Polonia, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.

La declaración no establece aportes económicos ni compromisos de inversión obligatorios. Sin embargo, los países firmantes plantearon como objetivo facilitar a los investigadores el acceso a herramientas de inteligencia artificial, grandes volúmenes de datos y mayor capacidad informática.

La propuesta también contempla mecanismos de financiamiento más flexibles, que combinen los programas tradicionales con fondos de ejecución rápida y premios destinados a proyectos específicos.

El planteo está vinculado con una transformación en las formas de producir conocimiento científico. La iniciativa promueve la automatización de tareas de investigación mediante IA, con aplicaciones que van desde el procesamiento de información y el desarrollo de modelos de sistemas físicos y biológicos hasta la realización de experimentos con una intervención cada vez mayor de estas tecnologías.

«La forma en que realizamos descubrimientos científicos ha cambiado, y la Visión de Kioto reconoce ese cambio y es un llamado a la acción», afirmó Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca.

El funcionario también sostuvo que «la superinteligencia aplicada a la ciencia será la mayor fuerza de la historia para democratizar la investigación».

La apuesta del Gobierno por las inversiones tecnológicas

La adhesión argentina se produce mientras el gobierno de Javier Milei busca atraer inversiones vinculadas con la inteligencia artificial y la instalación de centros de datos en el país. La estrategia oficial se apoya en la desregulación, los incentivos impositivos y la disponibilidad de recursos energéticos.

En esa línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió recientemente en París la necesidad de evitar regulaciones preventivas demasiado amplias que, según advirtió, podrían desalentar las inversiones tecnológicas.

La misma orientación estuvo presente durante la Argentina Week, donde el Gobierno buscó captar capitales para sectores como energía, minería, tecnología y economía del conocimiento.

El desarrollo de centros de datos también se vincula con la estrategia energética nacional, ya que estas instalaciones requieren grandes cantidades de electricidad para funcionar. Por ese motivo, la administración de Milei presenta el potencial de Vaca Muerta y de otras regiones del país como una ventaja para atraer proyectos relacionados con la inteligencia artificial.

La incorporación a la iniciativa impulsada por Estados Unidos suma una dimensión científica a esa estrategia de apertura tecnológica. No obstante, por el momento, la declaración internacional no establece inversiones, desembolsos ni plazos de cumplimiento obligatorios para Argentina.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.