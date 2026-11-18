El embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, fue recibido ayer por el gobernador Raúl Jalil y la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, en el marco del inicio de una amplia agenda institucional destinada a profundizar los acuerdos de cooperación entre Catamarca y Francia.

La visita contempla actividades vinculadas con el Campus de Formación y Entrenamiento Laboral, la Ruta del Telar y distintas iniciativas de cooperación educativa, científica y cultural. Se trata de una continuidad del intercambio bilateral que tuvo uno de sus momentos destacados en mayo último, cuando cinco artesanos catamarqueños integrantes de la Ruta del Telar viajaron a París para capacitarse y compartir experiencias con colegas franceses.

En ese contexto, el martes arribó a la provincia una comitiva integrada por docentes y referentes de instituciones francesas, quienes fueron recibidos por la ministra Verónica Soria y su equipo técnico. Durante la jornada, recorrieron el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) y la Escuela Pública de Orfebrería, donde pudieron conocer de primera mano las propuestas de formación y producción vinculadas con los oficios.

Ciencia, arqueología y producción: los ejes de una cooperación que se amplía

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la participación del embajador Nadal en la presentación del documental "CATAMARCA: la clave del enigma del poblamiento de las Américas", realizada en la Escuela Pública de Orfebrería.

La producción fue desarrollada en las Cuevas de Cacao, ubicadas en el departamento Antofagasta de la Sierra, con la participación de un equipo integrado por científicos argentinos y franceses. La proyección también generó un espacio de intercambio sobre la cooperación arqueológica entre ambos países, incorporando la investigación científica como otro de los componentes centrales de la relación institucional.

Durante su intervención, Nadal explicó los objetivos de la delegación y destacó el interés francés por conocer las capacidades productivas y formativas de la provincia.

"Hemos venido con nuestra delegación que está compuesta por mujeres empresarias, diseñadoras de la moda francesa, que llegan para descubrir la artesanía textil de Catamarca, y también para estrechar los lazos con la provincia en muchos sectores económicos, como en la formación de los campus universitarios que queremos conocer, en el sector de la energía y el litio, y en el sector textil y la industria de alto nivel como los tejidos logrados con lana de vicuña", expresó el embajador.

En paralelo, la agenda incluyó la presentación de los avances del Campus de Formación y Entrenamiento Laboral, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación y Trabajo que cuenta con el acompañamiento de representantes de empresas y cámaras empresarias locales. La propuesta se incorpora así a los espacios de intercambio previstos durante la visita, con la formación laboral como uno de los ejes de articulación entre el sector educativo y el entramado productivo.

De Belén a Laguna Blanca: un recorrido por los oficios y los saberes tradicionales

La agenda continuará durante los próximos días con un recorrido por distintos puntos del interior provincial. En Belén, el embajador y su comitiva participarán del Seminario Internacional de la Ruta del Telar, visitarán la estación de Londres y recorrerán El Shincal de Quimivil.

En el mismo departamento, también está prevista una visita a la EPET N.º 2, donde se realizará la entrega de certificados correspondientes a una capacitación de introducción básica sobre maquinaria pesada, desarrollada junto a Finning CAT. La actividad incorpora a la agenda la formación técnica vinculada con el uso de equipamiento y las herramientas de capacitación laboral.

Posteriormente, la delegación llegará a Santa María, donde visitará el Polo Técnico Profesional para intercambiar experiencias sobre formación y cooperación educativa. Además, mantendrá encuentros con artesanos de la estación local de la Ruta del Telar, en continuidad con el trabajo de vinculación que constituye uno de los principales motivos de la presencia francesa en Catamarca.

El itinerario seguirá por Hualfín y Laguna Blanca, localidades en las que los visitantes podrán conocer las técnicas textiles, los materiales y los saberes tradicionales que forman parte de las prácticas productivas de las comunidades.

Uno de los momentos centrales de esta etapa será la participación de la comitiva en el Chaku "La Retama", en Laguna Blanca, una actividad incorporada al recorrido para acercar a los representantes franceses a las prácticas y conocimientos tradicionales de la zona.

Una delegación con representantes de la cooperación francesa

El embajador Romain Nadal no realiza este recorrido en soledad. Lo acompañan el consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia y director del Institut français d'Argentine, Frederick Depetris, y la adjunta para la Cooperación Científica, Tecnológica y Descentralizada, Laurence Vignollet.

La integración de esta delegación, junto con la participación de mujeres empresarias, diseñadoras de moda, docentes y referentes de instituciones francesas, expresa el carácter transversal de la agenda que se desarrolla en la provincia.