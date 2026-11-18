En el marco de la 20° Sesión Ordinaria, la Cámara de Diputados de Catamarca aprobó, con el acompañamiento de todos los bloques parlamentarios, el proyecto de adhesión a la Ley Nacional N° 27.797, conocida como "Ley Nicolás". La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Juan Carlos Ledesma, busca fortalecer la seguridad de los pacientes y mejorar la calidad de la atención en el sistema de salud.

La normativa lleva el nombre de Nicolás Deanna, un joven de 24 años que falleció en 2017 a causa de una meningitis bacteriana que no fue diagnosticada a tiempo. Su historia dio origen a una lucha por transformar el sistema sanitario y promover medidas que permitan prevenir errores médicos evitables.

Durante la fundamentación del proyecto, Ledesma explicó que el espíritu de la ley no es perseguir ni castigar a los trabajadores de la salud, sino generar mecanismos de prevención, aprendizaje y mejora institucional.

"Estamos ante una norma que no busca señalar culpables, sino construir un sistema de salud más seguro para todos los habitantes de nuestra provincia", expresó el legislador.

Entre sus principales ejes, la iniciativa contempla la implementación de una Historia Clínica Digital Única, el registro de eventos centinela para identificar y aprender de las fallas del sistema, y el fortalecimiento de las condiciones laborales y de cuidado de los profesionales sanitarios.

En ese sentido, el diputado destacó la importancia de dejar atrás una mirada punitiva frente a los errores y avanzar hacia una cultura de prevención: "Los médicos, enfermeros y todo el equipo sanitario necesitan herramientas para trabajar mejor, no el peso de una amenaza constante".

El proyecto contó con el acompañamiento de todos los bloques legislativos. Durante el tratamiento, el diputado provincial Francisco Monti adelantó su voto favorable y destacó especialmente la lucha de Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna, quien transformó su dolor en un reclamo colectivo para impulsar cambios en el sistema de salud.

Por su parte, la diputada provincial Alicia Paz expresó su acompañamiento a la iniciativa y felicitó a Ledesma por la presentación del proyecto, resaltando su importancia para la salud pública. Asimismo, planteó la necesidad de que la adhesión no quede solamente en una declaración formal, sino que se utilicen todas las herramientas previstas en la normativa para garantizar su efectiva implementación y funcionamiento en la provincia.

Finalmente, Ledesma remarcó que la adhesión debe entenderse como una política de Estado que trasciende las diferencias partidarias y pone en primer lugar el derecho a una atención sanitaria segura.

"Estamos dispuestos a aprender de las fallas para proteger lo más valioso que tenemos: la vida y la salud de nuestra gente", concluyó.

Con esta aprobación, el proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de Catamarca y continuará su tratamiento legislativo en el Senado.