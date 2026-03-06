Argentina Week: diez gobernadores viajan a Nueva York para seducir al mercado estadounidense

El Gobierno nacional ha puesto en marcha un ambicioso plan de inserción global. En vísperas de un nuevo viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei ha convocado a una delegación clave: diez gobernadores provinciales participarán de la Argentina Week, un evento de alto perfil en Nueva York diseñado exclusivamente para atraer inversiones estratégicas al país. Entre el 9 y el 12 de marzo, los mandatarios expondrán ante una audiencia de inversores globales, con el foco puesto en la minería de minerales críticos y el desarrollo energético, consolidando una agenda que promete ser el eje de la recuperación económica regional.

La delegación y el peso de las provincias

La lista de los mandatarios confirmados refleja la diversidad productiva que el Gobierno busca promocionar. Los gobernadores que viajarán a la ciudad estadounidense son:

Marcelo Orrego (San Juan)

(San Juan) Raúl Jalil (Catamarca)

(Catamarca) Carlos Sadir (Jujuy)

(Jujuy) Gustavo Sáenz (Salta)

(Salta) Claudio Vidal (Santa Cruz)

(Santa Cruz) Rolando Figueroa (Neuquén)

(Neuquén) Alberto Weretilneck (Río Negro)

(Río Negro) Alfredo Cornejo (Mendoza)

(Mendoza) Ignacio Torres (Chubut)

(Chubut) Juan Pablo Valdés (Corrientes)

La organización del evento, liderada por la Embajada argentina en Estados Unidos a cargo de Alejandro Oxenford, cuenta con el respaldo estratégico de firmas y cámaras como JP Morgan, Bank of America, Kaszek, Citi, AmCham, AS/COA y el US Argentina Business Council. Es fundamental destacar que, aunque la organización incluyó a estas firmas, fue el canciller Pablo Quirno quien formalizó la convocatoria mediante notas oficiales. Asimismo, se ha aclarado que los gobernadores costearán sus propios viajes, manteniéndose ajenos a la delegación oficial presidencial que encabeza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Mario Lugones, el propio Pablo Quirno y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Agendas temáticas: Energía y Minería Estratégica

La jornada del jueves 12 de marzo será el epicentro de la actividad para los gobernadores. Tras el discurso de apertura a cargo del jefe de Gabinete, la agenda se dividirá en dos paneles técnicos fundamentales. El primero, a las 10.45, contará con una introducción del CEO de YPF, Horacio Marín, y se centrará en el potencial de Vaca Muerta, el desarrollo de GNL, infraestructura de exportación y energías renovables. De esta mesa redonda participarán Figueroa, Weretilneck, Cornejo, Torres y Valdés.

Al mediodía, el foco se trasladará a la minería estratégica y minerales críticos, un sector donde Argentina busca posicionarse como líder global. Se tratarán temáticas como la extracción de litio, cobre, oro y plata, además de la infraestructura necesaria, la seguridad jurídica y la aplicación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La moderación estará a cargo de Paula Uribe, directora de Asuntos Externos de Río Tinto, y contará con la participación de Orrego, Jalil, Sadir, Sáenz y Vidal.

El juego político: entre la gestión y la sintonía electoral

La selección de los perfiles provinciales por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto respondió a la necesidad de reflejar la diversidad de las economías regionales. El vínculo político es heterogéneo: mientras Alfredo Cornejo es el único que selló un acuerdo electoral formal con La Libertad Avanza, el resto de los mandatarios se posiciona en una escala de colaboración que abarca socios legislativos, como Jalil, Figueroa, Orrego, Weretilneck, Vidal y Sáenz, quienes han garantizado quórum para leyes clave como la reforma laboral.

Por otro lado, figuras como Sadir y Torres, integrantes del espacio Provincias Unidas, mantienen una relación fluctuante con la Casa Rosada, alternando sintonía con disconformidad según la coyuntura. Finalmente, el caso de Juan Pablo Valdés representa los intentos previos de acuerdos electorales, ahora en un contexto donde el campamento libertario comienza a definir su hoja de ruta hacia el 2027. Aunque la invitación fue extendida también a Rogerio Frigerio y Osvaldo Jaldo, sus ausencias se debieron a compromisos previos y problemas de agenda, respectivamente. Con esta misión, Argentina busca consolidar una imagen de previsibilidad y oportunidad ante el mundo.