El nuevo secretario nacional de Discapacidad sufrió un accidente en moto: está internado

El flamante secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, sufrió un accidente mientras circulaba en moto y permanece internado en el Hospital Pirovano, de la Ciudad de Buenos Aires. El episodio ocurrió apenas un día después de que asumiera formalmente al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Según la información conocida sobre su estado de salud, el funcionario presenta fracturas en varios huesos, aunque no registra lesiones neurológicas. Fuentes oficiales indicaron que se encuentra fuera de peligro y bajo atención médica, mientras el equipo que lo asiste continúa evaluando su evolución.

Entre las lesiones confirmadas se encuentran fracturas en distintas zonas del cuerpo:

Varias costillas.

Clavícula.

Omóplato.

Sin lesiones neurológicas.

Di Liscia llevaba casco al momento del accidente. De acuerdo con las fuentes oficiales, este elemento habría evitado consecuencias más graves como consecuencia del impacto. Por el momento, no se informó cuánto tiempo deberá permanecer internado. Su evolución médica continuará siendo evaluada por el equipo que lo atiende.

Asumió un día antes de sufrir el accidente

El accidente se produjo en un momento particularmente reciente de la gestión del funcionario. Di Liscia había asumido el cargo este lunes, por lo que apenas había transcurrido un día desde su llegada formal a la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Su designación había sido oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial el lunes 28 de septiembre. Con ese nombramiento, reemplazó a Alejandro Vilches al frente del área. La llegada de Di Liscia se produjo además en el marco de una reorganización de la estructura estatal vinculada con la discapacidad. La Secretaría Nacional de Discapacidad dejó de depender de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y pasó a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Salud.

El cambio institucional se produce mientras el área tiene por delante una serie de asuntos que requieren definiciones y que también son materia de discusión en el Congreso.

El Gobierno todavía no definió quién asumirá sus funciones

Mientras Di Liscia permanece internado, el Gobierno todavía no había definido, hasta la tarde de este martes, quién quedará a cargo de sus funciones durante el período que demande su recuperación.

La situación se presenta apenas horas después de su designación formal y en medio de la reorganización administrativa de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Por ahora, la prioridad está puesta en la evolución del funcionario, que permanece bajo atención médica y se encuentra fuera de peligro, aunque todavía no existe una estimación oficial sobre el tiempo que deberá permanecer hospitalizado.

La ausencia temporal de Di Liscia se produce, además, cuando la Secretaría tiene pendientes una serie de cuestiones vinculadas con el funcionamiento del sistema de discapacidad y que forman parte del debate político y legislativo.

La trayectoria de Pablo Di Liscia

Antes de asumir como secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia desarrolló parte de su trayectoria en la administración pública de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre 2017 y 2019 estuvo al frente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Anteriormente, también ocupó distintos cargos dentro del Gobierno porteño, donde se desempeñó en áreas relacionadas con control de gestión e higiene urbana.

Su incorporación a la Secretaría Nacional de Discapacidad se produjo con el objetivo de conducir un área que atraviesa una etapa de reorganización institucional y que tiene por delante diferentes cuestiones vinculadas con las prestaciones y las políticas destinadas a las personas con discapacidad.

Los temas pendientes en el área de Discapacidad

Entre los principales asuntos que quedan planteados para la Secretaría aparecen la revisión de las pensiones por invalidez laboral, el refuerzo de las auditorías y el ordenamiento del sistema de prestaciones.

Estos temas se encuentran actualmente en discusión en el Congreso, mientras el oficialismo analiza modificaciones tanto en el esquema de prestaciones como en su financiamiento. La revisión de las pensiones por invalidez laboral constituye uno de los puntos pendientes señalados para el área, junto con la necesidad de fortalecer los mecanismos de auditoría y ordenar el sistema de prestaciones.

En ese contexto, la Secretaría Nacional de Discapacidad atraviesa una doble circunstancia: por un lado, una reorganización institucional que modificó su dependencia y la ubicó bajo la órbita del Ministerio de Salud; por otro, la ausencia temporal de su flamante titular a raíz del accidente sufrido apenas un día después de asumir.