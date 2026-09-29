Avanza la pavimentación del último tramo de la Ruta Provincial N°1

La obra de pavimentación de la Ruta Provincial N°1 continúa avanzando en el tramo comprendido entre Loma Larga y Las Chacritas, donde actualmente se desarrolla una etapa vinculada con la colocación de carpeta de concreto asfáltico.

Los trabajos están a cargo de Vialidad Provincial y forman parte del último tramo en ejecución de la pavimentación de la Ruta Provincial N°1. La intervención implica la presencia de cuadrillas, equipos y maquinaria en el sector de la calzada durante la jornada de trabajo. Por este motivo, quienes transiten por la zona deberán adecuar su circulación a las condiciones que presenta actualmente el camino mientras continúan las tareas de pavimentación.

El avance registrado en el tramo Loma Larga-Las Chacritas se desarrolla en el marco de la continuidad de una obra que se encuentra actualmente en su último tramo en ejecución.

La circulación se encuentra reducida

Como consecuencia directa de las tareas que se llevan adelante sobre la calzada, la circulación se encuentra reducida a una sola mano en el sector intervenido. La situación responde a la necesidad de mantener el espacio de trabajo destinado a la colocación de la carpeta de concreto asfáltico, con presencia de personal, equipos y maquinaria.

Por este motivo, se solicita a quienes deban circular por el sector prestar especial atención a las condiciones de tránsito y respetar las indicaciones establecidas mientras se desarrollan los trabajos.

La presencia de maquinaria sobre la calzada durante la jornada constituye uno de los principales aspectos que deberán tener en cuenta los conductores que transiten por el tramo Loma Larga-Las Chacritas.

Niebla y baja visibilidad en el sector

A las condiciones propias de una zona en obra se suma actualmente la presencia de niebla, que genera baja visibilidad en el sector. Ante este escenario, se solicita a los conductores extremar las medidas de precaución al circular por el tramo intervenido. La recomendación apunta especialmente a reducir la velocidad y mantener una distancia adecuada entre los vehículos.

También se pide respetar la señalización preventiva instalada en el lugar y seguir las indicaciones impartidas por el personal que se encuentra trabajando en la zona. Las recomendaciones establecidas para quienes circulen por el sector son:

Circular con extrema precaución.

Reducir la velocidad.

Mantener distancia entre vehículos.

Respetar la señalización preventiva.

Seguir las indicaciones del personal presente en la zona.

Estas medidas adquieren particular importancia debido a la combinación entre la ejecución de trabajos sobre la calzada, la reducción de la circulación a una sola mano y la baja visibilidad provocada por la niebla.

Equipos y maquinaria permanecerán en la calzada

La actividad de la cuadrilla continuará durante la jornada y está previsto que el personal permanezca trabajando hasta aproximadamente las 16:00 horas. Durante ese período habrá equipos y maquinaria sobre la calzada, por lo que las condiciones de circulación estarán directamente relacionadas con el desarrollo de las tareas.

La presencia de los equipos forma parte de la ejecución de la carpeta de concreto asfáltico, actualmente en desarrollo en el tramo Loma Larga-Las Chacritas.

Por ello, la recomendación para los conductores es mantener una circulación responsable y atenta a las indicaciones que se encuentren en el sector, especialmente mientras permanezcan las máquinas y los trabajadores sobre la vía.