Jalil busca ampliar la presencia turística y productiva de Catamarca en España

Catamarca busca profundizar su presencia en España a través de una agenda que combina vínculos institucionales, oportunidades comerciales, inversiones y posicionamiento internacional. En ese marco, el gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión con el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, con el objetivo de fortalecer las relaciones institucionales y explorar nuevas posibilidades para la provincia.

Del encuentro también participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el senador provincial Guillermo Ferreyra. Durante la reunión se analizaron las posibilidades que Catamarca presenta en diferentes sectores considerados estratégicos para su desarrollo y para una mayor inserción externa.

La agenda abordada incluyó actividades vinculadas con la agroindustria, la minería, las energías renovables, la infraestructura y el desarrollo turístico. La diversidad de sectores planteados refleja el objetivo de mostrar en España distintas capacidades y oportunidades que ofrece la provincia. En ese sentido, la estrategia no se limita a un único producto o actividad, sino que busca ampliar el abanico de posibilidades para generar vínculos y abrir oportunidades tanto para la producción como para el turismo y las inversiones.

El aceite de oliva, uno de los productos destacados

Entre los productos presentados durante el encuentro ocupó un lugar destacado el aceite de oliva catamarqueño, cuya producción busca alcanzar una mayor presencia en los mercados internacionales.

La provincia anunció que volverá a participar de la Feria Internacional de Aceite de Oliva e Industrias Afines, que se realizará en Jaén, España, el próximo año. Se trata de uno de los principales encuentros internacionales vinculados con el sector oleícola. La participación en esta feria constituye una de las herramientas previstas para continuar mostrando la producción catamarqueña en el exterior y avanzar en el objetivo de lograr una mayor presencia internacional para el aceite de oliva producido en la provincia.

La agenda productiva vinculada con España queda así relacionada con una estrategia más amplia de internacionalización, en la que la presencia institucional y la participación en espacios especializados buscan generar nuevas posibilidades para los productos catamarqueños.

Entre los sectores analizados durante la reunión se encuentran:

Agroindustria.

Minería.

Energías renovables.

Infraestructura.

Desarrollo turístico.

Producción de aceite de oliva.

"Seguimos fortaleciendo los vínculos"

Al referirse al encuentro con el embajador argentino en España, el gobernador Raúl Jalil destacó el objetivo de continuar profundizando las relaciones y el potencial de la provincia en diferentes áreas.

"Seguimos fortaleciendo los vínculos, las relaciones bilaterales y el potencial exportador que tiene Catamarca en distintos sectores", señaló Jalil. La definición sintetizó uno de los principales objetivos de la agenda desarrollada: fortalecer los vínculos con España y, a partir de ellos, explorar oportunidades para la producción catamarqueña y para otros sectores estratégicos.

La presencia institucional se plantea así como un mecanismo para acompañar la búsqueda de nuevos mercados y posibilidades de inversión, al tiempo que permite presentar las características y propuestas de la provincia ante actores vinculados con diferentes actividades.

El turismo como puerta de entrada a Europa

La estrategia de internacionalización de Catamarca también tiene un componente turístico. En las últimas semanas, una comitiva de la provincia participó en una importante feria de turismo termal realizada en Ourense, España.

La participación estuvo vinculada con una estrategia destinada a posicionar los atractivos turísticos del Oeste catamarqueño en el mercado europeo. La presencia en este tipo de encuentros busca mostrar la diversidad de propuestas que ofrece la provincia y fortalecer su vinculación con un mercado internacional. La representación catamarqueña incluyó al municipio de Tinogasta y a referentes de Fiambalá, Antofagasta de la Sierra y Villa Vil, en el departamento Belén.

La participación conjunta permitió presentar distintas alternativas turísticas y termales de Catamarca, incorporando a localidades y destinos del Oeste provincial dentro de una estrategia de promoción orientada al mercado europeo.

Una oferta turística diversa

La presencia en la feria de turismo termal de Ourense permitió poner en circulación una propuesta que reúne diferentes destinos de la provincia. Tinogasta, Fiambalá, Antofagasta de la Sierra y Villa Vil estuvieron representados en la comitiva que participó de esta acción de promoción.

El objetivo planteado fue mostrar la diversidad de propuestas turísticas y termales de Catamarca y posicionar especialmente los atractivos del Oeste catamarqueño.

Esta acción se suma al encuentro institucional mantenido por el gobernador Raúl Jalil con el embajador Wenceslao Bunge Saravia y forma parte de una estrategia que busca utilizar los vínculos con España como una vía para ampliar la presencia provincial en el exterior.

Producción, inversiones y destinos turísticos

Las acciones desarrolladas en España se integran en una estrategia que busca consolidar vínculos y ampliar la inserción externa de Catamarca. Por un lado, la provincia apunta a fortalecer las posibilidades de sus sectores productivos, con especial atención a actividades como la agroindustria, la minería, las energías renovables y la infraestructura.

Por otro, el turismo aparece como otra vía para profundizar la relación con el mercado europeo. La participación de representantes de distintos municipios y destinos del Oeste provincial en una feria de turismo termal permite presentar una oferta diversa y ampliar el conocimiento sobre los atractivos de Catamarca.

El aceite de oliva ocupa además un lugar específico dentro de esta agenda productiva, con el anuncio de una nueva participación en la Feria Internacional de Aceite de Oliva e Industrias Afines de Jaén.