ATE Santa María vuelve con la protesta a la calle

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Santa María, confirmaron que este viernes vuelven las protestas a la calle en reclamo del bono del fin de año y la entrega de ropa de trabajo.

En el marco del anunció el secretario adjunto del gremio, José Guerrero, afirmó que la protesta que se concretó el miércoles último, tuvo una importante adhesión.

El referente gremial dijo que no bajarán los brazos y que continúan a la espera de un ofrecimiento por parte del gobierno provincial para poder destrabar el conflicto que se generó en los estatales luego de la confirmación por parte del mandatario Raúl Jalil de la imposibilidad de otorgar un plus porque no estarían dadas las condiciones económica ni financieras para afrontar la erogación que significará pagar este dinero extra para toda la administración pública.

Guerrero dijo que en la jornada de este jueves se trabajó normalmente y mañana se regresará con la medida de fuerza. “Esta vez la modalidad será firma, quite de colaboración por media jornada y posterior retiro de sus lugares de trabajo. Iremos endureciendo las medidas de fuerza porque acá todavía no entregaron la indumentaria y ya estamos en diciembre, no tienen presupuesto. Además pedimos el bono de fin de año” expresó el gremialista.