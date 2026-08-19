Avanza el Acueducto Motegasta-Recreo: la obra ya alcanzó el 52% de ejecución

Con el objetivo de fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable y mejorar la infraestructura hídrica de Recreo, Aguas de Catamarca continúa con los trabajos correspondientes a la construcción del Acueducto Motegasta-Recreo, una obra considerada estratégica para optimizar el servicio en la localidad.

Actualmente, la obra registra un 52 % de ejecución, de acuerdo con el avance alcanzado en los trabajos. Sobre un total de 25 kilómetros de cañería proyectados, ya fueron instalados 13 kilómetros, lo que representa un tramo significativo de la infraestructura prevista.

El proyecto tiene como finalidad reemplazar el acueducto existente y establecer una nueva infraestructura capaz de transportar el agua desde la zona de perforaciones hasta la cisterna de Recreo. De esta manera, la obra apunta a mejorar las condiciones de conducción y a fortalecer el sistema de abastecimiento de la localidad.

El avance de los trabajos se desarrolla en un contexto en el que la infraestructura hídrica ocupa un lugar central para responder tanto a las necesidades actuales como a las demandas que puedan surgir a partir del crecimiento futuro de Recreo.

25 kilómetros de nueva infraestructura

El Acueducto Motegasta-Recreo contempla la instalación de cañerías de PRFV de 500 milímetros y 350 milímetros de diámetro. Estos componentes formarán parte de la nueva infraestructura destinada a reemplazar el sistema existente.

La obra proyecta un recorrido total de 25 kilómetros, de los cuales 13 kilómetros ya cuentan con cañería instalada. El nivel de ejecución informado alcanza, de este modo, el 52 %..

La instalación de las nuevas cañerías permitirá conformar una infraestructura destinada a incrementar la capacidad de conducción del recurso hídrico. El proyecto no se limita, por lo tanto, al reemplazo de la infraestructura existente, sino que también busca mejorar las condiciones generales del sistema.

Más capacidad y mayor confiabilidad

Uno de los objetivos centrales del nuevo acueducto es incrementar la capacidad de conducción de agua. La nueva infraestructura permitirá transportar el recurso desde la zona de perforaciones hasta la cisterna de Recreo mediante las cañerías contempladas en el proyecto.

El fortalecimiento de esta capacidad está vinculado con la necesidad de mejorar el funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable. La obra busca aportar, además, mayor seguridad, eficiencia y confiabilidad a la infraestructura hídrica.

Estos tres aspectos forman parte de los resultados esperados a partir de la ejecución del nuevo acueducto. La infraestructura proyectada apunta a generar mejores condiciones para el abastecimiento y, al mismo tiempo, preparar el sistema para responder a las necesidades futuras.

La obra tiene así una doble dimensión: por un lado, responde a las necesidades actuales de abastecimiento de Recreo; por otro, contempla el crecimiento futuro de la demanda de agua potable en la localidad.

Control técnico y provisión de materiales

Los trabajos del Acueducto Motegasta-Recreo se desarrollan bajo la inspección y el control técnico de Aguas de Catamarca, organismo que tiene a su cargo el seguimiento de la ejecución de la obra. Además de las tareas de inspección y control, Aguas de Catamarca provee la totalidad de los materiales necesarios para llevar adelante el proyecto. La ejecución de la mano de obra, en tanto, está a cargo de una empresa contratista.

La distribución de responsabilidades establece así un esquema en el que Aguas de Catamarca mantiene la supervisión técnica de los trabajos y aporta los materiales requeridos, mientras que la empresa contratista tiene a su cargo la ejecución de la mano de obra.

Este esquema acompaña el avance de una obra que actualmente alcanzó los 13 kilómetros de cañería instalada sobre los 25 kilómetros que contempla el proyecto.

El avance hacia una nueva etapa del sistema hídrico

Con el 52 % de ejecución alcanzado, el Acueducto Motegasta-Recreo continúa avanzando hacia la concreción de una infraestructura destinada a reemplazar el acueducto existente y fortalecer el abastecimiento de agua potable.

La instalación de las cañerías de PRFV de 500 mm y 350 mm de diámetro permitirá conformar el nuevo sistema de conducción entre la zona de perforaciones y la cisterna de Recreo. El recorrido previsto alcanza los 25 kilómetros y ya se completaron 13 kilómetros de instalación. El proyecto busca que la infraestructura hídrica pueda responder de manera más eficiente a las necesidades de la localidad, con una mayor capacidad de conducción y mejores condiciones de seguridad y confiabilidad.

El avance de la obra representa, de este modo, una parte del proceso de fortalecimiento del sistema de agua potable de Recreo. La nueva infraestructura está proyectada para atender las necesidades actuales y acompañar el crecimiento futuro de la demanda.

Una infraestructura pensada para el crecimiento

El Acueducto Motegasta-Recreo constituye una obra orientada a mejorar un servicio esencial mediante la renovación de la infraestructura de conducción. El reemplazo del acueducto existente y la incorporación de las nuevas cañerías buscan generar un sistema con mayor capacidad y mejores condiciones de funcionamiento.

El proyecto contempla:

25 kilómetros de nueva cañería.

de nueva cañería. 13 kilómetros ya instalados , equivalentes al 52 % de ejecución .

, equivalentes al . Cañerías de PRFV de 500 mm y 350 mm de diámetro .

. Transporte del agua desde la zona de perforaciones hasta la cisterna de Recreo .

. Reemplazo del acueducto existente .

. Incremento de la capacidad de conducción .

. Mejora de la seguridad, eficiencia y confiabilidad del sistema.

del sistema. Respuesta a las necesidades actuales y al crecimiento futuro de la demanda.

Mientras continúan las tareas, Aguas de Catamarca mantiene la inspección y el control técnico y aporta la totalidad de los materiales, mientras una empresa contratista ejecuta la mano de obra.

Con este avance, la construcción del Acueducto Motegasta-Recreo consolida el proceso de renovación de la infraestructura hídrica destinada al abastecimiento de la localidad. Los 13 kilómetros de cañería ya instalados marcan el 52 % de ejecución de una obra que proyecta completar 25 kilómetros y que tiene como objetivo central mejorar la conducción de agua potable, fortalecer la seguridad y confiabilidad del sistema y acompañar las necesidades actuales y futuras de Recreo.