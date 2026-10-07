Catamarca establece nuevas reglas para el turismo en el Balcón del Pissis

En el marco de una agenda de trabajo destinada a fortalecer la seguridad y el desarrollo de la actividad turística, la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Gestión Turística y la Secretaría de Seguridad de la Provincia, junto con los municipios de Fiambalá y Tinogasta, acordaron una serie de nuevas medidas para los servicios vinculados con el turismo de montaña.

El eje del acuerdo está puesto en dos aspectos centrales: la implementación de un régimen específico de habilitación para el transporte turístico de montaña y el establecimiento de nuevas medidas de control para el acceso al Balcón del Pissis.

Las decisiones fueron adoptadas durante una reunión entre los organismos provinciales y los municipios. Posteriormente, se desarrolló un encuentro con prestadores turísticos de ambas jurisdicciones, instancia en la que se comunicaron los nuevos requisitos y las condiciones previstas para la prestación de servicios en circuitos de alta montaña.

El objetivo planteado es ordenar la actividad y reforzar las condiciones de seguridad para quienes realizan recorridos en zonas de altura y por caminos que presentan características diferentes a las de los circuitos turísticos convencionales.

Controles en el kilómetro 0

Dentro del nuevo esquema, uno de los puntos de control estará ubicado en el kilómetro 0 del acceso al Balcón del Pissis. Allí se implementarán controles conjuntos a cargo del Municipio de Fiambalá y la Policía de la Provincia.

La función de este control será verificar las condiciones de los vehículos y comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el ingreso al circuito. La medida se integra con un sistema de evaluación de las condiciones del recorrido, particularmente relevante para los servicios que ingresan a zonas de alta montaña.

En este sentido, también se acordó una modificación en el mecanismo mediante el cual se determina si el acceso al Balcón del Pissis puede mantenerse habilitado.

Defensa Civil definirá la apertura o cierre del acceso

A partir del nuevo esquema, Defensa Civil será la autoridad encargada de determinar la apertura, restricción o cierre del acceso al Balcón del Pissis. La decisión estará vinculada con las condiciones del recorrido y tendrá como elementos de referencia los informes meteorológicos y los reportes sobre el estado del camino y las condiciones existentes en el lugar.

Estos informes serán elaborados por la Policía de la Provincia y el Municipio de Fiambalá, cuyos reportes servirán como insumo para determinar las condiciones de acceso.

De esta manera, el nuevo sistema establece una articulación entre distintos organismos para evaluar las condiciones antes de permitir, restringir o cerrar la circulación hacia el circuito.

Nuevo régimen para el transporte turístico de montaña

En paralelo, la Secretaría de Transporte de Catamarca modificó el régimen de habilitación para el servicio de transporte de pasajeros en la modalidad turismo de montaña.

La nueva normativa tiene como finalidad ordenar la actividad y reforzar las condiciones de seguridad de quienes realizan circuitos en zonas de altura y caminos no pavimentados. Con su implementación, queda sin efecto la normativa anterior correspondiente a esta modalidad. El nuevo régimen alcanza específicamente a los circuitos turísticos que incluyan:

Tramos fuera de la calzada pavimentada , como caminos de ripio, huellas o senderos.

, como caminos de ripio, huellas o senderos. Recorridos que superen los 3.000 metros sobre el nivel del mar.

En cambio, los circuitos que se desarrollen íntegramente sobre caminos pavimentados y por debajo de los 3.000 metros sobre el nivel del mar continuarán bajo el régimen general del servicio de turismo. La diferenciación establece así un régimen particular para los recorridos que, por sus características, requieren condiciones específicas de prestación y equipamiento.

Vehículos con requisitos específicos

Entre las nuevas condiciones de habilitación se establece que las unidades destinadas al turismo de montaña deberán cumplir con una serie de requisitos técnicos y de seguridad.

Los principales requerimientos son:

Tracción integral 4x4.

Antigüedad máxima de 10 años.

Revisión Técnica Obligatoria vigente.

Seguros vigentes.

Cinturones de seguridad de tres puntos .

. Apoyacabezas en todas las plazas habilitadas.

La normativa también incorpora equipamiento específico para los recorridos de montaña. El objetivo es que las unidades destinadas a estos circuitos cuenten con elementos que permitan afrontar las particularidades de los caminos y las condiciones propias de este tipo de actividad.

Entre el equipamiento requerido se incluye:

Localización y comunicación satelital.

Botiquín.

Matafuego.

Mantas térmicas.

Dos ruedas de auxilio.

Cadenas para nieve.

Tablas de desatasco.

Eslingas.

Pala.

Compresor portátil.

Estos elementos forman parte de las nuevas exigencias previstas para la habilitación de los vehículos afectados a los servicios de turismo de montaña.

Un trámite articulado entre Turismo y Transporte

El nuevo esquema de habilitación contempla un trabajo coordinado entre las áreas de Turismo y Transporte, con distintas instancias para registrar y habilitar tanto a los prestadores como a las unidades y conductores. El trámite comienza ante la Secretaría de Gestión Turística, a través del Registro de Prestadores de Servicios Turísticos de Catamarca (Re.Pres.Tur). En esta instancia se registra y habilita al prestador.

Una vez cumplida esa etapa, el procedimiento continúa ante la Secretaría de Transporte, que tiene a su cargo el registro y la habilitación individual de los vehículos y conductores afectados al servicio.

Además, los prestadores deberán presentar un protocolo de emergencia y evacuación que sea acorde con los circuitos turísticos que operen. El sistema busca establecer una identificación y habilitación diferenciada de cada componente del servicio: el prestador, los vehículos y los conductores.

Unificación de criterios para los guías

Las nuevas disposiciones también alcanzan a los servicios de guiado. En este punto, se ordenó el esquema de habilitación de los guías y se estableció que el carnet provincial vigente será el único válido para desarrollar esta actividad.

La medida apunta a unificar los criterios de registro y habilitación en toda la provincia, independientemente del municipio desde el cual se preste el servicio. De esta manera, el esquema establece un único criterio provincial para quienes desarrollan tareas de guiado dentro de la actividad turística.

Inscripción online y gratuita

El proceso de inscripción y habilitación tendrá carácter gratuito y podrá realizarse completamente de manera online, sin necesidad de concurrir de forma presencial. Los prestadores deberán ingresar a:

https://calidad.catamarca.gob.ar/registro/

Además, para realizar consultas o recibir asistencia durante el proceso, se habilitaron los siguientes canales de contacto:

La modalidad online concentra el procedimiento de inscripción y habilitación, al tiempo que permite a los prestadores acceder a asistencia ante eventuales consultas relacionadas con los nuevos requisitos.