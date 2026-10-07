El Gobierno confirmó el inicio de obras para la remodelación de las rutas nacionales

El Gobierno confirmó que a partir de mañana comenzarán las obras de infraestructura para la remodelación de rutas nacionales, en el marco del programa de privatización vial denominado Red Federal de Concesiones (RFC). La medida representa un nuevo avance dentro del proceso mediante el cual distintos corredores viales nacionales quedan bajo concesión para la ejecución de obras y la intervención del sector privado.

El Ejecutivo concluyó con la firma y el traspaso de la Etapa III de la RFC, un tramo que comprende más de 3.900 kilómetros y atraviesa distintas regiones del país. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien comunicó la puesta en marcha de esta nueva instancia del programa. De esta manera, las empresas privadas involucradas comenzarán a ejecutar las obras de infraestructura previstas sobre los corredores incluidos en esta etapa.

La Etapa III abarca rutas nacionales que atraviesan Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco, configurando una extensa red vial que conecta diferentes puntos productivos y estratégicos del territorio nacional.

Más de 9.000 kilómetros distribuidos en tres etapas

El proceso de concesiones comprende tres etapas que, en conjunto, reúnen más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales estratégicas para la producción y la logística.

La red contempla corredores que permiten conectar ciudades, puertos y pasos fronterizos, con una distribución territorial que alcanza a distintas regiones del país. La dimensión del programa queda reflejada en la extensión de los tramos incluidos y en la cantidad de provincias atravesadas.

El Gobierno plantea el avance de estas concesiones como parte de una política orientada a incorporar inversión privada y ampliar la infraestructura vial.

En ese sentido, Caputo sostuvo en sus redes sociales: "Seguiremos avanzando con nuevas concesiones, más inversión privada y más infraestructura para una Argentina que produce y crece". La frase sintetizó el objetivo expresado por el funcionario al anunciar el comienzo de las obras correspondientes a la tercera etapa.

Cómo está conformada la Etapa I

La primera etapa de la Red Federal de Concesiones está integrada por dos sectores principales: el Tramo Oriental y el Tramo Conexión. El Tramo Oriental comprende las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

Por su parte, el Tramo Conexión corresponde al puente Rosario-Victoria, identificado como RN 174, y atraviesa las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

Los corredores de esta primera etapa forman parte de la estructura general sobre la cual se desarrolla el proceso de concesión vial.

La segunda etapa y sus principales corredores

La Etapa II está conformada por los tramos denominados Pampa y Sur - Atlántico - Acceso Sur. El Tramo Pampa incluye las rutas nacionales 5 y 35, que atraviesan las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

En tanto, el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur incorpora las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza - Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery. Esta segunda etapa amplía el alcance territorial de la RFC y suma corredores nacionales y accesos de importancia dentro del esquema general de concesiones.

Los ocho corredores que integran la Etapa III

La tercera etapa, cuyo traspaso acaba de ser concluido por el Ejecutivo y cuyas obras comenzarán a partir de mañana, está dividida en ocho tramos.

Los principales datos de cada uno son: