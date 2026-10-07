Proveedores mineros bloquean otra vez el ingreso a la planta de litio en Fiambalá

Al menos un centenar de proveedores mineros llevan adelante una protesta en el ingreso a una planta de litio ubicada en Fiambalá, donde impiden el paso de vehículos como medida de reclamo ante la situación que atraviesan frente a la empresa.

La manifestación se produce por segunda vez en lo que va de la semana, lo que marca la continuidad de un conflicto vinculado con la participación de proveedores locales en la actividad minera. Los manifestantes se concentran en el acceso a la minera de capitales chinos y mantienen bloqueado el ingreso de vehículos. La protesta tiene como eje central el reclamo por lo que consideran una falta de participación del sector proveedor local en las actividades y necesidades de la empresa litífera.

La medida vuelve a colocar en el centro de la escena la relación entre la actividad minera y los proveedores de la zona, particularmente en torno a la contratación de servicios y la adquisición de insumos.

Foto gentileza FM Tabaruco

"Sin desarrollo local, no hay minera"

La protesta se desarrolla bajo una consigna concreta: "sin desarrollo local, no hay minera". Con esa expresión, los proveedores buscan sintetizar el reclamo que motiva la movilización y el bloqueo del acceso a la planta. La demanda está dirigida contra la decisión de la empresa litífera de no comprar insumos ni contratar servicios a los proveedores locales.

El planteo de los manifestantes apunta, de este modo, a la participación de empresas y proveedores de la zona dentro del circuito generado por la actividad minera.

El reclamo no se limita a una cuestión vinculada con el ingreso a la planta. La protesta expresa una demanda respecto de la posibilidad de que los proveedores locales puedan vender sus insumos y prestar servicios a la empresa.

Foto gentileza FM Tabaruco

Contratación de servicios e insumos, en el centro del conflicto

De acuerdo con la información proporcionada sobre la protesta, el punto principal que genera el conflicto es la decisión de la litífera de no comprar insumos ni contratar servicios a proveedores locales.

La situación llevó a los proveedores a movilizarse nuevamente hacia el ingreso de la planta ubicada en Fiambalá y a impedir el paso de vehículos. En ese marco, el bloqueo funciona como la modalidad elegida para visibilizar el reclamo y exigir una respuesta frente a la decisión cuestionada.

La manifestación reúne a al menos un centenar de proveedores mineros, lo que refleja la dimensión que alcanzó la protesta en el acceso a la operación minera.