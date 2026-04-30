Avanza el fortalecimiento entre proveedores y empleo local en Antofagasta de la Sierra

El gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión estratégica junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y la ministra de Minería, Teresita Regalado, en la que recibieron al presidente de la Cámara de Proveedores y Prestadores de Servicios Mineros de Antofagasta de la Sierra, Miguel Ramos, y al intendente Mario Cusipuma. El encuentro tuvo como eje central la consolidación de acciones conjuntas orientadas a fortalecer el entramado productivo local vinculado a la actividad minera.

La instancia de diálogo permitió alinear objetivos entre el sector público y los actores locales, con el propósito de potenciar la participación de proveedores de la zona en la cadena de valor minera. En este sentido, se destacó la necesidad de generar condiciones que favorezcan el crecimiento económico con impacto directo en la comunidad.

Los proveedores

Durante la reunión, Miguel Ramos puso en relieve el proceso organizativo que atraviesa la Cámara de Proveedores Mineros y Prestadores de Servicios, subrayando la importancia de este paso para consolidar un rol activo en el desarrollo regional. Según explicó, la entidad se encuentra en una etapa de formalización institucional, avanzando en los trámites necesarios para su consolidación definitiva.

Ramos destacó que Antofagasta de la Sierra cuenta con una trayectoria sostenida en la producción de litio, lo que representa una base sólida para proyectar nuevas oportunidades. En ese marco, remarcó que el objetivo de la Cámara es generar herramientas que permitan a los jóvenes desarrollarse profesionalmente, no solo en la minería, sino también en otras áreas como el turismo.

El dirigente enfatizó la visión de futuro que impulsa la organización, centrada en mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. En sus palabras, se busca que las empresas puedan contar con proveedores locales y que estos, a su vez, se conviertan en protagonistas del crecimiento económico.

Articulación con empresas

Otro de los aspectos destacados fue el vínculo que la Cámara mantiene con el sector privado. Ramos indicó que previamente mantuvieron reuniones con representantes de la empresa POSCO, lo que evidencia una línea de trabajo orientada a generar alianzas estratégicas con actores clave de la industria.

Este tipo de acercamientos resulta fundamental para integrar a los proveedores locales en los circuitos productivos, facilitando su acceso a oportunidades comerciales y promoviendo su desarrollo técnico y empresarial. La formalización de la Cámara aparece, en este contexto, como un paso necesario para consolidar su representación y capacidad de gestión.

Capacitación y empleo local como ejes prioritarios

A lo largo del encuentro, las partes coincidieron en la necesidad de fortalecer distintos aspectos vinculados al desarrollo económico local. Entre los principales puntos abordados, se destacaron:

El fortalecimiento del comercio local , con el objetivo de dinamizar la economía regional.

, con el objetivo de dinamizar la economía regional. La ampliación de la participación de mano de obra local , promoviendo oportunidades laborales para los habitantes de la zona.

, promoviendo oportunidades laborales para los habitantes de la zona. La mejora en la oferta de servicios , adaptándola a las demandas del sector minero.

, adaptándola a las demandas del sector minero. La implementación de instancias de capacitación continua, tanto para proveedores como para trabajadores.

En este sentido, se remarcó que la formación permanente resulta clave para responder a las exigencias de una industria en constante evolución, permitiendo elevar los estándares de calidad y competitividad de los actores locales.