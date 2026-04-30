Causa Cuadernos: declara José López, el acusado que más compromete a CFK

La Causa Cuadernos entra en una fase determinante con la declaración de José López, ex secretario de Obras Públicas, quien este jueves 30 comparecerá ante el Tribunal Oral Federal N° 7. Su exposición dará inicio a una ronda de 43 testimonios prevista en esta nueva etapa del proceso judicial.

La audiencia marca un punto de inflexión en el desarrollo del juicio, no solo por el volumen de declaraciones programadas, sino también por el peso específico de los protagonistas convocados. Entre ellos, la figura de López sobresale como una de las más relevantes dentro del entramado investigado.

El rol de José López en la causa

José López ocupó el cargo de secretario de Obras Públicas durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, y su nombre quedó asociado de manera directa con el núcleo del caso. Su participación adquiere especial relevancia por su condición de imputado colaborador, también conocido como "arrepentido".

En ese rol, López confesó haber integrado un sistema de recaudación ilegal de sobornos provenientes de contratistas, y señaló la existencia de vínculos con altos funcionarios que, según su declaración, actuaban como organizadores del esquema. Este posicionamiento lo convierte en el acusado que, según se desprende del expediente, más compromete a la ex presidenta Cristina Kirchner, al aportar elementos que vinculan la operatoria con niveles superiores de la estructura estatal.

Un antecedente que marcó su exposición pública

La figura de López tomó notoriedad pública en 2016, cuando fue detenido en un episodio que tuvo amplia repercusión: intentaba ocultar bolsos con millones de dólares en un convento.

Ese hecho lo colocó en el centro de la escena mediática y judicial, consolidando su imagen como uno de los protagonistas más emblemáticos de las investigaciones por corrupción vinculadas a la obra pública.

Otros testimonios y acusados en la agenda

Además de la declaración de López, el tribunal tiene previsto avanzar con otras indagatorias que forman parte de esta etapa del juicio. Entre ellas se encuentran las de:

Marcelo Marcuzzi , empresario cuya defensa solicitó una "reparación integral" para obtener su sobreseimiento, pedido que fue rechazado por la fiscal de juicio Fabiana León

, empresario cuya defensa solicitó una "reparación integral" para obtener su sobreseimiento, pedido que fue rechazado por la fiscal de juicio Juan José Luciano, vinculado al sector de la construcción, quien también figura como arrepentido y admitió haber realizado pagos periódicos a ex funcionarios para mantener contratos de concesiones viales

Estas declaraciones complementan el cuadro general del expediente, aportando distintas perspectivas sobre el funcionamiento del sistema investigado.

La ampliación del proceso

La etapa que se abre no se limita a los acusados directos. Según lo previsto, durante mayo serán convocados a declarar periodistas que participaron en la investigación inicial, así como exfuncionarios y allegados a los principales imputados.

Entre los nombres confirmados se encuentra Miriam Quiroga, exsecretaria del expresidente Néstor Kirchner, cuya participación podría aportar elementos adicionales sobre el contexto político y administrativo de la época.

La inclusión de estos testimonios busca ampliar el marco de análisis del tribunal, incorporando voces que tuvieron contacto directo o indirecto con los hechos investigados.

Decisiones del tribunal y continuidad del juicio

El avance de esta nueva etapa se produce luego de que el Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, rechazara diversos pedidos de nulidad presentados por las defensas de los acusados.

Estas solicitudes tenían como objetivo frenar el desarrollo del debate, pero fueron desestimadas, lo que permitió dar continuidad al proceso y habilitar la instancia actual de declaraciones. La decisión del tribunal consolida el rumbo del juicio y despeja, al menos en esta etapa, los intentos de interrupción por parte de las defensas.