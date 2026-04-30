La CGT marchará hoy a la Plaza de Mayo por el Día del Trabajador

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizará este jueves a la Plaza de Mayo para conmemorar el Día del Trabajador, en un contexto atravesado por tensiones internas, cuestionamientos a su estrategia y la posibilidad concreta de un nuevo paro general.

El acto, previsto para comenzar a las 15 horas, incluirá un homenaje al Papa Francisco y tendrá como principales oradores a los tres integrantes del triunvirato cegetista: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. Se espera que sus discursos adopten un tono crítico hacia la gestión del presidente Javier Milei, en línea con el creciente malestar sindical frente a las políticas económicas y laborales.

La convocatoria se presenta como un punto de inflexión en la dinámica interna de la central obrera, en un momento en el que la presión por endurecer la postura frente al Gobierno se vuelve cada vez más visible.

Amplia convocatoria y nuevas alianzas

Para la movilización, los distintos sindicatos comprometieron la presencia de columnas numerosas, en un intento por mostrar capacidad de convocatoria y sostener protagonismo en la escena pública.

A la estructura tradicional de la CGT se sumarán sectores políticos y sociales que amplían el alcance de la convocatoria:

Militantes alineados con Axel Kicillof

Integrantes de La Cámpora

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)

Estos sectores del peronismo participarán por primera vez en la comisión organizadora del acto, lo que introduce una nueva dinámica en la articulación entre el sindicalismo y espacios políticos.

En contraste, habrá ausencias relevantes. La izquierda no participará de la movilización, ya que realizará su propio acto el 1° de mayo en la misma Plaza de Mayo. Tampoco estará el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), que nuclea a la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, y que convocó a un plenario en Pilar para debatir un "programa del movimiento obrero".

Un documento con críticas al Gobierno

Durante el acto se dará lectura a un documento titulado "El trabajo es con derechos o es esclavo", que condensará la posición de la CGT frente a la coyuntura actual.

El texto incluirá cuestionamientos a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, las medidas económicas que derivan en cierre de empresas y el aumento de despidos. Este posicionamiento se inscribe en un escenario donde la dirigencia sindical advierte sobre un deterioro generalizado de las condiciones laborales y económicas.

La presión interna

El acto se desarrollará en medio de una fuerte tensión interna dentro de la CGT, impulsada por sectores que consideran insuficiente la respuesta de la central frente a las políticas oficiales.

Las críticas apuntan a una supuesta "pasividad" de la conducción, en un contexto que, según los dirigentes, se caracteriza por salarios bajos, paritarias condicionadas, cierre de empresas, caída del consumo y despidos. Este clima derivó en la conformación del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), liderado por Abel Furlán de la UOM, junto a Aceiteros, ATE y las dos CTA. Aunque este espacio mantiene su pertenencia a la CGT, representa una línea interna más combativa.

Nuevos sectores exigen un plan de lucha

A la presión ya existente se sumó en las últimas horas un nuevo grupo de dirigentes que reclama una postura más firme frente al Gobierno. Este sector se reunió en la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), encabezada por Roberto Fernández, junto a figuras como Barrionuevo y Omar Maturano de La Fraternidad, además de otros dirigentes alineados con el líder gastronómico.

Entre los participantes del encuentro también estuvieron Daniel Vila, Oscar Rojas, Luis Cejas y Roberto Solari. Durante la reunión, expresaron fuertes críticas hacia la conducción cegetista, a la que acusan de no confrontar con el Gobierno y limitarse a la vía judicial contra la reforma laboral.

Como resultado, acordaron solicitar formalmente al triunvirato la convocatoria a un plenario de secretarios generales, con el objetivo de definir un plan de lucha que podría incluir nuevas medidas de fuerza.