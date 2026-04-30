Fiambalá homenajeó a Arnoldo Castillo, en el aniversario de su natalicio

En una noche atravesada por la memoria colectiva y la reivindicación histórica, la ciudad de Fiambalá llevó adelante el acto conmemorativo por el natalicio del ex gobernador de Catamarca, Arnoldo Aníbal Castillo. La ceremonia se realizó en la plazoleta que lleva su nombre, ubicada en el barrio Barrialitos, y reunió a una amplia representación de la dirigencia política local y provincial.

El evento fue encabezado por el intendente de Fiambalá, Raúl Ángel Úsqueda, acompañado por su gabinete, y contó con la presencia de referentes de distintos niveles institucionales, entre ellos el ex gobernador Oscar Castillo, hijo del homenajeado, así como dirigentes vinculados al radicalismo y autoridades legislativas y municipales.

La convocatoria reflejó no solo un reconocimiento a la figura del ex mandatario, sino también la vigencia de su legado en el escenario político actual.

Los presentes

El acto congregó a una nutrida nómina de dirigentes y referentes políticos que acompañaron el homenaje. Entre los presentes se destacaron Oscar Castillo, ex gobernador de Catamarca, Luis Fadel, diputado y presidente del Comité Provincia de la UCR, Rondolfo Piñeda, intendente de Ancasti, Rodolfo Santillán, senador provincial, Simón Quintar, ex intendente de Tinogasta, Clara "Joyi" Oliva, dirigente radical, Luis María Lobo Vergara, Yair Ocampo, presidente del comité local y concejales del bloque UCR Fiambalá y numerosos invitados especiales.

La presencia de este amplio arco político otorgó al evento una dimensión que trascendió lo estrictamente conmemorativo, posicionándolo también como un espacio de encuentro y articulación.

El reconocimiento a los pioneros

Las palabras centrales estuvieron a cargo del profesor Jorge Villanueva, quien desarrolló una reseña histórica detallada sobre la vida y el legado de Arnoldo Aníbal Castillo. En su intervención, destacó el papel determinante del ex gobernador en el crecimiento y la proyección de Catamarca, subrayando su influencia en el desarrollo de infraestructura y en la consolidación de políticas públicas.

En ese marco, Villanueva también evocó la figura del ex intendente Amado David "Coco" Quintar, a quien identificó como un actor clave en el desarrollo inicial de Fiambalá. Ambos dirigentes fueron señalados como pilares fundamentales de una etapa de transformación que dejó huellas concretas en la región.

Entre las obras emblemáticas mencionadas, se destacó la pavimentación del Paso Internacional San Francisco, una intervención estratégica que marcó un punto de inflexión en la conectividad y el desarrollo regional.

La palabra de Oscar Castillo

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo con la intervención de Oscar Castillo, quien, visiblemente conmovido, agradeció las muestras de afecto hacia la figura de su padre.

En su mensaje, destacó el reconocimiento colectivo al legado político y humano de Arnoldo Aníbal Castillo, y puso en valor la figura de "Coco" Quintar como un socio fundamental en la etapa de transformación que ambos protagonizaron. Sus palabras aportaron una dimensión personal al acto, reforzando la conexión entre la memoria familiar y la historia política de la provincia.

Continuidad política

Tras el acto institucional, las actividades continuaron en el Comité de la UCR Fiambalá, donde se desarrolló un encuentro con una importante participación de militantes y dirigentes. Este espacio tuvo un marcado contenido político, en el que se expresó la intención de avanzar hacia la unidad del radicalismo a nivel provincial, con el objetivo de consolidar una oposición firme de cara a las elecciones de 2027.

La reunión permitió trasladar el reconocimiento histórico hacia una proyección política, articulando pasado y futuro en un mismo escenario.