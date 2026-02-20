Avanza la interconexión eléctrica que integrará a toda la Puna al sistema provincial

El gobernador de la provincia, Raúl Jalil, recibió en su despacho al intendente de la localidad de Villa Vil, Ramón Gutiérrez, con un objetivo central: realizar un análisis exhaustivo sobre el estado de situación y los próximos hitos de la obra de interconexión del tendido eléctrico. Este proyecto no solo representa una mejora técnica, sino que se constituye como el eje motor para fortalecer el servicio en todo el norte del departamento Belén, permitiendo finalmente avanzar en una integración energética real y efectiva para una de las zonas más aisladas geográficamente del territorio.

El tramo Villa Vil - Barranca Larga

Uno de los anuncios más destacados de la reunión es la culminación de una etapa crítica del proyecto. Las autoridades confirmaron que ya se encuentra finalizado el tramo de 12 kilómetros que conecta las localidades de Villa Vil y Barranca Larga. Esta obra de infraestructura de base corresponde a la Línea Eléctrica de 33 kV, cuya ejecución técnica está bajo la responsabilidad de la empresa estatal Energía de Catamarca.

La importancia de este tramo radica en que de esta manera se establece la base física para la extensión del sistema eléctrico provincial hacia las altas cumbres. Esto representa un avance sustancial en la logística de materiales y despliegue técnico en terreno de alta montaña.

Lo definido funciona como el nexo inicial para lo que será una red de distribución integral. Esta etapa consolidada es el cimiento sobre el cual se proyecta la llegada de energía estable a las comunidades más postergadas de la región puneña, marcando un antes y un después en la planificación estatal.

De Laguna Blanca a Antofagasta de la Sierra

La hoja de ruta para la interconexión no se detiene. Durante el cónclave, se informó que el próximo 26 de febrero se llevará a cabo un acto administrativo y político trascendental: la firma del convenio que permitirá dar inicio formal a la obra desde Barranca Larga hasta Laguna Blanca. Este nuevo segmento dará continuidad lógica al proyecto, asegurando que el flujo de inversión y trabajo no se interrumpa.

La proyección de la traza eléctrica ha sido diseñada bajo un esquema integral de abastecimiento que contempla las siguientes postas:

Barranca Larga - Laguna Blanca: Próximo inicio de obra tras la firma del convenio.

El Peñón: Siguiente punto de conexión en la escala hacia el norte.

Antofagasta de la Sierra: Destino final para consolidar el esquema de suministro.

El objetivo final de esta ambiciosa ingeniería es independizar y reforzar el sistema energético de la Puna, una región que históricamente ha tenido que subsistir bajo un sistema fragmentado que depende en gran medida de grupos electrógenos y paneles solares. Con la nueva línea de 33 kV, se busca garantizar un suministro más estable, eficiente y sostenible, impactando directamente en el desarrollo social y productivo de las comunidades locales.

Salud y educación en el Norte de Belén

La agenda de trabajo entre el ejecutivo provincial y el municipal no se limitó exclusivamente a los cables y transformadores. En el marco de una visión de desarrollo humano integral, el gobernador Raúl Jalil confirmó que la próxima semana realizará una visita a la Puna catamarqueña para concretar acciones directas en salud y educación.

En este contexto, se destacan dos anuncios fundamentales para el departamento Belén:

Salud Pública: Se concretará la entrega de una ambulancia en Laguna Blanca, equipamiento vital para la atención de emergencias en zonas de difícil acceso.

Infraestructura Educativa: En la localidad de Aguas Calientes, el mandatario anunciará la construcción de un edificio para la escuela secundaria. Este anuncio reviste una importancia simbólica y práctica inmensa, ya que actualmente los alumnos de dicha comunidad tienen clases en la parroquia local.