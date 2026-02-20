El Gobierno provincial donó un inmueble a la UNCa para la sede de Belén

El Poder Ejecutivo Provincial y la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa) sellaron un acuerdo que beneficia al mapa académico regional. El gobernador de la provincia, Raúl Jalil, junto a las máximas autoridades de la casa de altos estudios, encabezadas por el rector Oscar Arellano, rubricaron el convenio que materializa la transferencia de propiedad de un inmueble situado en la ciudad de Belén.

Esta acción no es solo un trámite administrativo; representa una apuesta por la descentralización del conocimiento y el arraigo de los jóvenes en sus departamentos de origen. La cesión del edificio tiene como objetivo central que la universidad cuente con una sede propia en la cabecera departamental de Belén, permitiendo un despliegue mucho más eficiente y sólido de su actividad académica en el oeste provincial.

La transferencia del patrimonio estatal se ha realizado bajo la modalidad de donación con cargo. Esta figura jurídica asegura que el inmueble sea destinado exclusivamente a los fines previstos por la normativa: el funcionamiento de la UNCa en la ciudad de Belén. Al otorgar este espacio, el Gobierno de la provincia garantiza que la institución educativa posea la infraestructura necesaria para operar de manera autónoma y estable en la región.

El impacto de esta medida se traduce en una mejora sustancial de las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Al poseer un inmueble propio, la universidad puede planificar su oferta educativa a largo plazo, instalar laboratorios, oficinas administrativas y aulas equipadas, eliminando la precariedad de espacios alquilados o cedidos temporalmente.

Sinergia institucional y visión estratégica

Durante el acto de firma, las autoridades presentes coincidieron en la importancia de la colaboración entre los distintos niveles del Estado y la academia. El gobernador Raúl Jalil puso especial énfasis en el impacto social de la medida, definiéndola como un "apoyo directo a la educación". Asimismo, el mandatario aprovechó la oportunidad para adelantar que este no es un hecho aislado, sino parte de una política de fortalecimiento de la UNCa, recordando que actualmente se está trabajando en el traspaso del edificio de la Carrera de Medicina hacia la órbita de la universidad nacional.

Por su parte, el rector Oscar Arellano manifestó su agradecimiento por el "constante apoyo del Gobernador". Para la autoridad universitaria, la clave del éxito reside en el trabajo mancomunado: "La educación y el desarrollo tecnológico son las herramientas para fomentar el desarrollo regional. Trabajamos en forma mancomunada y con objetivos comunes que son importantes para la comunidad. Se trata de un trabajo con sinergia, que termina siendo en beneficio de la sociedad misma".

La formalización del convenio contó con el aval técnico y la presencia de las autoridades de ambas instituciones. Participaron de la firma el Lic, Raúl Jalil, gobernador de Catamarca: el Ing. Oscar Arellano, Rector de la Universidad Nacional de Catamarca: Carlos Savio, Vicerrector de la UNCa; Gustavo Lazarte, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y María Belén Saadi, escribana General de Gobierno, encargada de la certificación del traspaso.

La presencia del decano Lazarte sugiere el interés de áreas específicas del conocimiento en potenciar la formación en el interior, donde el desarrollo económico y la administración son pilares para el crecimiento del departamento Belén.

Hacia un nuevo polo académico en el oeste

La donación de este inmueble en la jurisdicción de la ciudad de Belén se inscribe en un contexto donde el desarrollo regional es prioritario. La universidad, al establecerse con mayor firmeza en el interior, no solo educa, sino que también actúa como un centro de innovación y desarrollo tecnológico.

Este nuevo espacio funcionará como la sede de la casa de altos estudios en esa cabecera departamental, convirtiéndose en el corazón de la vida universitaria del oeste. La integración de esfuerzos entre el Gobierno y la UNCa busca, en última instancia, ofrecer a la comunidad de Belén y zonas aledañas las mismas oportunidades de excelencia académica que se encuentran en la capital provincial, reduciendo las brechas de desigualdad y fomentando una sociedad más formada y competitiva.