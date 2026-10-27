Avanza la pavimentación de la Ruta N.º 1 entre Loma Larga y Las Chacritas

La pavimentación de la Ruta Provincial N.º 1, en el tramo comprendido entre Loma Larga y Las Chacritas, continúa con trabajos a cargo de Vialidad Provincial junto a la empresa contratista. Las intervenciones avanzan en distintos frentes de obra, como parte de las tareas previstas para completar la pavimentación de uno de los tramos finales de esta vía provincial.

Los trabajos en ejecución comprenden diferentes actividades vinculadas con la preparación y acondicionamiento de la infraestructura. Entre ellas se encuentran las tareas en el sector de gaviones, donde se realiza la colocación de cañería para subdrenaje; el mezclado y acondicionamiento de la base, y las labores que se desarrollan en cantera.

La continuidad de estas intervenciones forma parte del proceso de avance de la obra, cuyo objetivo es completar la pavimentación del tramo y mejorar las condiciones de transitabilidad para quienes circulan por la zona. Asimismo, el proyecto apunta a fortalecer la conexión entre las localidades del sector, mediante la finalización de los trabajos previstos sobre esta ruta.

La presencia de distintos frentes de actividad refleja que las tareas abarcan más de un componente de la obra. Mientras se trabaja en el sector de gaviones y en la instalación de cañerías para el subdrenaje, también se realizan labores sobre la base y se mantienen las actividades en cantera.

Colocación de cañerías para subdrenaje

Uno de los sectores donde actualmente se desarrollan trabajos es el correspondiente a los gaviones, en el que se lleva adelante la colocación de cañería para subdrenaje.

Esta tarea forma parte de las intervenciones que se ejecutan en el tramo Loma Larga-Las Chacritas y constituye uno de los frentes activos dentro del avance general de la pavimentación.

La colocación de las cañerías se realiza mientras continúan las demás actividades previstas en la zona. De este modo, las tareas en el sector de gaviones se integran al conjunto de trabajos que Vialidad Provincial y la empresa contratista llevan adelante para avanzar hacia la finalización de la obra.

La intervención se desarrolla en un contexto de condiciones meteorológicas particulares, marcado por temperaturas bajas y abundante neblina. Estas condiciones requieren precaución por parte de quienes transitan por el lugar, especialmente debido a la reducción de visibilidad y a la presencia de trabajadores en la zona.

Otro de los frentes de trabajo comprende el mezclado y acondicionamiento de la base, una tarea que actualmente se desarrolla con un alto contenido de humedad en el material.

Para realizar estas labores se cuenta con la asistencia de una motoniveladora, que interviene en el proceso de acondicionamiento de la base. La humedad registrada constituye una de las condiciones presentes durante la ejecución de los trabajos en este sector.

Los trabajos en cantera se desarrollan con normalidad

En paralelo con las intervenciones sobre la base y la colocación de cañerías para subdrenaje, las tareas en cantera continúan desarrollándose con normalidad.

Este frente de actividad forma parte de los trabajos que se mantienen en marcha en el tramo de la Ruta Provincial N.º 1 comprendido entre Loma Larga y Las Chacritas. La continuidad de las labores en cantera se suma a las intervenciones que se llevan adelante en los demás sectores de la obra.

De acuerdo con la información difundida, las tareas se distribuyen entre distintos puntos de trabajo, con actividades específicas en el sector de gaviones, el acondicionamiento de la base y la cantera. La ejecución simultánea de estas labores acompaña el avance general del proyecto de pavimentación.