León XIV traerá un mensaje de reconciliación a la Argentina, según el Vaticano

La próxima visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, estará centrada en un mensaje de reconciliación, según afirmó Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano. La funcionaria remarcó que la figura del Pontífice debe comprenderse desde su misión religiosa y no ser ubicada en el lugar de un dirigente político opositor.

Las declaraciones fueron publicadas en una entrevista con el diario La Nación, luego del anuncio oficial del Vaticano sobre la gira que León XIV realizará por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. El viaje se concretará después de la recuperación del Papa, quien fue sometido a una intervención quirúrgica el 13 de octubre.

En ese contexto, Cuda insistió en que el mensaje papal responde a una misión propia de la Iglesia Católica, orientada a promover el encuentro entre las personas y la reconciliación en las sociedades. La funcionaria planteó que el sentido de esa intervención no debe confundirse con una posición partidaria ni con la representación de sectores enfrentados políticamente.

"El mensaje de León XIV, como habría sido el de Francisco, es el mensaje de un pontífice. Siempre es un mensaje de conciliación y reconciliación", declaró Cuda.

La referencia al papa Francisco también se relaciona con la continuidad de una perspectiva pastoral que, según la funcionaria, no busca constituirse en una alternativa de poder político. En esa línea, la próxima visita a la Argentina aparece vinculada con la posibilidad de transmitir un mensaje que convoque a la comunidad católica a escuchar, dialogar y acompañar la construcción de nuevas formas de entendimiento.

Cuda advirtió sobre la interpretación política de la figura del Papa

Uno de los principales ejes de las declaraciones de Cuda fue la tendencia a interpretar las intervenciones de los pontífices desde las disputas políticas. La funcionaria sostuvo que existe una inclinación a colocar al Papa en el lugar de quien representa a la oposición, especialmente en un contexto marcado por una crisis de representación.

"El Papa no es un líder político, aunque quieran ponerlo en ese lugar", afirmó.

La secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina señaló que esa interpretación desdibuja la naturaleza de la función pontificia y puede llevar a leer sus mensajes como si estuvieran dirigidos a respaldar a un sector político frente a otro.

"Se intenta colocar al Papa en el lugar de quien representa a la oposición. Pero esa no es la figura de un pontífice", advirtió. Para Cuda, la misión del Papa no consiste en ocupar un espacio dentro de la confrontación política, sino en transmitir un mensaje de conciliación y reconciliación. La distinción resulta central en sus declaraciones, porque plantea que las palabras del Pontífice deben interpretarse desde su función religiosa y su propósito de contribuir al encuentro social.

La funcionaria también aclaró que esta confusión no es exclusiva de la Argentina. Según señaló, se trata de una tendencia que se manifiesta a nivel global y que alcanza tanto a la figura de Francisco como a la de León XIV. De esta manera, Cuda buscó establecer una diferencia entre el papel de la Iglesia y las expectativas que determinados sectores pueden depositar en la figura del Papa. Ni Francisco ni León XIV, remarcó, buscan asumir un liderazgo político opositor.

La recepción del mensaje dependerá de la comunidad católica argentina

Cuda también se refirió a las condiciones necesarias para que el mensaje de León XIV tenga una recepción significativa en el país. En ese punto, destacó la responsabilidad de la comunidad católica argentina y la disposición que tenga para escuchar la propuesta de reconciliación.

"Depende de que la comunidad católica argentina tenga la grandeza de escuchar ese mensaje y acompañe la construcción de un discurso nuevo", expresó. La declaración pone el foco en la participación de los fieles como parte del proceso de recepción del mensaje papal. Según la funcionaria, la llegada del Pontífice no garantiza por sí misma que esa propuesta sea escuchada o acompañada: también dependerá de la apertura de la comunidad católica para asumirla y contribuir a su desarrollo.

La construcción de un discurso nuevo aparece, en ese sentido, como uno de los desafíos mencionados por Cuda. Su planteo vincula la escucha del mensaje con la posibilidad de acompañar una forma de comunicación orientada a la conciliación, en lugar de profundizar la identificación del Papa con una posición política determinada.

La visita prevista para noviembre se desarrollará, además, en un escenario regional que la funcionaria describió como atravesado por dificultades económicas, fenómenos naturales y transformaciones tecnológicas. Esos factores forman parte del contexto en el que, según su análisis, la Iglesia debe llevar adelante su misión.

América Latina y el desafío de construir una respuesta colectiva

Al referirse a la situación regional, Cuda sostuvo que América Latina continúa siendo el "continente de paz". Al mismo tiempo, señaló que los pueblos latinoamericanos cuentan con un potencial organizativo que todavía deben desarrollar para afrontar los desafíos actuales.

La definición combina una referencia a la identidad regional con un llamado a fortalecer las capacidades colectivas. En su análisis, los pueblos de América Latina tienen posibilidades de organizarse para responder a los problemas que atraviesan sus sociedades, aunque ese potencial todavía requiere desarrollo.

La funcionaria no limitó su mirada a la situación argentina, sino que ubicó la visita de León XIV dentro de un escenario latinoamericano más amplio. La gira por Uruguay, Argentina y Perú se producirá en una región que, de acuerdo con sus declaraciones, enfrenta dificultades económicas y sociales junto con cambios que afectan las formas de organización de la vida colectiva.

En ese contexto, el mensaje de reconciliación adquiere relevancia dentro de la misión que Cuda atribuye a la Iglesia. Su planteo no presenta al Pontífice como un dirigente que deba intervenir en las disputas partidarias, sino como una figura religiosa cuya palabra busca contribuir al encuentro y a la construcción de respuestas compartidas.

El potencial organizativo de los pueblos latinoamericanos constituye otro de los puntos destacados por la funcionaria. Según expresó, esa capacidad existe, pero todavía debe desarrollarse para que las sociedades puedan enfrentar los retos actuales.

Desigualdad, desastres naturales y tecnología

En su análisis del contexto socioeconómico, Cuda señaló que León XIV llegará a una América Latina marcada por la desigualdad económica, los desastres naturales y las transformaciones tecnológicas que están redefiniendo las estructuras sociales.

La funcionaria identificó estos factores como parte de un escenario complejo, en el que las sociedades deben responder a problemas económicos y ambientales mientras atraviesan cambios profundos en sus herramientas y formas de organización.

Sobre el desarrollo tecnológico, destacó que la transformación en curso no puede entenderse solamente como una ampliación cuantitativa de las capacidades existentes. Por el contrario, sostuvo que se trata de un cambio cualitativo que pone en cuestión instrumentos que hasta ahora resultaban eficaces para organizar la sociedad.

"Estamos frente a un salto tecnológico que no es solamente cuantitativo, sino cualitativo. Esa transformación pone en crisis las herramientas que hasta ahora resultaban eficaces para organizar la sociedad", concluyó. La afirmación incorpora la dimensión tecnológica a los desafíos sociales y económicos que enfrenta América Latina. Según el planteo de Cuda, las transformaciones actuales obligan a revisar las herramientas utilizadas para organizar la vida colectiva, al tiempo que persisten la desigualdad económica y los efectos de los desastres naturales.

De esta manera, su análisis vincula la misión religiosa del Papa con una realidad regional atravesada por múltiples dificultades, sin atribuirle un papel de liderazgo partidario.