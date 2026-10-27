Milei llega a Catamarca para inaugurar plantas de litio y reunirse con la militancia libertaria

El presidente Javier Milei realizará por primera vez una visita oficial a Catamarca desde el inicio de su gestión, en una agenda que combinará actividades vinculadas con el desarrollo minero y un encuentro político con representantes y militantes de La Libertad Avanza (LLA). La llegada del mandatario está prevista para este martes, alrededor de las 18, a la capital de la provincia.

El eje central de la visita será la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, vinculadas con la expansión del Proyecto Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto. La actividad se desarrollará el miércoles 28 de octubre y contará con la presencia de integrantes de la comitiva nacional, autoridades provinciales y representantes de la compañía.

La agenda presidencial se inscribe en la estrategia de impulsar inversiones mineras mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En ese marco, la inauguración de las instalaciones de Río Tinto constituye el principal compromiso institucional previsto durante la permanencia de Milei en la provincia.

El desarrollo del litio adquiere relevancia en el contexto de la transición energética y de la creciente demanda de minerales considerados esenciales para distintas actividades industriales. La ampliación de las instalaciones de producción de carbonato de litio forma parte de la expansión del Proyecto Fénix y será el motivo central de la actividad presidencial programada para el miércoles.

La comitiva nacional y la recepción de Jalil

Milei llegará acompañado por funcionarios de primera línea del Gobierno nacional. Entre ellos estarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La comitiva será recibida por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien participará de las actividades previstas junto con autoridades provinciales y representantes de la empresa minera. La presencia del mandatario provincial se producirá en el marco de la inauguración de las nuevas instalaciones y de la ampliación de la capacidad productiva de Río Tinto.

La minera desarrolla proyectos en diversos sectores de la minería e incluye al litio entre los recursos estratégicos de su actividad. En Catamarca, la compañía está vinculada con el Proyecto Fénix, cuya expansión comprende las nuevas plantas de producción de carbonato de litio que serán inauguradas por el Presidente.

El encuentro con la militancia de LLA

Además de las actividades relacionadas con la minería, la visita tendrá un componente político. Durante la tarde-noche de este martes, Milei mantendrá un encuentro con la militancia de La Libertad Avanza en el Hotel Casino de Catamarca.

La convocatoria fue difundida a través de la cuenta oficial de La Libertad Avanza a nivel nacional, mediante publicaciones en redes sociales que anunciaron la actividad bajo la consigna "Javier Milei en Catamarca".

Para el encuentro se espera la presencia de dirigentes locales y nacionales, además de seguidores del espacio político. La actividad se desarrollará el mismo día de la llegada presidencial y será uno de los compromisos previstos antes de la inauguración de las plantas de litio, programada para la mañana siguiente.

La agenda presidencial

El cronograma contempla actividades distribuidas entre el martes y el miércoles. La primera jornada estará centrada en la llegada del mandatario y en el encuentro con la militancia, mientras que el segundo día tendrá como actividad principal la inauguración de las plantas de Río Tinto.

Martes 27 de octubre:

18:00: arribo del presidente Javier Milei a San Fernando del Valle de Catamarca.

Tarde-noche: encuentro con militantes de La Libertad Avanza en el Hotel Casino de Catamarca.

Participantes esperados: dirigentes locales y nacionales, además de seguidores del espacio político.

Miércoles 28 de octubre:

11:00: inauguración de las nuevas plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto.

Lugar: Salar del Hombre Muerto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix.

Comitiva presidencial: Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo.

Recepción local: participación del gobernador Raúl Jalil, autoridades provinciales y representantes de la empresa.

El cronograma establece así una secuencia que comenzará con la llegada del Presidente a la capital provincial y continuará con una actividad política, para culminar el miércoles con el acto de inauguración vinculado con la producción de litio.

El litio y la promoción de grandes inversiones

La inauguración de las nuevas plantas se vincula con la política de promoción de inversiones mineras impulsada por el Gobierno nacional a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este régimen también aparecerá en la siguiente etapa de la agenda presidencial, prevista para el jueves por la mañana en Rosario, provincia de Santa Fe.

La expansión del Proyecto Fénix y las nuevas instalaciones de Río Tinto se desarrollan en un escenario caracterizado por la transición energética y por una demanda creciente de minerales esenciales para la industria. El carbonato de litio constituye el eje productivo de las plantas que serán inauguradas durante la visita.

La presencia de Milei en el Salar del Hombre Muerto estará acompañada por funcionarios nacionales responsables de áreas centrales del Gobierno, entre ellos el ministro de Economía. También participarán las autoridades provinciales y los representantes de la compañía, de acuerdo con el cronograma informado.

La actividad permitirá reunir en un mismo acto al Gobierno nacional, la administración provincial y la empresa involucrada en la expansión del proyecto. Sin embargo, la información proporcionada no detalla anuncios adicionales, montos de inversión, volúmenes de producción ni plazos específicos relacionados con las nuevas instalaciones.