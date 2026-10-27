Jalil sobre la visita de Milei a Catamarca: "Siempre los presidentes son bienvenidos"

El presidente Javier Milei visitará Catamarca para participar este miércoles de un acto vinculado con la puesta en marcha de nuevas instalaciones de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto. La confirmación fue realizada por el gobernador Raúl Jalil, quien anticipó detalles de la actividad prevista durante la estadía del mandatario nacional en la provincia.

De acuerdo con lo informado por el gobernador, la agenda presidencial se desarrollará entre la tarde de este martes y la jornada del miércoles, con una actividad central vinculada con los proyectos mineros que la compañía lleva adelante en territorio catamarqueño.

Al referirse al encuentro, Jalil explicó que se realizará una actividad organizada por la empresa para presentar la apertura de nuevas instalaciones y la ampliación de su capacidad productiva. "Se hará un acto en Río Tinto que organiza la apertura, la ampliación de su fábrica", señaló el mandatario provincial al confirmar que Milei encabezará el evento.

La actividad tendrá como eje las inversiones de Río Tinto en dos emprendimientos de litio ubicados en el Salar del Hombre Muerto: Sal de Vida y Fénix. En ambos casos, las iniciativas están relacionadas con la ampliación de la producción de carbonato de litio, aunque mediante desarrollos diferentes: una nueva planta en el primero y una expansión productiva en el segundo.

La visita presidencial tendrá así uno de sus principales puntos de atención en el avance de estos proyectos, que forman parte de la actividad minera de Catamarca y de las expectativas relacionadas con el crecimiento de la capacidad de producción provincial.

"Siempre los presidentes son bienvenidos"

Al ser consultado sobre la llegada del jefe de Estado, Raúl Jalil expresó una posición favorable a la visita presidencial y sostuvo: "Siempre los presidentes son bienvenidos".

La declaración del gobernador acompañó la confirmación de la presencia de Milei en el acto de Río Tinto y se produjo en el marco de la agenda que el Presidente desarrollará durante su permanencia en Catamarca.

La actividad minera será uno de los componentes centrales de esa agenda, con la presentación de las nuevas instalaciones y de las ampliaciones previstas en Sal de Vida y Fénix. La participación del mandatario nacional en el acto fue confirmada por el propio Jalil, quien anticipó que la empresa organizará la actividad para mostrar la apertura y la ampliación de sus instalaciones productivas.

Además de la actividad relacionada con Río Tinto, la visita presidencial contempla encuentros vinculados con la militancia de La Libertad Avanza, según la agenda que había trascendido previamente.

De esta manera, la estadía de Milei en Catamarca combinará una actividad vinculada con el sector minero y otras instancias relacionadas con el espacio político que conduce el Presidente. El acto de la compañía está previsto para este miércoles y se presenta como uno de los principales acontecimientos de la agenda provincial durante la visita.

Sal de Vida: la nueva planta

Uno de los proyectos que formará parte de la actividad es Sal de Vida, donde Río Tinto pondrá en marcha una nueva planta de carbonato de litio en el Salar del Hombre Muerto.

Según precisó el Ejecutivo provincial, la instalación contempla una capacidad de producción de 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio. La puesta en marcha de esta planta será uno de los componentes centrales del acto previsto para este miércoles. La nueva instalación se inscribe en el desarrollo de las operaciones de la compañía en Catamarca y representa una de las dos iniciativas productivas que serán presentadas durante la visita presidencial.

El proyecto apunta a incrementar la capacidad de producción mediante la incorporación de nuevas instalaciones, con un volumen anual estimado que fue detallado por el Gobierno provincial. La cifra de 15.000 toneladas constituye la previsión informada para la planta de Sal de Vida.

La actividad prevista permitirá poner el foco en la puesta en funcionamiento de esta infraestructura y en el desarrollo de las operaciones de Río Tinto en el Salar del Hombre Muerto, donde también se encuentra el proyecto Fénix.

Fénix 1B: la expansión que proyecta alcanzar 38.000 toneladas anuales

El segundo componente de la actividad será la expansión del proyecto Fénix, también ubicado en el Salar del Hombre Muerto. En este caso, la iniciativa corresponde a la ampliación denominada Fénix 1B, que permitiría extender la producción anual hasta las 38.000 toneladas.

La expansión forma parte del plan de desarrollo de Río Tinto en Catamarca y será presentada junto con la nueva planta de Sal de Vida. De acuerdo con la información proporcionada por el Ejecutivo, el objetivo es ampliar la capacidad productiva de las operaciones de carbonato de litio de la empresa.

Las dos iniciativas tienen características diferenciadas dentro de la agenda minera de la compañía:

Sal de Vida: puesta en marcha de una nueva planta de carbonato de litio, con una producción prevista de 15.000 toneladas anuales.

Fénix 1B: expansión del proyecto Fénix, con la que se proyecta extender la producción anual a 38.000 toneladas.

Ambos desarrollos se localizan en el Salar del Hombre Muerto y constituyen el eje del acto que encabezará el Presidente durante su visita a Catamarca.