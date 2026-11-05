Avanza el revestimiento del canal pluvial de Valle Chico para mejorar el drenaje

La obra de revestimiento del canal pluvial que atraviesa el barrio Valle Chico continúa avanzando como parte de las intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura hidráulica y prevenir inconvenientes durante los períodos de lluvias intensas. En ese marco, el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, recorrió los trabajos correspondientes a la primera etapa de una intervención que apunta a optimizar el drenaje, reducir los riesgos de anegamiento y contribuir al saneamiento del entorno urbano.

La ejecución de esta obra representa un avance en el mejoramiento del sistema de escurrimiento de las aguas pluviales de Valle Chico, un sector donde el canal cumple una función central para el manejo del agua de lluvia. La intervención se concentra inicialmente en el tramo considerado de mayor vulnerabilidad hidráulica, con el propósito de mejorar sus condiciones de funcionamiento y disminuir los inconvenientes que pueden producirse ante precipitaciones intensas.

El proyecto contempla una intervención progresiva sobre el canal, cuya extensión total aproximada es de 1.200 metros lineales. En esta primera fase se trabaja sobre 366 metros, mientras que el revestimiento del resto del recorrido está previsto mediante etapas sucesivas, de acuerdo con las prioridades técnicas establecidas.

Una primera etapa sobre el sector de mayor vulnerabilidad hidráulica

Los trabajos que se desarrollan actualmente comprenden el revestimiento de un tramo de 366 metros lineales, ubicado entre la rotonda de avenida 22 y 59 y calle 18. La elección de este sector responde a su condición de mayor vulnerabilidad hidráulica, por lo que la intervención busca mejorar las condiciones de escurrimiento y reducir los riesgos asociados a la circulación del agua durante los períodos de lluvias.

El canal atraviesa el barrio y tiene una extensión total cercana a los 1.200 metros. Debido a la dimensión de la infraestructura, su revestimiento no se realizará de manera integral en una única instancia, sino que se proyecta avanzar mediante etapas sucesivas.

La planificación contempla que las futuras intervenciones se desarrollen conforme a las prioridades técnicas, en el marco de una estrategia orientada al mejoramiento y ordenamiento hidráulico de Valle Chico.

De esta manera, la primera etapa constituye un avance dentro de un proyecto más amplio, que busca fortalecer progresivamente las condiciones del sistema pluvial del barrio.

Hormigón armado para mejorar el escurrimiento y prevenir la erosión

Uno de los aspectos centrales de la intervención es el sistema constructivo utilizado para el revestimiento del canal. Los trabajos se ejecutan mediante hormigón armado, con un espesor de 20 centímetros, una característica técnica que permitirá mejorar las condiciones de circulación del agua y prevenir la erosión del cauce. El revestimiento apunta a reducir la degradación del terreno provocada por el arrastre del agua, un fenómeno que puede afectar las condiciones del canal y su entorno.

La incorporación de esta estructura permitirá fortalecer el cauce y mejorar su funcionamiento hidráulico, con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua de lluvia y disminuir las posibilidades de que se produzcan anegamientos en el sector.

Los principales datos técnicos de esta primera etapa son:

Ubicación: barrio Valle Chico.

Extensión total aproximada del canal: 1.200 metros lineales.

Longitud intervenida en la primera etapa: 366 metros lineales.

Sector de ejecución: desde la rotonda de avenida 22 y 59 hasta calle 18.

Sistema constructivo: revestimiento de hormigón armado.

Espesor del revestimiento: 20 centímetros.

Continuidad del proyecto: ejecución por etapas sucesivas, según prioridades técnicas.

Estas características forman parte de una intervención que procura mejorar la infraestructura hidráulica existente y brindar mejores condiciones para el manejo del agua durante las precipitaciones.

Ordenamiento hidráulico y prevención de anegamientos

La obra de revestimiento del canal pluvial integra el plan de mejoramiento y ordenamiento hidráulico de Valle Chico, cuyos objetivos principales son optimizar el drenaje pluvial, mitigar los riesgos de anegamiento y contribuir al saneamiento del entorno urbano.

La intervención no se limita al funcionamiento del canal como infraestructura de desagüe. También contempla una serie de beneficios vinculados con las condiciones del terreno y el espacio público que rodea el cauce. En ese sentido, el revestimiento permitirá reducir la degradación del suelo ocasionada por el arrastre del agua y mejorar el ordenamiento del espacio público. Asimismo, se busca disminuir la posibilidad de estancamientos que puedan afectar la salud de los vecinos.

El mejoramiento de las condiciones de escurrimiento constituye uno de los principales objetivos de la obra, ya que apunta a evitar que el agua permanezca acumulada en determinados sectores y a reducir los inconvenientes que pueden producirse durante períodos de lluvias intensas.

La planificación por etapas permitirá avanzar sobre los distintos tramos del canal, de acuerdo con las prioridades técnicas, dentro de una estrategia de fortalecimiento de la infraestructura pluvial del barrio.

Sáenz destacó la importancia de anticiparse

Durante la recorrida por los trabajos, el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, destacó la importancia de avanzar con obras de infraestructura que permitan anticiparse a posibles contingencias climáticas y mejorar las condiciones de vida de las familias de Valle Chico.

La intervención se inscribe en una línea de trabajo orientada a fortalecer la infraestructura urbana mediante obras que permitan reducir los riesgos asociados a las lluvias y mejorar el funcionamiento de los sistemas de drenaje. En este contexto, la ejecución del revestimiento representa un paso en el desarrollo de una infraestructura hidráulica que acompañe las necesidades del barrio y contribuya a prevenir situaciones de anegamiento.

La primera etapa, con sus 366 metros de revestimiento, constituye un avance concreto dentro del proyecto que contempla la totalidad del canal, cuya extensión aproximada alcanza los 1.200 metros.