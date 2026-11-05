Milei y el frío saludo a Pedro Sánchez para volver a criticarlo: "El socialismo es fascista"

El presidente Javier Milei volvió a elevar el tono de sus críticas contra el mandatario español Pedro Sánchez durante la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, en Madrid. Ambos protagonizaron un saludo frío y breve, en un contexto de tensión política que se profundizó luego de que el jefe de Estado argentino equiparara al socialismo con el fascismo.

"El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía", afirmó Milei durante su presentación. La declaración fue realizada frente a Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a quien el Presidente argentino había calificado previamente de "impresentable dictador", entre otras descalificaciones.

En su discurso, Milei sostuvo que ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y convierten la dependencia económica en un instrumento de dominación política. La crítica apuntó, de acuerdo con sus palabras, a los mecanismos mediante los cuales el poder político y económico puede condicionar las libertades de las personas.

El presidente Javier Milei equiparó este jueves socialismo y fascismo durante su intervención en el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, ante el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, con quien mantuvo varios desencuentros https://t.co/kOPOExYH9r — infobae (@infobae) November 5, 2026

El mandatario también afirmó que el fascismo y el socialismo "comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento".

Así ha sido el saludo de Pedro Sánchez con el argentino Javier Milei y el presidente de Chile, José Antonio Kast, en la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid https://t.co/7btaUdgRDS https://t.co/upZqkSNnsS — Europa Press (@europapress) November 5, 2026

La advertencia sobre las agendas progresistas

La intervención de Milei en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid incluyó referencias a los derechos humanos, la libertad de prensa y los procesos electorales en distintos países de la región.

El Presidente sostuvo que "hay regímenes que invocan los derechos humanos mientras se encarcelan disidentes y silencian a la prensa". Además, interpretó que las últimas elecciones en Chile, Colombia y Perú "impulsan una rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso del poder".

En otro tramo, el mandatario hizo referencia a sus declaraciones previas en Madrid y señaló: "Como dije días atrás aquí acá en Madrid: esta es la pretensión que sigue viva en agendas que se denominan progresistas y que ganan terreno en Europa".

A continuación, planteó la responsabilidad que, según su mirada, les corresponde a los jefes de Estado frente a ese escenario. "Por eso quiero señalar ante los jefes de Estado la responsabilidad que nos corresponde. La libertad se defiende, sobre todo con los límites que cada uno acepta para su propio poder", expresó.

Las afirmaciones se inscribieron en una exposición que vinculó la defensa de las libertades individuales con la necesidad de establecer límites al ejercicio del poder. Milei volvió así a cuestionar el intervencionismo estatal y las corrientes políticas que, según sostuvo, promueven una mayor presencia del Estado y condicionan el libre mercado.

Ausencias en la agenda oficial y reuniones políticas en Madrid

La participación del Presidente argentino en la cumbre estuvo acompañada por decisiones sobre su agenda. Milei se ausentó de la ceremonia inaugural, realizada en el Teatro Real, y tampoco asistió a la cena posterior ofrecida por los reyes en el Palacio Real.

En cambio, mantuvo una reunión con Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox. El encuentro tuvo lugar durante su estadía en Madrid, en medio de la escalada de tensión con Sánchez.

Más tarde, durante el saludo oficial a los asistentes, el canciller español José Manuel Albares recibió a Milei con un estrechamiento de manos y un intercambio protocolar de palabras. En ese mismo acto, el mandatario argentino saludó al rey entre sonrisas mutuas y luego hizo lo propio con Sánchez.

La diferencia entre ambos saludos fue marcada: el encuentro con el monarca se desarrolló con sonrisas, mientras que el intercambio con el presidente español fue mucho más frío y breve por parte de ambos. La escena se produjo en el marco de una cumbre regional que reunió a jefes de Estado y en la que las diferencias entre los mandatarios quedaron expuestas tanto en los discursos como en los gestos protocolares.

Malvinas: Milei reiteró la disposición a negociar con el Reino Unido

Además de sus críticas al socialismo y a Sánchez, Milei volvió a reclamar al Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. El Presidente reiteró la disposición argentina a negociar de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

"Al gobierno británico le reiteramos nuestra disposición a negociar de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Londres tiene aquí la oportunidad de practicar el respeto por las reglas internacionales que con tanta frecuencia recomienda el resto del mundo", expresó.

El mandatario acusó al Reino Unido de aprovechar "la situación de facto de su ocupación ilegal" para impulsar el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, ubicado en las aguas al norte de las Islas. En ese marco, cuestionó la otorgación de licencias que calificó de "ilegales" a las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper.

Milei advirtió que esas actividades "comprometen recursos naturales que pertenecen a los argentinos" y contradicen la resolución 3149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a ambas partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras se resuelve la cuestión.

Acciones judiciales, sanciones y arbitraje por el proyecto Sea Lion

El Presidente explicó que el Gobierno argentino dispuso una estrategia destinada a impedir el inicio de la explotación petrolera de Sea Lion. El esquema incluye acciones ante organismos internacionales y medidas contra las compañías involucradas y sus directivos.

Los instrumentos anunciados por Milei comprenden:

Una acción ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, con el objetivo de impedir el inicio de la explotación de Sea Lion.

Una estrategia de sanciones y denuncias penales contra las empresas involucradas y sus directivos.

Un arbitraje contra el Reino Unido, conforme al anexo siete de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La presentación vinculada con la explotación de hidrocarburos en el Atlántico suboccidental.

De acuerdo con lo expuesto por el mandatario, las medidas buscan responder a las actividades petroleras cuestionadas y sostener el reclamo argentino sobre los recursos naturales de las Islas Malvinas. La estrategia anunciada combina herramientas judiciales, sancionatorias y de arbitraje, mientras el Presidente reiteró que el país mantiene su disposición a negociar con Londres en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas.

La jornada de Milei en Madrid quedó así atravesada por dos ejes de confrontación: la disputa ideológica con Pedro Sánchez y el reclamo de soberanía sobre Malvinas. En ambos casos, el mandatario expuso sus posiciones ante los participantes de la XXX Cumbre Iberoamericana, con críticas al socialismo y una serie de acciones anunciadas frente al proyecto de explotación petrolera Sea Lion.