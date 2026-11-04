Tensión en el aeropuerto de Catamarca: el avión que trasladaba a Jalil despistó al aterrizar

El avión Learjet 75 de la flota aeronáutica de la Provincia de Catamarca protagonizó un incidente en el Aeropuerto de Catamarca, luego de completar un vuelo procedente de Buenos Aires. Según informó el Gobierno provincial, la aeronave presentó un desperfecto eléctrico durante las maniobras de desaceleración y el posterior rodaje sobre la pista.

El episodio no dejó personas heridas ni provocó daños materiales, aunque generó una situación que requirió la intervención de los organismos correspondientes para supervisar lo ocurrido y determinar las circunstancias del inconveniente técnico.

De acuerdo con la información oficial, la falla eléctrica afectó el sistema de dirección de la aeronave cuando el avión ya había aterrizado y se encontraba realizando las maniobras posteriores al contacto con la pista.

El avión se desvió de su trayectoria y una rueda quedó fuera de la pista

Como consecuencia del desperfecto, la aeronave experimentó un desvío de su trayectoria ideal mientras circulaba a baja velocidad. Esta situación provocó que una de las ruedas del tren de aterrizaje principal derecho terminara sobre el terreno natural contiguo a la pista.

El incidente se produjo, por lo tanto, durante la etapa de desaceleración y rodaje, y no durante el vuelo de aproximación ni en el momento inicial del aterrizaje.

La situación quedó bajo supervisión de la Junta de Seguridad en el Transporte, organismo que interviene en el seguimiento del episodio. Hasta el momento, el Gobierno de Catamarca comunicó que no se registraron daños materiales ni personas lesionadas como consecuencia del desperfecto.

Demoras en los vuelos comerciales y el gobernador entre los pasajeros

A raíz de lo sucedido, las autoridades informaron que la actividad aeroportuaria se verá afectada y que podrían registrarse demoras en los vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas.

El inconveniente operativo generado por el incidente con la aeronave provincial tendrá así consecuencias sobre el funcionamiento habitual del aeropuerto, particularmente en los servicios comerciales previstos.

Según se conoció, entre los pasajeros que viajaban en el Learjet 75 se encontraba el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.