Avanzan estudios para optimizar el uso del Río Guanchín en el sistema de riego de Fiambalá

En las instalaciones del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, se desarrolló una jornada de trabajo técnica de alta relevancia para el desarrollo productivo del oeste catamarqueño. El eje central de la reunión fue el análisis exhaustivo de diversas alternativas destinadas a maximizar el aporte proveniente del Río Guanchín al sistema de riego de la ciudad de Fiambalá. Este encuentro surge como respuesta a la necesidad de fortalecer la infraestructura hídrica actual, garantizando que el caudal disponible se traduzca en beneficios directos para los productores y la comunidad local.

La mesa de trabajo contó con una presencia institucional de peso, encabezada por el gobernador Raúl Jalil, quien estuvo acompañado por el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle, y la senadora Pamela López. La dimensión técnica y operativa estuvo representada por el director provincial de Proyectos Hídricos, Jorge Sarry, y el director del Consorcio de Riego, Julio Rodríguez. Asimismo, participaron Walter Bustamante, integrante activo del consorcio, junto a personal especializado de la Dirección de Hidrología, asegurando una visión integral sobre los desafíos que presenta el cauce del río.

Refuncionalización y mantenimiento de la red de canales

Uno de los puntos medulares del cónclave fue la planificación de obras críticas para evitar la pérdida de caudal y mejorar la conducción del agua. En este sentido, se dialogó detalladamente sobre la refuncionalización y puesta en servicio de 8 km de canal correspondientes al tramo estratégico que une Loro Huasi con el azud Guanchincito. Esta obra se considera vital para recuperar la capacidad operativa de una red que es el motor de la actividad agrícola en la zona.

Complementariamente, el plan de acción incluye la reparación y mantenimiento del canal en el tramo subsiguiente, que va desde el azud Guanchincito hasta Fiambalá. Para ejecutar estas tareas con precisión, las autoridades confirmaron que se llevarán a cabo todos los relevamientos y estudios pertinentes, permitiendo diagnosticar el estado estructural de las conducciones actuales y asegurar que las intervenciones tengan una durabilidad a largo plazo.

Nuevos embalses en la Quebrada del Indio

La mirada de las autoridades no solo se centra en la reparación de lo existente, sino en la expansión de la capacidad de almacenamiento y captación. Se acordó la ejecución de estudios técnicos necesarios sobre el cauce del Río Guanchín para determinar la viabilidad de generar nuevos aportes a la toma de canal de Loro Huasi. Este análisis hidrológico es fundamental para entender el comportamiento del río en diferentes épocas del año y cómo optimizar su aprovechamiento.

Dentro de las propuestas de mayor impacto a futuro, se destaca la evaluación de la factibilidad técnica para la realización de un embalse sobre el Río Guanchín, específicamente a la altura de la zona conocida como Quebrada del Indio. La construcción de un embalse permitiría regular el caudal, almacenar excedentes en épocas de deshielo o lluvia y asegurar un suministro constante durante los periodos de sequía, transformando radicalmente la previsibilidad del sistema de riego fiambalense.

Puntos clave del plan de infraestructura:

Recuperación: 8 kilómetros de canal en el tramo Loro Huasi - azud Guanchincito.

Preservación: Mantenimiento integral del tramo azud Guanchincito - Fiambalá.

Proyección: Estudio de un nuevo embalse en la Quebrada del Indio.

Investigación: Análisis de nuevos aportes para la toma de Loro Huasi.

Transparencia y diálogo con la comunidad

Para finalizar la jornada, se estableció un compromiso de cercanía con los habitantes de la zona. Se confirmó oficialmente que, a comienzos de la próxima semana, un equipo técnico del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente visitará Fiambalá. El objetivo primordial de esta misión será entablar un diálogo directo con los vecinos para evacuar dudas sobre el estado real del recurso hídrico.

Este espacio de consulta será fundamental para clarificar la utilización del agua en relación con los proyectos mineros de la zona, un tema que genera especial interés en la sociedad. El Gobierno busca, a través de la presencia de sus técnicos, llevar tranquilidad y transparencia, demostrando que la prioridad absoluta es la optimización del sistema de riego y la protección de los recursos naturales para el desarrollo sustentable de la región. Con estas acciones, se busca consolidar un modelo de gestión donde la técnica y la participación ciudadana converjan en beneficio de Fiambalá.