Francos cuestionó el estilo de Adorni en redes: "Afecta al Presidente"

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos se pronunció este miércoles sobre los escándalos que rodean a su sucesor, Manuel Adorni, y cuestionó con firmeza el estilo de comunicación que el actual funcionario mantiene en redes sociales en medio de una situación judicial delicada.

Adorni, quien se encuentra investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, fue objeto de observaciones por parte de Francos, quien consideró inapropiado el tono utilizado en sus intervenciones públicas. En declaraciones a TN, el exfuncionario sostuvo que "no le gusta que se tome livianamente el tema" y marcó distancia respecto de los mensajes publicados en los últimos días.

En ese sentido, subrayó que la responsabilidad institucional del cargo exige prudencia y cuidado en la comunicación, especialmente cuando existen cuestionamientos judiciales en curso.

"Un jefe de Gabinete debe cuidar las formas"

Durante la entrevista, Francos fue enfático al señalar que el rol de jefe de Gabinete implica una conducta acorde a la investidura. En ese marco, planteó que el estilo de Adorni en redes no resulta adecuado.

Entre sus principales observaciones, destacó la necesidad de evitar un tono irónico o soberbio en la comunicación pública, además de dejar de lado las bromas o mensajes jocosos en medio de una investigación judicial y la percepción de que estos mensajes son mal recibidos por la ciudadanía. "Un jefe de Gabinete tiene que guardar un estilo que no pinte a irónico o soberbio. Veo todos esos chats mal, la gente lo toma mal. No me gustaron esos mensajes, quizás es una estrategia, pero no me gustaron", afirmó.

Las críticas apuntan directamente a publicaciones recientes de Adorni, en las que utilizó respuestas irónicas frente a acusaciones vinculadas a su patrimonio, gastos en viajes y negocios inmobiliarios, actualmente bajo investigación judicial.

La relación con el Presidente

Más allá de las diferencias en torno a la comunicación oficial, Francos también se refirió a su vínculo con el presidente Javier Milei, con quien aseguró mantener contacto. "Nos seguimos mensajeando", indicó.

En cuanto a la situación general del país, el exfuncionario reconoció que existen sectores afectados por el rumbo económico, aunque sostuvo que hubo cambios positivos. En ese sentido, remarcó:

Que "hay sectores que están más afectados con esta economía que cambió muchas cosas para bien".

Que al inicio de la gestión "el país estaba destrozado".

Que el Gobierno Nacional fue "el único que bajó impuestos".

Entre las medidas destacadas, mencionó la baja de retenciones y la disminución en el impuesto a las Ganancias. Estas definiciones se dieron en un contexto en el que Francos buscó equilibrar sus críticas puntuales con una defensa general de la gestión económica.

La tensión con la vicepresidenta y gestos políticos

Otro de los ejes abordados por el exjefe de Gabinete fue la relación entre el Presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel, marcada por tensiones que se han hecho visibles en distintas situaciones recientes.

Francos hizo referencia a la decisión de Villarruel de no asistir a la misa principal en homenaje al papa Francisco en la Basílica de Luján, donde evitó compartir la ceremonia con funcionarios oficialistas.

Al respecto, expresó que tenía un "afecto muy particular con Bergoglio", que decidió asistir a la Basílica de Flores y participar de la misa con el arzobispo de Buenos Aires y que la ausencia de la vicepresidenta son "gestos que me tienen sin cuidado".

Sin embargo, reconoció que la relación entre ambos mandatarios atraviesa un momento complejo. "Hace tiempo que tiene una relación difícil con el Presidente y que el Presidente tiene sus dudas sobre la vice", señaló.

La interna oficialista

Uno de los puntos más sensibles de sus declaraciones estuvo vinculado a la interna dentro del Gobierno, particularmente entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo.

Francos advirtió que esta disputa no es inocua y tiene consecuencias directas sobre la conducción del Ejecutivo. En ese sentido, afirmó que: "Esto afecta al propio Presidente". Añadió que el mandatario "muchas veces se encuentra entre dos sectores fuertes y tiene que laudar" y que por eso es necesario "ser más racionales y no dejarse llevar por las pasiones".

Según su análisis, la intensidad de esta interna genera un clima que impacta en la estabilidad del Gobierno y en la toma de decisiones.

Un clima que influyó en su salida

Finalmente, Francos vinculó este escenario de tensiones con su propia salida del Gobierno. Sin profundizar en detalles, reconoció que el contexto interno fue un factor determinante.

"Hay cosas que perjudican, que genera un clima de duda", expresó, en alusión a las disputas que atraviesan al oficialismo.

Sus declaraciones configuran una mirada crítica sobre el funcionamiento interno del Gobierno, en la que se combinan cuestionamientos al estilo comunicacional, advertencias sobre las tensiones políticas y una evaluación del impacto que estos factores tienen sobre la figura presidencial.

En ese marco, el exjefe de Gabinete dejó planteada una preocupación central: la necesidad de sostener formas institucionales y racionalidad política en un contexto atravesado por conflictos internos y cuestionamientos públicos.