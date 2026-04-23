Jalil sobre la Reforma electoral y el peronismo: "Hay que ver si nos conviene"

El gobernador Raúl Jalil se refirió a la reforma electoral impulsada por la gestión libertaria, que propone eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), implementar el sistema de Ficha limpia y poner en funcionamiento la Boleta Única de Papel (BUP). En ese marco, el mandatario sostuvo que el peronismo debe analizar en profundidad el alcance de estos cambios y definir qué aspectos resultan convenientes y cuáles no.

En diálogo con Futurock, Jalil evitó adoptar una postura categórica sobre la eliminación de las PASO, aunque dejó entrever su inclinación hacia una revisión del sistema. "Hay que ver esta discusión política que está introduciendo el tema de las PASO, a ver si conviene o no nos conviene", afirmó.

El mandatario enmarcó el debate dentro de una coyuntura más amplia, al señalar que el presente año debe ser entendido como un período de transición política, en el que se analicen las reformas propuestas y sus implicancias para el sistema político.

Autocrítica y orden interno en el peronismo

Más allá de la discusión sobre la reforma electoral, Jalil planteó la necesidad de que el peronismo atraviese un proceso de revisión interna. En ese sentido, sostuvo que el espacio debe realizar una autocrítica para entender las razones de sus derrotas y definir una estrategia hacia el futuro.

"Sobre todo por qué se ha perdido, qué es lo que tenemos que hacer", expresó, y agregó que el primer paso en ese proceso debería ser "dejar de hablar mal unos de otros".

El gobernador también consideró que el movimiento tiene la capacidad de reorganizarse y resolver sus liderazgos sin depender de mecanismos externos. En esa línea, destacó que los partidos políticos cuentan con la madurez necesaria para definir candidaturas a través de sus propias herramientas.

PASO: entre la suspensión y el debate futuro

Consultado sobre su posición concreta respecto a las PASO, Jalil evitó responder en términos absolutos, aunque reafirmó su postura histórica sobre el tema. Señaló que las discusiones políticas deberían desarrollarse dentro de los partidos y no necesariamente en instancias abiertas como las primarias.

"Las discusiones políticas tienen que estar dentro del partido político", afirmó, al tiempo que subrayó que el peronismo, al igual que otras fuerzas, está en condiciones de decidir quiénes serán sus líderes.

En ese sentido, recordó que las PASO ya fueron suspendidas el año pasado y que él, junto al gobernador Gerardo Zamora, acompañó esa decisión. "Creo que también el peronismo tiene, todos los partidos políticos, tienen la madurez política para resolver los candidatos a través de interna o a través de lo que decidan los partidos políticos", sostuvo.

A pesar de estas definiciones, Jalil reconoció que existen sectores dentro del espacio que impulsan la realización de primarias. "Recibo llamados telefónicos donde me dicen: 'Nosotros nos vamos a las PASO porque vamos a ir a una gran PASO'", comentó.

Consensos y agenda política

En su análisis, el gobernador también remarcó la importancia del diálogo como herramienta central para ordenar el escenario político. Antes de avanzar en definiciones electorales, consideró necesario alcanzar acuerdos sobre las políticas públicas.

"Primero hay que dialogar, tener consenso, ver cuáles van a ser nuestras políticas públicas", afirmó, y añadió que existen entre 15 y 20 puntos en los que la política argentina debería ponerse de acuerdo.

Esta visión refuerza su planteo de que el actual contexto requiere una etapa de transición, en la que se prioricen los consensos y la construcción de una agenda común.

RIGI y el caso Alumbrera

En otro tramo de la entrevista, Jalil abordó cuestiones vinculadas a la economía y la inversión. En particular, se refirió al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), sobre el cual señaló que no ha generado la llegada de nuevas empresas al país, aunque sí ha permitido acelerar procesos de inversión ya existentes.

Como ejemplo, mencionó el caso de Alumbrera y anticipó avances concretos. "Si todo sale bien, nosotros le vamos a dar el permiso, en alusión a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental, a Alumbrera para que inicie los trabajos y estemos exportando cobre ya en julio del año que viene", indicó.

Esta proyección vincula el esquema de incentivos con el desarrollo de proyectos productivos específicos, en un contexto donde la actividad minera ocupa un lugar relevante.

Encuentro con Sáenz y presencia de Lijo

Por último, el gobernador se refirió a su participación en el festejo de cumpleaños del gobernador salteño Gustavo Sáenz, evento en el que también estuvo presente el juez Ariel Lijo, quien tendría la intención de ser Procurador General de la Nación.

Jalil minimizó el carácter político del encuentro y lo describió como una reunión breve. "Gustavo cumplía años, tuvimos una pequeña reunión, fue al pasar nada más", señaló. Asimismo, explicó que no pudo regresar a Catamarca en el horario previsto debido a condiciones climáticas adversas. Ante la consulta sobre el lugar del evento, evitó dar precisiones y respondió: "Eso es un tema privado, fue un cumpleaños y nada más".

Un escenario en redefinición

Las declaraciones de Jalil reflejan un momento de reconfiguración política, donde conviven debates sobre reformas institucionales, tensiones internas y definiciones estratégicas a futuro.

En este contexto, el gobernador propone una mirada que combina prudencia, revisión interna y búsqueda de consensos, en un escenario donde la discusión sobre las reglas electorales se entrelaza con la necesidad de redefinir liderazgos y políticas públicas.

Su planteo de un año de transición sintetiza una posición que evita definiciones tajantes, pero que pone el foco en la necesidad de analizar en detalle cada cambio y sus consecuencias para el sistema político argentino.