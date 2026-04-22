Milei, tras enviar la reforma electoral al Senado: "Hay que corregir un sistema viciado"

Luego de que el proyecto de reforma electoral fuera enviado al Senado, el presidente Javier Milei publicó una carta en la que sostuvo que la iniciativa busca "corregir un sistema viciado de raíz". El mensaje fue difundido a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, donde se detallan los fundamentos y los principales lineamientos de la propuesta.

En su diagnóstico, el mandatario planteó una crítica estructural al funcionamiento actual del sistema electoral argentino. Según expresó, se trata de un esquema que "es caro, opaco, empuja al financiamiento con plata negra y subsidia insensatamente a la dirigencia política". Esta caracterización no solo apunta a los costos económicos, sino también a los incentivos que, según el Gobierno, distorsionan la competencia política.

El Ejecutivo también cuestionó la lógica de funcionamiento del sistema vigente, al considerar que fue diseñado para que "la política se proteja a sí misma". En ese marco, recordó que Milei fue electo con el mandato explícito de "terminar con los privilegios de la casta", una idea que atraviesa el espíritu de la reforma.

El comunicado concluye con una definición política de alto voltaje simbólico: "Esta reforma es un paso crucial en este camino. Llegó la hora de devolverle el poder a los argentinos, que la política vuelva a estar al servicio de la gente".

Eliminación de las PASO: el eje central del proyecto

Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El Presidente calificó este mecanismo como "un experimento fallido" que no cumplió con su objetivo original de ordenar la competencia interna dentro de los partidos.

De acuerdo con el planteo oficial, las PASO no lograron dirimir ninguna interna relevante, lo que pone en cuestión su utilidad como herramienta democrática. A esta crítica política se suma un argumento económico contundente: el costo que implica su implementación.

El comunicado remarca que solo en 2023 las PASO le costaron a los argentinos $45.000 millones, una cifra que el Gobierno utiliza como evidencia del peso fiscal del sistema. Desde esta perspectiva, la eliminación de las primarias aparece como una medida orientada a reducir el gasto público.

En caso de aprobarse el proyecto, las elecciones internas dejarían de ser organizadas y financiadas por el Estado, y pasarían a ser responsabilidad exclusiva de los partidos políticos. En palabras del Ejecutivo: "Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los políticos".

Cambios en la estructura de los partidos políticos

Otro de los ejes centrales de la reforma apunta a modificar las condiciones de existencia y funcionamiento de los partidos políticos. En concreto, el proyecto propone elevar los pisos de afiliación necesarios para registrar un partido y también aumentar los umbrales de votos requeridos para mantener la personería jurídica.

Esta medida tiene como objetivo desarticular lo que el Gobierno denomina el régimen de los "sellos de goma", es decir, estructuras partidarias con escasa representación real que, según el comunicado, se prestan a distintos tipos de negocios dentro del sistema político.

La iniciativa busca, en este sentido, reducir la fragmentación artificial del sistema de partidos y promover organizaciones con mayor respaldo efectivo. Se trata de un cambio que impacta directamente en la arquitectura institucional de la competencia electoral.

Una reforma con fuerte impronta política

Más allá de sus aspectos técnicos, la propuesta del Gobierno se inscribe en una narrativa política más amplia. La reforma es presentada como un instrumento para reconfigurar la relación entre la ciudadanía y la dirigencia, bajo la premisa de que el sistema actual favorece intereses corporativos por sobre el interés general.

Entre los objetivos explicitados en el comunicado, se destacan:

Reducir el costo de la política

Aumentar la transparencia del sistema electoral

Garantizar una representación más genuina

Estos puntos sintetizan el enfoque del Ejecutivo, que busca legitimar la reforma no solo en términos de eficiencia económica, sino también como una transformación institucional de fondo.

Un debate abierto en el Senado

Con el proyecto ya en el Senado, se abre una etapa clave para el futuro de la reforma. Allí se pondrán en discusión tanto los diagnósticos como las soluciones propuestas por el oficialismo.

La iniciativa plantea cambios profundos que afectan reglas centrales del sistema democrático argentino. En ese contexto, el debate legislativo no solo definirá la viabilidad de las medidas, sino también el alcance de una reforma que el propio Presidente considera "crucial" para el rumbo político del país.