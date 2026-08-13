Avanzan las obras de urbanización y pavimentación en Valle Viejo

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, y el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, recorrió las obras de urbanización y pavimentación que actualmente se encuentran en ejecución en diferentes sectores del departamento Valle Viejo. La visita permitió supervisar el avance de las intervenciones y observar de manera directa los trabajos que se desarrollan en distintos puntos del departamento.

Las obras abarcan tanto sectores residenciales como corredores viales de circulación, con intervenciones que apuntan a fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la conectividad. En este marco, uno de los puntos visitados fue el barrio Don Félix, donde ya se encuentra en ejecución una importante intervención de pavimentación.

En ese sector se ejecutan actualmente 1.850 metros de pavimentación, una obra que permitirá mejorar las condiciones de circulación y, al mismo tiempo, avanzar sobre la infraestructura urbana del barrio. La intervención representa una mejora para los vecinos del sector, particularmente en lo referido a las condiciones de transitabilidad y al entorno urbano.

Pavimentación en avenida Enrique Ocampo

La recorrida también incluyó los trabajos que se llevan adelante sobre la avenida Enrique Ocampo, uno de los sectores contemplados dentro del esquema de intervenciones viales en Valle Viejo. En esta avenida se encuentran en ejecución 2.000 metros de asfaltado, una obra orientada a fortalecer la conectividad vial en una zona caracterizada por una creciente circulación.

La intervención sobre Enrique Ocampo se suma a los trabajos desarrollados en el barrio Don Félix y forma parte de un conjunto de obras que, de manera articulada, amplían la infraestructura vial disponible en diferentes sectores del departamento.

De esta manera, los trabajos no se concentran en un único punto, sino que avanzan sobre distintos sectores de Valle Viejo, con obras de pavimentación destinadas a mejorar la circulación y las condiciones de infraestructura urbana.

Primera etapa de urbanización en el barrio 140 Viviendas

Otro de los sectores recorridos fue el barrio 140 Viviendas, donde se desarrolla la primera etapa de un proyecto integral de urbanización. Esta intervención contempla la ejecución de 3.000 metros de pavimento, a lo que se suma la construcción de cordones cuneta. El proyecto busca abordar de manera integral la infraestructura y el entorno urbano del barrio, incorporando obras que exceden la pavimentación y contemplan también infraestructura complementaria.

La primera etapa representa, de este modo, un avance dentro de un proyecto de mayor alcance para el sector. La planificación contempla además una continuidad de los trabajos, ya que la segunda etapa será licitada en las próximas semanas.

La futura licitación tiene como objetivo continuar ampliando las tareas de urbanización y pavimentación en el barrio 140 Viviendas, dando continuidad a las intervenciones previstas para ese sector.

Más de 6.800 metros de pavimentación

El conjunto de obras actualmente en ejecución, junto con las nuevas intervenciones proyectadas, permitirá que Valle Viejo supere los 6.800 metros de pavimentación.

La cifra reúne los distintos frentes de trabajo y se complementa con infraestructura urbana adicional, particularmente en el barrio 140 Viviendas, donde el proyecto incorpora la construcción de cordones cuneta. Entre los principales trabajos contemplados se encuentran:

1.850 metros de pavimentación en el barrio Don Félix.

en el barrio Don Félix. 2.000 metros de asfaltado sobre avenida Enrique Ocampo.

sobre avenida Enrique Ocampo. 3.000 metros de pavimento previstos en la primera etapa del proyecto integral del barrio 140 Viviendas.

previstos en la primera etapa del proyecto integral del barrio 140 Viviendas. Construcción de cordones cuneta en el barrio 140 Viviendas.

en el barrio 140 Viviendas. Licitación de una segunda etapa para continuar las obras de urbanización y pavimentación en el barrio 140 Viviendas.

El avance simultáneo de estas intervenciones configura un esquema de obras que busca ampliar la infraestructura vial y urbana en distintos sectores del departamento.