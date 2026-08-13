Jalil evita hablar de candidaturas y no define si desdoblará las elecciones en Catamarca

En la previa de la visita de las autoridades nacionales, el gobernador Raúl Jalil recorrió este jueves las cuestionadas obras de cloacas y los avances de pavimentado en Valle Viejo. La actividad volvió a colocar al mandatario frente a consultas vinculadas no sólo con la gestión provincial, sino también con el escenario político que comienza a proyectarse hacia 2027.

Durante el contacto con la prensa, Jalil fue consultado puntualmente por las candidaturas que ya empiezan a mencionarse de cara a las próximas elecciones. Sin embargo, el gobernador evitó avanzar sobre las versiones que incluso señalan la posibilidad de que busque acceder a un tercer mandato.

Antes de referirse a la cuestión electoral, Jalil destacó la reducción del nivel de endeudamiento provincial y el crecimiento registrado en sectores como la minería y el turismo, poniendo el foco en los resultados de gestión.

Frente a las consultas sobre una eventual candidatura, el mandatario decidió no profundizar y recordó que ya había expresado su posición sobre el tema.

"Yo ya di mi opinión, no voy a hablar más", sostuvo ante la consulta de Radio Valle Viejo. En esa misma línea, señaló que coincide con Gustavo Saadi en que no es momento de hablar de candidaturas, sino de gestión. La definición volvió a instalar el criterio que Jalil busca sostener frente a las especulaciones sobre el armado político que tendrá Catamarca rumbo a 2027.

El vínculo político con Corpacci y el crecimiento de Catamarca

En medio de la respuesta, Jalil también hizo referencia a su relación con Lucía Corpacci, con quien afirmó mantener una gran amistad y una relación política.

"Yo con Lucía Corpacci, con todos, tengo una gran amistad y una relación también política", expresó el gobernador. A partir de allí, puso nuevamente el acento en el crecimiento que, según señaló, experimentó Catamarca y en la necesidad de prestar mayor atención a las transformaciones que atraviesa la provincia.

"Es más, Catamarca ha cambiado, tiene tanto crecimiento que por eso tenemos que prestarle más atención. No solamente la provincia, sino también los municipios", manifestó. La definición del mandatario trasladó nuevamente la conversación desde las posibles candidaturas hacia las necesidades de gestión. El planteo aparece en un escenario en el que las referencias al 2027 comienzan a ganar espacio, pero en el que Jalil insiste en evitar una definición anticipada sobre su futuro electoral.

Turismo y cooperación con otras provincias

Luego de esquivar nuevamente el tema electoral, el gobernador habló en diálogo con Radio Valle Viejo sobre la importancia del turismo para la economía provincial.

Jalil señaló que el turismo es un motor muy importante en el Valle Central y en Catamarca, y sostuvo que la atención debe concentrarse en los resultados que se están consiguiendo.

"Hay que concentrarse en lo que se está consiguiendo", afirmó. En ese marco, también apeló a la necesidad de evitar comparaciones y destacó la importancia de la cooperación entre provincias. "Yo lo que le digo es lo siguiente, nunca son buenas las comparaciones, como decía mi madre, pero nosotros si cooperamos con otras provincias estamos bastante mejor", expresó.

La referencia se produjo mientras el mandatario enumeraba avances vinculados con la situación provincial y mencionaba especialmente la reducción del nivel de endeudamiento y el crecimiento de actividades como la minería y el turismo.

Un calendario electoral todavía sin definición

Uno de los puntos que permanece abierto es la fecha en la que se realizarán las elecciones provinciales de 2027. Consultado sobre la posibilidad de desdoblar las elecciones del año próximo, tal como hizo su par Osvaldo Jaldo en Tucumán, Jalil confirmó que el calendario electoral todavía se encuentra bajo análisis.

El gobernador explicó que existen distintas alternativas previstas por la Constitución, por lo que todavía no existe una decisión definitiva respecto de cuándo se realizará la votación.

Entre las opciones mencionadas por el mandatario se encuentran:

Marzo.

Octubre.

En simultáneo con las elecciones nacionales.

La posibilidad de votar junto con los comicios nacionales aparece además vinculada a una preferencia que Jalil atribuyó tanto a él como a Lucía Corpacci.

"Algo que Lucía y yo siempre preferimos ir con las nacionales, pero bueno, lo estamos viendo, lo estamos analizando, estamos dedicados a la gestión", señaló. De acuerdo con lo expresado por el gobernador, la Constitución contempla que las elecciones puedan realizarse en marzo u octubre junto con la elección nacional, lo que deja abierto un abanico de posibilidades para la definición del cronograma.

"Estamos dedicados a la gestión"

La insistencia de Jalil en evitar definiciones electorales quedó resumida en una misma idea: por ahora, la prioridad está puesta en la gestión.

"La Constitución dice que puede ser en marzo u octubre junto con la nacional. O sea, hay muchas opciones. Lo vamos a ver en forma tranquila, pero ahora estamos dedicados a la gestión", afirmó. De esta manera, el gobernador no confirmó si Catamarca finalmente desdoblará sus elecciones de las nacionales ni estableció una fecha para la votación provincial de 2027. Tampoco avanzó sobre las versiones que plantean una eventual candidatura para un tercer mandato.

La definición del calendario queda, por lo tanto, pendiente de análisis, mientras el Gobierno provincial mantiene abiertas las alternativas contempladas por la Constitución.

Conversaciones con los gobernadores

Sobre el final de sus declaraciones, Jalil reconoció además que la cuestión electoral ya forma parte de las conversaciones entre los mandatarios provinciales.

"Se está hablando con los gobernadores", reconoció. La referencia confirma que, aunque el gobernador evita instalar públicamente el debate sobre candidaturas y sostiene que el foco debe estar puesto en la gestión, el calendario electoral de 2027 ya es parte de las conversaciones políticas.

Por ahora, Jalil mantiene sin definición tanto su eventual candidatura como la fecha de las elecciones provinciales. Mientras destaca la reducción del endeudamiento y el crecimiento de la minería y el turismo, el mandatario sostiene que la prioridad está puesta en la gestión y en acompañar el crecimiento de Catamarca y sus municipios.

En ese escenario, las alternativas electorales continúan abiertas: marzo, octubre o una elección simultánea con los comicios nacionales. La decisión, según explicó el propio gobernador, será analizada "en forma tranquila", mientras las conversaciones con otros gobernadores continúan y la administración provincial mantiene el foco en la gestión.