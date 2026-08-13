Santilli, Caputo y Elías Suárez llegan a Catamarca: la agenda oficial junto a Jalil

El Gobierno de Catamarca informó oficialmente la agenda prevista para este viernes 14 de agosto, jornada en la que arribarán a la provincia autoridades nacionales y el gobernador de Santiago del Estero para desarrollar distintas actividades junto al gobernador Raúl Jalil.

La comitiva estará integrada por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli; el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; y el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez.

La visita tendrá un carácter estrictamente institucional y contará con una serie de actividades programadas, cuyo desarrollo tendrá como escenario principal el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA).

La agenda oficial contempla una reunión de las autoridades durante la mañana, seguida por un acto en el que se rubricará un convenio vinculado con una obra destinada a beneficiar a vecinos y productores de la zona Este del territorio provincial.

Reunión en CATA

De acuerdo con la agenda difundida por el Gobierno de Catamarca, la primera actividad está prevista para las 10:30, cuando las autoridades nacionales mantendrán una reunión en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA). El encuentro será uno de los momentos centrales de la visita institucional y reunirá a las autoridades nacionales y provinciales que participarán de la jornada.

La presencia de Santilli, Caputo y Suárez junto al gobernador Jalil marcará así el inicio formal de una agenda que continuará posteriormente con un acto en las instalaciones del mismo espacio.

La planificación establece con precisión el horario de inicio de las actividades y el lugar donde se desarrollará la reunión, como parte de una jornada que tendrá diferentes instancias oficiales.

El Acueducto Albigasta, eje del acto oficial

Una vez finalizada la reunión, las autoridades se trasladarán al patio de CATA, donde se desarrollará el acto oficial previsto para la jornada.

En ese lugar se realizará la firma del convenio para la puesta en marcha de la obra Acueducto Albigasta, uno de los puntos centrales de la agenda de las autoridades nacionales y provinciales.

Según la información oficial, la obra tendrá como beneficiarios a los vecinos y productores de la zona Este del territorio provincial.

La rúbrica del convenio constituirá, de esta manera, el momento principal de la actividad institucional prevista para la visita. La agenda establece que el acto tendrá lugar en el patio de CATA una vez concluida la reunión de las 10:30.

El proyecto aparece así como el eje concreto de la jornada, a partir de la formalización del convenio que permitirá avanzar con la puesta en marcha del Acueducto Albigasta.

Conferencia de prensa tras la firma del convenio

Una vez finalizado el acto, está prevista una conferencia de prensa de las autoridades. La actividad se desarrollará en el patio interno contiguo del edificio, espacio en el que se dispondrán sillas para los periodistas que concurran a la cobertura.

La organización de esta instancia forma parte de la agenda oficial y se realizará inmediatamente después de la firma del convenio. De esta manera, los medios y periodistas presentes tendrán un espacio previsto para la conferencia de las autoridades que participarán de la visita.

El cronograma contempla así tres momentos claramente definidos:

10:30: reunión de las autoridades en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA).

reunión de las autoridades en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA). Posteriormente: acto en el patio de CATA y firma del convenio para la puesta en marcha del Acueducto Albigasta.

acto en el patio de CATA y firma del convenio para la puesta en marcha del Acueducto Albigasta. Una vez finalizado el acto: conferencia de prensa en el patio interno contiguo del edificio, con sillas dispuestas para los periodistas presentes.

En el comunicado difundido sobre la visita, el Gobierno de Catamarca también hizo especial énfasis en el carácter de la actividad. La administración provincial señaló que la visita de las autoridades nacionales es, "ante todo, de carácter estrictamente institucional".

A partir de esa consideración, solicitó a comunicadores partidarios, difusores de información, periodistas y medios en general que recurran a la información institucional oficial para confirmar las agendas correspondientes a las visitas oficiales.

El pedido busca establecer como referencia la información oficial difundida por el Gobierno provincial para conocer el cronograma de las actividades y confirmar los detalles de las visitas de autoridades y de esta manera se deja en claro que la agenda oficial no tendrá otro tema más allá de lo referido a Albigasta, descartando de plano lo referido a rutas y otros acuerdos.