Ávila volvió a insistir que el oficialismo desvío la discusión, tras acusarlo de violencia política

El diputado provincial por el Frente Amplio Catamarqueño, volvió a disparar contra sus pares del Frente de Todos y los acusó de desviar la discusión política de temas centrales vinculados a la educación, economía y la desocupación que registra la provincia.

“En la última sesión cuestioné el origen nepotico de la diputada Mercado inmediatamente el oficialismo que no puede negar esto, desvío la discusión de manera absurda y forzada y me acusaron de violencia política y de género”, publicó este domingo el diputado en las redes sociales.

El legislador en un extenso texto, cargo duró con la anterior gestión de gobierno provincial y habló de una presunta convivencia con el poder judicial para supuestamente encubrir funcionarios sospechados de estar involucrados con hechos de violencia de género.

En ese contexto, Ávila afirmó que la gestión del gobierno anterior, el Frente de Todos “cometió dos actos de violencia política que por milagro no terminaron con la vida de Fernando Olivera, ex secretario de gobierno en mi gestión de intendente (Tinogasta) y Oscar Alvarez ex secretario de Prensa. El gobierno libero la zona para que el clan Noblega (por Sebastián Noblega, actual intendente de Tinogasta) perpetrara estos brutales ataques que uno de ellos iba dirigido a mi persona, las pruebas contundentes están en la fiscalía de Tinogasta. El Frente de Todos avaló y puso en su lista como candidatos a gente ejerció brutalmente la violencia de género, como es el caso de Franco Carletta, Roger Almendra (condenado por violencia de género) y usted lo hizo concejal y Julio Guzman, actual diputado que tiene vigente una restricción perimetral con su ex esposa a la que la golpeaba brutalmente por eso la justicia no le permite acercarse”,

Finalmente, el legislador cargo duró contra la actual senadora nacional y exgobernadora Lucia Corpacci, quien posteo en las redes sociales su solidaridad con la diputada Verónica Mercado por lo ocurrido en la última sesión de la cámara baja.

“Hay personas que creen que el agravio, la descalificación del otro, son válidos para crecer políticamente, Cuando se carece de argumentos, solo la violencia verbal aflora.

Lamentable, repudiable. Toda mi solidaridad con la diputada Verónica Mercado Jaimes”, publicó Corpacci a lo que Avila le respondió “Señora Lucia Corpacci su posteo en las redes sociales es absolutamente cínico, hipócrita e incoherente”, disparó el legislador.

La polémica se desató el miércoles pasado en la sesión de diputados, donde se aprobó por mayoría un proyecto de repudio contra Ávila por los dichos “misóginos, machistas y de violencia política” contra Mercado. “Me siento orgulloso de ser atacado por la diputada Mercado que pertenece a uno de los clanes más nepoticos (sic) que gobiernan esta provincia y que si no hubiera sido por Armando 'Bombón' Mercado que se fue a vivir a la Patagonia y que se caso con la hermana de Néstor Kirchner no sé si habría llegado a la banca. Yo estoy en esta banca por esfuerzo propio y por la voluntad del pueblo”, fueron las declaraciones de Avila en el recinto que desató una ola de críticas y repudió.