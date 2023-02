Axel Kicillof confirmó que participará de la mesa convocada por Alberto Fernández

Este jueves a las 19, en la sede del Partido Justicialista de la calle Matheu 130 en el barrio porteño de Balvanera, se llevará a cabo la reunión de la mesa política del Frente de Todos (FDT), convocada por el presidente Alberto Fernández. Luego de algunos días en los que mostró dudas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó que irá al encuentro.

El mandatario provincial evaluó su presencia hasta último momento, ya que se conoció en la que previa, que si no había certezas sobre qué se va a discutir y quiénes van a estar presentes, no iba a participar. De hecho, al no contar con una invitación formal, su participación era una verdadera incógnita. Pero finalmente llegó. Y confirmó su presencia, según precisaron desde el entorno de Kicillof a la agencia de noticias Télam. La semana pasada, al ser consultado por el tema durante una recorrida en Tandil, había contestado: “Si me invitan, voy”.

En principio, y según afirman fuentes oficiales, el objetivo del cónclave peronista es el de comenzar a delinear la estrategia electoral para los comicios de este año. “La idea es trabajar coordinadamente para que el FdT sea la mejor opción electoral para este año”, indicaron fuentes del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Vale recordar, que para este jueves cuando se lleve adelante el primer encuentro de la mesa nacional del Frente de Todos, Kicillof tiene agenda de gestión en la ciudad de Chivilcoy. Son casi 165 kilómetros y poco más dos horas en auto la distancia separa la ciudad de la Cuarta sección electoral de la sede del Partido Justicialista; órgano del cual el gobernador bonaerense, además, es uno de los vicepresidentes a nivel nacional.

A la primera reunión de la mesa nacional del Frente de Todos concurrirán representantes de los distintos sectores que componen la coalición oficialista. Allí, comenzarán a delinearse aspectos vinculados con la definición de candidatos para las primarias y las elecciones generales, y la estrategia para la campaña electoral, entre otras cuestiones.

Por su parte, el kirchnerismo ya garantizó su presencia en el encuentro convocado por el Presidente, pero que los enviados no serán ni Cristina ni Máximo Kirchner. Asimismo, aclararon que hay que plantear un tema central: la proscripción político electoral denunciada por la Vicepresidenta tras la condena por la causa Vialidad.