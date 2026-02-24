El Senado de la Nación fue citado para este martes a las 12 con el objetivo de celebrar la sesión preparatoria en la que se definirán las autoridades que conducirán el cuerpo durante el año legislativo. En ese marco, el libertario Bartolomé Abdala será reelecto como presidente provisional del Senado, según confirmaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.

La decisión implica la continuidad, por tercer año consecutivo, del legislador puntano en uno de los cargos institucionales más relevantes de la Cámara alta, pese a que en algún momento había circulado la versión de que el oficialismo podría inclinarse por alguno de los senadores que ingresaron en diciembre.

Una sesión para definir la conducción del cuerpo

La convocatoria de este martes no solo contempla la elección del presidente provisional, sino también de:

Las tres vicepresidencias del Senado.

Los titulares de las Secretarías Parlamentarias.

Los responsables de las Secretarías Administrativas.

Se trata de cargos estratégicos que ordenan el funcionamiento interno del Senado y delinean equilibrios políticos dentro del recinto.

Está confirmado que Abdala continuará en la presidencia provisional. En la vicepresidencia primera seguirá la radical Carolina Losada. En cambio, la vicepresidencia que ocupaba la neuquina Silvia Sapag quedó vacante desde diciembre, cuando culminó su mandato, y el interbloque peronista aún no definió quién la ocupará.

Tampoco está resuelto quién se quedará con la vicepresidencia tercera, hasta ahora en manos de la cordobesa Alejandra Vigo, quien actualmente conduce un bloque de solo dos miembros.

Las alternativas en danza y el reordenamiento peronista

El debate por la vicepresidencia tercera está atravesado por un posible reordenamiento interno en el peronismo. Una de las variantes en análisis es que los tres legisladores de Convicción Federal se aparten del interbloque peronista y conformen una nueva bancada junto a la salteña Flavia Royon.

De concretarse esa jugada, ese nuevo espacio sumaría cuatro legisladores, superando en número al PRO y a cualquier otra fuerza provincial, lo que le permitiría reclamar la vicepresidencia tercera por peso propio.

Los senadores peronistas Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán) buscan abandonar el interbloque que lidera José Mayans.

Las diferencias internas no solo apuntan a la conducción del espacio, sino también al hartazgo respecto de la agenda política que, según fuentes parlamentarias, impone la ex presidenta Cristina Kirchner.

Andrada, Moisés y Mendoza integran el bloque Convicción Federal junto a Fernando Salino, quien lo preside, y Fernando Rejal. Estos últimos, sin embargo, permanecerían dentro del espacio que nuclea Mayans desde hace varios años.

Gobernadores y alianzas estratégicas

Los tres senadores que analizan abandonar el interbloque peronista tienen como referencia política a gobernadores del norte alineados con el presidente Javier Milei:

Raúl Jalil, de Catamarca.

Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

Gustavo Sáenz, de Salta.

Estos mandatarios provinciales resultan claves en el nuevo esquema de alianzas que la Casa Rosada construyó para aprobar la reforma laboral y otros proyectos estratégicos impulsados por el Poder Ejecutivo.

El movimiento interno en el Senado, por lo tanto, no se limita a una discusión de cargos, sino que forma parte de una dinámica más amplia de acuerdos y reconfiguración de fuerzas en la Cámara alta.

Secretarías y continuidad administrativa

La sesión preparatoria también definirá la continuidad de las autoridades administrativas. Este martes se resolverá si siguen en sus funciones:

Agustín Wescenlao Guistinian como secretario parlamentario.

Eduardo Fitzgerald como secretario administrativo.

Dolores Martínez como secretaria parlamentaria.

Lucas Clark en la Prosecretaría Administrativa.

Estas designaciones resultan determinantes para la organización técnica y operativa del Senado durante el año legislativo.

Con la reelección de Bartolomé Abdala prácticamente asegurada y con negociaciones abiertas en el peronismo, la Cámara alta se prepara para un nuevo período bajo un escenario de reacomodamientos políticos que impactarán tanto en la distribución de cargos como en la capacidad de articulación parlamentaria.