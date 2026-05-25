Belgrano desató una multitudinaria caravana para festejar su título

Belgrano de Córdoba vive horas históricas luego de la consagración en el Torneo Apertura, obtenida tras el inolvidable triunfo 3-2 frente a River Plate en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes. La celebración popular tuvo este lunes su momento más esperado con una gigantesca caravana que comenzó a desarrollarse desde las 15 sobre la avenida Circunvalación de Córdoba, recorriendo el anillo interno en sentido sur-norte.

Miles de hinchas se congregaron desde temprano en distintos puntos de la ciudad para acompañar al plantel campeón en una vuelta olímpica multitudinaria que tuvo como punto de partida y finalización el predio de Villa Esquiú.

La jornada estuvo marcada por banderas, camisetas celestes, bengalas y cánticos que acompañaron el recorrido del colectivo descapotable preparado especialmente para los festejos.

La caravana que no pudo hacerse el domingo

La celebración originalmente iba a realizarse el domingo por la noche, inmediatamente después de la histórica conquista obtenida en el Kempes. Sin embargo, el operativo debió modificarse debido a la enorme concentración de hinchas y a las dificultades para circular hacia el centro cordobés.

El plantel tenía previsto trasladarse hacia la zona del Patio Olmos, uno de los puntos emblemáticos de reunión de los simpatizantes celestes. No obstante, la congestión de tránsito y las condiciones de seguridad hicieron imposible que el colectivo pudiera avanzar hasta ese sector.

Frente a esa situación, la delegación se dirigió directamente al hotel, pese a la intención del equipo de continuar los festejos junto a los hinchas durante la noche del domingo. La decisión respondió principalmente a cuestiones vinculadas con la seguridad y al volumen de personas que colmaron distintos sectores de la ciudad tras el triunfo frente a River.

Una fiesta multitudinaria en la Circunvalación

La confirmación oficial de la caravana llegó por parte del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien informó que los festejos se desarrollarían este lunes desde las 14.30 por avenida Circunvalación. Finalmente, el vehículo descapotable preparado para la celebración del domingo fue utilizado durante la jornada de este lunes, permitiendo que el plantel recorriera gran parte de la ciudad acompañado por una multitud.

Las imágenes de la caravana reflejaron la magnitud del acontecimiento para el fútbol cordobés. El ingreso al predio de Villa Esquiú estuvo completamente rodeado de hinchas que buscaron acercarse a los jugadores y participar de una celebración considerada histórica para la institución.

A lo largo del recorrido, los simpatizantes se ubicaron sobre distintos sectores de la Circunvalación para saludar al plantel campeón. La convocatoria se transformó rápidamente en una verdadera fiesta popular atravesada por el clima de euforia y emoción que dejó la obtención del título.

El festejo comenzó el domingo por la noche

La movilización de los hinchas ya había comenzado el domingo inmediatamente después del triunfo frente a River. Uno de los principales puntos de concentración fue la intersección de Colón y General Paz, donde una multitud se reunió con banderas, camisetas y cánticos.

Muchos simpatizantes caminaron desde la zona del Patio Olmos hacia ese sector para continuar celebrando la conquista obtenida en el Mario Alberto Kempes. La fiesta se extendió por distintos barrios y puntos emblemáticos de Córdoba durante toda la noche, consolidando una de las celebraciones deportivas más importantes registradas en la provincia en los últimos años.

Más festejos en agenda y continuidad deportiva

Además de la caravana de este lunes, también comenzó a analizarse la posibilidad de realizar una nueva celebración popular en el barrio Alberdi, uno de los lugares más representativos de la identidad "pirata".

Según trascendió, el evento podría contar con la presencia de Ulises Bueno y del grupo Desakta2, aunque todavía no existe confirmación oficial respecto de la fecha ni del lugar donde podría concretarse. Mientras tanto, el plantel campeón mantuvo durante el domingo por la noche un festejo más íntimo en el hotel y posteriormente compartió otra celebración en Jesús María junto a La Mona Jiménez.

La agenda del equipo continuará durante los próximos días con distintas actividades institucionales y deportivas:

El martes se realizarán actividades protocolares.

El miércoles podrían retomarse los entrenamientos.

El sábado el equipo volverá a competir por Copa Argentina.

En medio de la continuidad de la competencia oficial, Belgrano atraviesa horas de profunda emoción colectiva. La histórica conquista del Torneo Apertura no solo desató una celebración multitudinaria en Córdoba, sino que también quedó marcada como uno de los momentos más trascendentes en la historia del fútbol cordobés y del pueblo "pirata".